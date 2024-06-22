Португалия вышла в плей-офф Евро 8-й раз подряд. Сборная гарантировала себе 1-е место в группе

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу Сборная Турции по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Роберто Мартинес Футбол

Сборная Португалии вышла в плей-офф чемпионата Европы в 8-й раз подряд.

Португальская сборная разгромила команду Турции (3:0) в матче второго тура группового этапа Евро-2024. 

В матче 1-го тура португальцы одержали победу над сборной Чехии со счетом 2:1. 26 июня Португалия сыграет с командой Грузии в 3-м туре чемпионата Европы. 

Таким образом, после 2 побед в первых двух турах команда Роберто Мартинеса уже гарантировала себе 1-е место в группе F. Португалия вышла в плей-офф чемпионатов Европы в 8-й раз подряд. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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103 комментария
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Вечно им этот Роналду каждый раз мешает 😀
+122
-22
+100
Ответ Игорь Новиков
Вечно им этот Роналду каждый раз мешает 😀
хейтерам он мешает, а не Португалии
+62
-8
+54
Эффект Роналду
+57
-15
+42
Рон хорош
+43
-10
+33
Стоило отдать один голевой пас при счете 2-0 как Роналду стал катализатором всех успехов 😂😂😂
+61
-32
+29
Ответ 2vdhrvmmzf
Стоило отдать один голевой пас при счете 2-0 как Роналду стал катализатором всех успехов 😂😂😂
Так тут обратное - он не помещал ничем)
А хейтеры уже после 1 тайма с Чехией их хоронили
+24
-5
+19
Ответ Фут.Боль
Турки прямо очень блекло и слабо сыграли , но это их проблема.
Нормально турки сыграли, по мере возможностей. Просто два мяча их прибили, когда такое в свои ворота забиваешь сложно вернуться при 0-2. Тут уже многие позабыли, что турки с метра не забили, кто знает как бы сложилось. Наверняка турки выйдут из группы, что для них уже достижение
+16
-1
+15
Ответ Сергей Пичугин
Комментарий скрыт
Всем
+18
-5
+13
Турки прямо очень блекло и слабо сыграли , но это их проблема.
+14
-2
+12
Ответ Azamat Abdukadyroff
Эффект Роналду
GOAT
+16
-7
+9
Ответ 2vdhrvmmzf
Стоило отдать один голевой пас при счете 2-0 как Роналду стал катализатором всех успехов 😂😂😂
чел, у него 14 голов в 25 матчах, он лучший бомбардир и лучший ассистент в истории турнира, кто это, если не катализатор успеха этой сборной?
+10
-4
+6
Ответ Max Maximus
хейтерам он мешает, а не Португалии
Да)
+11
-6
+5
Ответ Orange
Комментарий удален модератором
Чем обижен ?
+5
0
+5
Выбегания болельщиков ТБ (9,5)
+4
0
+4
Ответ Alexander S
Так Англия выиграет ЕВРО в конце концов??
с этим тренером она и чемпионшип не выиграет
+4
0
+4
Это счастье жить в эпоху величавшего игрока мира КР7
+14
-10
+4
Ответ Egidio Arevalo
Интересно, если Роналду возьмёт второе Евро, возобновятся или споры о том, кто лучше?
а они были? Роналду что с Марадоной сравнивали?
+5
-1
+4
Ответ mr kovalsky
ну что за бред) с каждого касания месси в любой игре тут начинаются судороги персофанов и оды о величайшем игроке всех земел
Иди пойди в новость вчерашнюю в новость про выигрыш Аргентины и посмотри какой контраст. Тут такие как соревнуются кто громче крикнет про великого Рончика. Который, к слову: ни разу за 6 евро и 5 ЧМ не признавался лучшим игроком.
+6
-3
+3
Так Англия выиграет ЕВРО в конце концов??
+2
0
+2
Ответ Митрандир цвета хаки
Это всегда так. Вчера Месси сделал первый гол, потом отдал голевой пас, стал лучшим по обводкам, созданным опасным моментам, пасам. И все тихо. Потому что это он. Но в случае Рональды все по другому)) он хотя бы не мешал целый матч, и соизволил отдать пас при 2:0, и тут криштики потекли - гоат, виличиайший!1! и т.п. хотя человек претендующий на звание великого ничто не может соорудить за 2 матча, и не может стать лучшим игроком на поле))
