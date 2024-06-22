6-й автогол забит на Евро-2024. У лучших бомбардиров – по 2 мяча

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На Евро-2024 забили 6 мячей в свои ворота за 23 матча.

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы между Турцией и Португалией защитник турков Самет Акайдин на 28-й минуте отправил мяч в свои ворота.

Уже 6 автоголов было забито на турнире.

Ранее в свои забили Клаус Гьясула (Албания), Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вебер (Австрия), Робин Гранач (Чехия) и Риккардо Калафьори (Италия).

При этом у лучших бомбардиров этого Евро Джамала Мусиалы, Жоржа Микаутадзе и Ивана Шранца на счету по 2 гола.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

35 комментариев
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Боули, не спи, надо покупать этого монстра
+87
-1
+86
Ответ Carasa
Боули, не спи, надо покупать этого монстра
Автогол реально грозный тип, может даже побить вечный рекорд Платини с 9 голами на Евро.
+51
0
+51
Вот кто держит уровень от чемпионата к чемпионату, а вы все - Роналду, Месси…
+41
-2
+39
Ответ Carasa
Боули, не спи, надо покупать этого монстра
Кстати, он отлично вольется в схему 4-4-3
+34
0
+34
Автогол уже на групповом этапе заберёт золотую бутсу.
+33
-3
+30
АвтоГОАТ
+19
0
+19
Ждём дубля из автоголов или 2 автогола от человека)
+15
-1
+14
Слоган Евро 2024 :" Не забиваешь ты - забьют сами себе"
+10
0
+10
Ответ Папа Футбола
Автогол реально грозный тип, может даже побить вечный рекорд Платини с 9 голами на Евро.
На прошлом Евро он забил 11.
+9
0
+9
Кто-нибудь, остановите эту машину
+8
0
+8
Ответ Тумбочка Тевеса
Вот кто держит уровень от чемпионата к чемпионату, а вы все - Роналду, Месси…
И все голы с игры. Не одной пенки не пробил
+8
0
+8
Ответ Hella black
На Евро каждый мечтает забить,в свои не в свои это уже второстепенно 😅
"Гол это гол, не важно в какие ворота он был забит" Харри Магуайер (с)
+7
0
+7
Это прям лучший автогол, претендент на лучший автогол турнира)))
+6
0
+6
Так и голы один другого краше. Где там Пушкаш ваш?!
+6
0
+6
Ответ Пастух улиток
Криш в своём репертуаре: устроил истерику непосредственно перед автоголом. Вот дурак на букву "м".
так и было задумано, Криш психанул, защитник на него отвлекся и катнул мимо вратаря))
+5
0
+5
Ответ Пастух улиток
Криш в своём репертуаре: устроил истерику непосредственно перед автоголом. Вот дурак на букву "м".
Ну так Канселу сотворил дичь какую-то. Куда он вообще дал не очень понятно, но слева еще и Леау выскакивал. Но как можно было пнуть просто вправо, когда Криш просил ему вперед...)
+3
0
+3
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается.
+3
0
+3
На Евро каждый мечтает забить,в свои не в свои это уже второстепенно 😅
+3
0
+3
Ответ Alexander S
Слоган Евро 2024 :" Не забиваешь ты - забьют сами себе"
Не забиваешь ты – забиваешь всё равно ты, но в свои.
+2
0
+2
меня другое радует. нет пеналей от случайного попадания в руку в штрафной.
+2
0
+2
Справедливости ради, Автогол играет не один матч в туре, а все матчи, причем без замен). Да и до финала дойдет 100%.))
+2
0
+2
Золотую бутсу - Автоголу
+1
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+1
Ответ Пастух улиток
Криш в своём репертуаре: устроил истерику непосредственно перед автоголом. Вот дурак на букву "м".
Это ты на букву м, Роналду опять игнорируют эти сволочи!
+1
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Выходит, лучший бомбардир Евро - Автогол! С большим отрывом.
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Золотой мяч ему!
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Лучший бомбардир турнира - автогол!
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На прошлом Евро было 11. Так что не расслабляться.
Кто же купит этого монстра? Придётся бешеные бабки отвалить. 3 года назад никто не рискнул, но сейчас надо брать
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Надо быстро ловить тренд и делать футболки с фамилией Автогол. Продаю бесплатно идею
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«Бей своих, чтоб чужие боялись»
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Ротенберг, этого бомбардира нужно покупать в ̶с̶б̶о̶р̶н̶у̶ю̶ ̶Р̶о̶с̶с̶и̶и̶Динамо!
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