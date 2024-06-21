Берлин (WTA). Пегула играет с Синяковой, Калинская встретится с Соболенко, Гауфф – с Жабер, Рыбакина снялась, Азаренко вышла в 1/2 финала
Анна Калинская сыграет с Ариной Соболенко за выход в полуфинал в Берлине.
Сетка турнира здесь.
ecotrans Ladies Open
Берлин, Германия
17 – 23 июня 2024
WTA 500
Призовой фонд – 802 237 долларов
Открытые корты, трава
1/4 финала
- Дата проведения
- 21 июня, 12.10
- Дата проведения
- 21 июня, 13.40
- Дата проведения
- 21 июня, 15.30
- Дата проведения
- 21 июня, 17.30