Гвардиола про пост президента «Барсы»: «Я не отвергаю клуб, но надевать галстук и сидеть в президентской ложе? Нет, я не вижу себя там»

Гвардиола не станет президентом «Барселоны»: галстук, ложа – я не вижу себя там.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос, может ли он вернуться в «Барселону» в роли президента клуба.
«Барса» уникальна, потому что каждого есть свое мнение. Люди внутри клуба должны обращать внимание на всю шумиху. Вот почему это самый большой клуб в мире и самый особенный – потому что все хотят представлять его.
Я не отвергаю «Барселону» – мы всегда помним место, где начинали. Но надевать галстук и сидеть в президентской ложе? Нет, я не вижу себя там», – сказал смеясь 54-летний каталонец в интервью RAC1.
Напомним, Пеп играл за «Барсу» (1990-2001), а также тренировал команду (2008-2012).
