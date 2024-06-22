6-й автогол забит на Евро-2024. У лучших бомбардиров – по 2 мяча

На Евро-2024 забили 6 мячей в свои ворота за 23 матча.

В матче второго тура группового этапа чемпионата между Турцией и Португалией защитник турков на 28-й минуте отправил мяч в свои ворота.

Уже 6 автоголов было забито на турнире.

Ранее в свои забили (Албания), (Германия), (Австрия), Робин Гранач (Чехия) и Риккардо Калафьори (Италия).

При этом у лучших бомбардиров этого Евро Джамала Мусиалы, Жоржа Микаутадзе и на счету по 2 гола.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?