Португалия вышла в плей-офф Евро 8-й раз подряд. Сборная гарантировала себе 1-е место в группе
Сборная Португалии вышла в плей-офф чемпионата Европы в 8-й раз подряд.
Португальская сборная разгромила команду Турции (3:0) в матче второго тура группового этапа Евро-2024.
В матче 1-го тура португальцы одержали победу над сборной Чехии со счетом 2:1. 26 июня Португалия сыграет с командой Грузии в 3-м туре чемпионата Европы.
Таким образом, после 2 побед в первых двух турах команда Роберто Мартинеса уже гарантировала себе 1-е место в группе F. Португалия вышла в плей-офф чемпионатов Европы в 8-й раз подряд.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
А хейтеры уже после 1 тайма с Чехией их хоронили
Я вспоминаю его топовых партнёров в 2004-2020 и мне прям смешно становится. Он играл в мертвой Португалий которая благодаря всему везению мира выиграла Евро 2016 когда даже близко не была сильной командой, а сейчас да топовые партнёры. Однако если бы Рон играл в Испаний то он каждый турнир бы получал игрока турнира, с такими поколениями как у них особенно в Прайм Испаний и Прайм Рона 2008-2012