Аргентина выиграла у Канады 2:0, голов и пасов Месси не сделал, но это не в минус ему, но Хейтеры Месси и Роналду разные, когда предъявляют Месси то это по сути по факту, в случае с Роналду он виновен уже просто, что вышел на поле, ему 39 он держит уровень молодого поколения, Месси на Копе тоже отличится, уверен когда он это сделает пойдет тонна хейта на Роналду со стороны глоров Месси, радуйтесь за Месси, нет им этого мало надо хейтить Роналду, Месси и Роналду это противостояние раз в цать лет возникает, они стареют, а нового нет, будете смотреть как Мбапе лысого гоняет, и сами глядя на него лысого гонять будете, как то так🤷
+4
-2
+2
у чехов и турков хорошая рубка должна быть
+2
0
+2
Ответ Блуждающий странник
Нормально турки сыграли, по мере возможностей. Просто два мяча их прибили, когда такое в свои ворота забиваешь сложно вернуться при 0-2. Тут уже многие позабыли, что турки с метра не забили, кто знает как бы сложилось. Наверняка турки выйдут из группы, что для них уже достижение
Кроме этого прострела в начале матча, вспомнить больше и нечего. И 0-2 - это не приговор. Плохо играли турки, недобегали, много брака и нелепых передач. Я не уверен, что с такой игрой, они могу обыграть чехов. Если только ничья, тогда пройдут со второго места. У них и в первом матче с Грузией было много проблем, грузинам чуть не повезло при 1-2.
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Ответ kowadu2
Группа с тремя аутсайдерами, решающими между собой вопрос, кто хуже.
Турки умеют играть, то что сыграли бездарно с Португалией к ним вопросы, грузины впервые на Евровидение, ждать можно было чего угодно, т.к. мотивация у них думаю была запредельная, и только чехи сдали позиции
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+1
Ответ Сергей Пичугин
Комментарий скрыт
Ну хоть битву с Кюрасао 🇨🇼 посмотришь ?
+4
-3
+1
Ответ Митрандир цвета хаки
Да прямо уж. Игрок, который в свою эпоху сыграл рекордно: на 5 ЧМ и 6 Евро и нигде не смог стать лучшим - эпохальный лузер. Но статка набита, да. Благодаря топовым партнером. И только ею и остаётся козырять таким фанатикам)
"Но статка набита, да. Благодаря топовым партнером"
Я вспоминаю его топовых партнёров в 2004-2020 и мне прям смешно становится. Он играл в мертвой Португалий которая благодаря всему везению мира выиграла Евро 2016 когда даже близко не была сильной командой, а сейчас да топовые партнёры. Однако если бы Рон играл в Испаний то он каждый турнир бы получал игрока турнира, с такими поколениями как у них особенно в Прайм Испаний и Прайм Рона 2008-2012
+1
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Ответ Anonymous Panda
Если честно, то мне будет приятнее победа Португалии на этом Евро, чем Франции, Англии, Италии и даже Испании и Германии. Так было не всегда, но вот на этом Евро так ощущается.
держи в курсе, всем правда важно знать, что для тебя приятным будет)))
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Ответ TOX
видел как Милла устанвливал рекорды долголетия как автор гола на ЧМ, дважды, на двух ЧМ
Роже Миллу помню, хороший был игрок, добротный) В 42 года играл на том ЧМ очень неплохо.
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0
+1
Если честно, то мне будет приятнее победа Португалии на этом Евро, чем Франции, Англии, Италии и даже Испании и Германии. Так было не всегда, но вот на этом Евро так ощущается.
+5
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+1
Ответ Strange-Hawk
Аргентина выиграла у Канады 2:0, голов и пасов Месси не сделал, но это не в минус ему, но Хейтеры Месси и Роналду разные, когда предъявляют Месси то это по сути по факту, в случае с Роналду он виновен уже просто, что вышел на поле, ему 39 он держит уровень молодого поколения, Месси на Копе тоже отличится, уверен когда он это сделает пойдет тонна хейта на Роналду со стороны глоров Месси, радуйтесь за Месси, нет им этого мало надо хейтить Роналду, Месси и Роналду это противостояние раз в цать лет возникает, они стареют, а нового нет, будете смотреть как Мбапе лысого гоняет, и сами глядя на него лысого гонять будете, как то так🤷
Всмысле не сделал Месси отдал голевой пас и 1гол по сути его заслуга
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Ответ Alexander S
Так Англия выиграет ЕВРО в конце концов??
Да по плану Греции 2004, только у англичан нет Греков, так что это не точно
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