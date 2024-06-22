6-й автогол забит на Евро-2024. У лучших бомбардиров – по 2 мяча
На Евро-2024 забили 6 мячей в свои ворота за 23 матча.
В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы между Турцией и Португалией защитник турков Самет Акайдин на 28-й минуте отправил мяч в свои ворота.
Уже 6 автоголов было забито на турнире.
Ранее в свои забили Клаус Гьясула (Албания), Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вебер (Австрия), Робин Гранач (Чехия) и Риккардо Калафьори (Италия).
При этом у лучших бомбардиров этого Евро Джамала Мусиалы, Жоржа Микаутадзе и Ивана Шранца на счету по 2 гола.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Кто же купит этого монстра? Придётся бешеные бабки отвалить. 3 года назад никто не рискнул, но сейчас надо брать