Берлин (WTA). Пегула играет с Синяковой, Калинская встретится с Соболенко, Гауфф – с Жабер, Рыбакина снялась, Азаренко вышла в 1/2 финала

Теги результаты WTA Bett1open Теннис

Анна Калинская сыграет с Ариной Соболенко за выход в полуфинал в Берлине.

Сетка турнира здесь.

ecotrans Ladies Open

Берлин, Германия

17 – 23 июня 2024

WTA 500

Призовой фонд – 802 237 долларов

Открытые корты, трава

1/4 финала

Виктория Азаренко (Беларусь) Елена Рыбакина (Казахстан)
3:1
Дата проведения
21 июня, 12.10
Онлайн матча

 

Джессика Пегула (США) Катерина Синякова (Чехия)
7:6|2:5
Дата проведения
21 июня, 13.40
Онлайн матча

 

Коко Гауфф (США) Онс Жабер (Тунис)
Дата проведения
21 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Анна Калинская (Россия) Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
21 июня, 17.30
Онлайн матча
22 комментария
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Сложно будет Рыбакиной конкурировать со Швентек и Соболенко на длинной дистанции с её постоянными проблемами со здоровьем.
+9
-2
+7
почему не показали микст Вики со своим малым ? я хотел заценить насколько он уже силён в теннисе .
+7
-1
+6
За Рыбакину!
+3
-1
+2
Рыбакина уже и на траве ни о чем на подаче...
+4
-2
+2
Ответ Сергей Острогляд
Рыбка,даёшь финал против Соболя!
Им будет очень сложно встретиться в финале, ведь они в одной половине сетки. Но чем чёрт не шутит...
+2
0
+2
Лишь к Уиму собралась. Остальное можно пропустить.
+1
0
+1
На месте Рыбакиной и Соболенко, в связи с последними отравлениями, я бы нанял детектива. Возможно, где то будет найдена кепка)
+1
0
+1
Ответ Мадина Уйгурова
Лошадь против Анечки, эх
Грубо.
+3
-2
+1
Ответ Николай Володин
Аня, может снимешься? Ариша уничтожит тебя, красотку))) 🥺🥺🥺🥺🥺🥺
Да харэ уже, даже я так не ною когда переживаю за результат матча) Ну продует в очередной раз, ей не привыкать... а может Соболенко опять обожрётся перед матчем и живот снова прихватит))
+2
-1
+1
Рыбка,даёшь финал против Соболя!
+3
-3
0
Мда... Снимется наверное
0
0
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Убежала в подтрибунку Лена.
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Снялась
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Хрустальная Рыбка 😞😞😞
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Ответ Николай Володин
Это факт,посмотри на параметры))
Это вообще наглость.
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