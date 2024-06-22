Португалия вышла в плей-офф Евро 8-й раз подряд. Сборная гарантировала себе 1-е место в группе

Сборная Португалии вышла в плей-офф чемпионата Европы в 8-й раз подряд.

Португальская сборная разгромила команду (3:0) в матче второго тура группового этапа Евро-2024.

В матче 1-го тура португальцы одержали победу над сборной со счетом 2:1. 26 июня сыграет с командой в 3-м туре чемпионата Европы.

Таким образом, после 2 побед в первых двух турах команда Роберто Мартинеса уже гарантировала себе 1-е место в группе F. Португалия вышла в плей-офф чемпионатов Европы в 8-й раз подряд.

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