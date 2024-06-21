Берлин (WTA). Пегула играет с Синяковой, Калинская встретится с Соболенко, Гауфф – с Жабер, Рыбакина снялась, Азаренко вышла в 1/2 финала

Анна Калинская сыграет с Ариной Соболенко за выход в полуфинал в Берлине.

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ecotrans Ladies Open

Берлин, Германия

17 – 23 июня 2024

WTA 500

Призовой фонд – 802 237 долларов

Открытые корты, трава

1/4 финала