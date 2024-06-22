Гюлер интересен «Ливерпулю» и «Сосьедаду». «Реал» не отпустит хавбека
Арда Гюлер привлек внимание нескольких клубов.
Как сообщает Marca, 19-летний турецкий хавбек «Реала» интересен «Ливерпулю», «Реал Сосьедад» и другим командам.
«Реал» при этом не собирается отпускать Гюлера. Ожидается, что он будет получать шансы в следующем сезоне.
И «Мадрид», и тренер Карло Анчелотти считают Арду «неприкасаемым».
В дебютном сезоне в Испании Гюлер забил 6 голов в 12 матчах за «Реал». Его статистика – здесь.
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