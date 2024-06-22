Гюлер интересен «Ливерпулю» и «Сосьедаду». «Реал» не отпустит хавбека

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер привлек внимание нескольких клубов.

Как сообщает Marca, 19-летний турецкий хавбек «Реала» интересен «Ливерпулю», «Реал Сосьедад» и другим командам.

«Реал» при этом не собирается отпускать Гюлера. Ожидается, что он будет получать шансы в следующем сезоне.

И «Мадрид», и тренер Карло Анчелотти считают Арду «неприкасаемым».

В дебютном сезоне в Испании Гюлер забил 6 голов в 12 матчах за «Реал». Его статистика – здесь.

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17 комментариев
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Такая корова самому нужна
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В аренду в Сосьедад было бы идеально)
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Думаю, что если травмы будут обходить его стороной в будущем Арда станет одним из основных игроков Мадрида. Надеюсь уже в этом сезоне у него будет еще больше игрового времени.
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Ответ Игорь Савинов
Чем не замена Салаху? В реале с таким набором звезд в атаке тяжело будет пробиться
Реал никогда не отпустит такой бриллиант. Только если Гюлер зазвездится и начнет психовать, чего пока не видно и близко.
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Такой талант и себе нужен )
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Гюлер и на Евро разрывает, талант покруче Ямаля растёт.
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Ответ Egidio Arevalo
Комментарий удален пользователем
Не было никаких попыток, какие могли бы говорить о его токсичности.
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Я не понимаю, как игроком можно интересоваться, если он не продаётся? Им больше нечем заняться всё летнее окно?
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Ответ Юрий Балышев
Чем он так хорош? В АПЛ его съедят.
Давида Сильву съели? Мареза съели?
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Очень талантливый парень судя по всему, но очень хилый какой-то.
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Зачем Гюлеру на понижение в Сосьедад или тем более в Ливрпуль?
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Нельзя упускать такого перспективного игрока
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Ответ Игорь Новиков
Реал никогда не отпустит такой бриллиант. Только если Гюлер зазвездится и начнет психовать, чего пока не видно и близко.
Комментарий удален пользователем
Ответ войд
В аренду в Сосьедад было бы идеально)
вместо Захаряна =(
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Ответ Chelsea`s Lev
Я не понимаю, как игроком можно интересоваться, если он не продаётся? Им больше нечем заняться всё летнее окно?
Д это все наброски журналистов, им то надо что то писать.
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