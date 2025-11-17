Сольбаккен о 16 мячах Холанда в отборе ЧМ: «Голевая машина. У Норвегии хороший микс из физической мощи и техники»
Столе Сольбаккен: Холанд – это голевая машина.
Столе Сольбаккен назвал Эрлинга Холанда голевой машиной.
В 8 матчах отбора ЧМ-2026 форвард сборной Норвегии забил 16 голов, в том числе сделал дубль в выездной игре с Италией (4:1).
«Холанд – это голевая машина. Я рад, что итальянские болельщики ему аплодировали. Эта публика видела разных великих игроков, и я рад, что она так же высоко оценила игру Холанда.
У нас в команде хороший микс из физической мощи и техники. Ни одна команда не может полагаться только на что-то одно. Возможно, лишь «Барселона» Гвардиолы могла делать ставку только на технику», – сказал тренер сборной Норвегии, комментируя выход на ЧМ-2026.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
