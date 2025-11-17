  • Спортс
Гвардиола про пост президента «Барсы»: «Я не отвергаю клуб, но надевать галстук и сидеть в президентской ложе? Нет, я не вижу себя там»

Гвардиола не станет президентом «Барселоны»: галстук, ложа – я не вижу себя там.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос, может ли он вернуться в «Барселону» в роли президента клуба.

«Барса» уникальна, потому что каждого есть свое мнение. Люди внутри клуба должны обращать внимание на всю шумиху. Вот почему это самый большой клуб в мире и самый особенный – потому что все хотят представлять его. 

Я не отвергаю «Барселону» – мы всегда помним место, где начинали. Но надевать галстук и сидеть в президентской ложе? Нет, я не вижу себя там», – сказал смеясь 54-летний каталонец в интервью RAC1.

Напомним, Пеп играл за «Барсу» (1990-2001), а также тренировал команду (2008-2012).

Гвардиола может рассмотреть уход из «Ман Сити» летом. Клуб ценит Компани, Де Дзерби, Ираолу (The Times)

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
