Друид обвинил экоактивистов, осквернивших Стоунхендж, в слабой игре Англии и ничьей с Данией: «Они повлияли на мистическую силу священного места»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Дании по футболу происшествия Евро-2024 религия Экология Футбол

Друид обвинил экоактивистов в ничьей Англии и Дании (1:1).

Друид Артур Пендрагон вызвал древних духов, чтобы зарядить сборную Англии на игру и результат.

Однако, по его словам, все нарушили протестующие экоактивисты из организации Just Stop Oil, которые обсыпали Стоунхендж оранжевым порошком.

По мнению Пендрагона, осквернение 5000-летнего памятника напрямую привело к ничьей с Данией и слабой игре Англии на Евро-2024.

«Протестующие нарушили мирное величие священного места. Оранжевый порошок не только осквернил камни, но и повлиял на их мистическую силу. Это ересь! Они затруднили передачу наших мыслей сборной Англии», – сказал друид.

Друиды – жрецы у древних кельтских народов, также выполняли функции судей, занимались врачеванием и астрономией.

Бывший байкер и военный Джон Ротуэлл в 1986 году сменил имя на Артур Пендрагон. Он проводит обряды, связанные со Стоунхенджем, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО каменным мегалитическим сооружением в графстве Уилтшир. Себя он называет реинкарнацией знаменитого героя английских легенд короля Артура.

Фото: eastnews.ru/Just Stop Oil via AP, stonehenge-stone-circle.co.uk

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47 комментариев
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И эта версия звучит убедительнее, чем отмазки насчет Филлипса.
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+212
говорят на следующий матч французов будет заряжать Панаромикс)
+165
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+165
Друид Артур Пендрагон: "аутгейт – физрук!"
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+50
Якутский шаман и друид Стоунхенджа 🤝🏻
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0
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экоактивистов - конченные отморозки.
Докопались до камней !
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+21
Ответ Streetbor
говорят на следующий матч французов будет заряжать Панаромикс)
Галлюценогенными грибами))
+19
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Саутгейт: В общем да, именно так и есть.
+15
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Я начинаю понимать, что это был за порошок...
+9
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+9
Ждём комментарий Панорамикса о выступлении сборной Франции и травме Мбаппе
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+6
Лучше бы волшебное зелье им сварил💪
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Следующим тренером Англии будет Артур Пентрагон
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Обвинять нужно Саутгейта, он всю сборную и осквернил
+6
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+4
Ответ SEVEN_
Лучше бы волшебное зелье им сварил💪
Они жукотест потом не пройдут, пощади))
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0
+4
Ответ a2wai
Они жукотест потом не пройдут, пощади))
Пройдут, оно же волшебное 😂
+3
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Ответ Xell
Галлюценогенными грибами))
Ну голландцев ожидаемо грибами не удивили)
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0
+3
Что скажут дриады?
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+3
Правильно писать не друид, а е..нько
+3
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Хороша попытка, Саутгейт. Но, нет. Снимай маску
+2
0
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ну вот, а мы на Саутгейта гнали, а вон оно чо. расходимся, пацаны.
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0
+2
Откровения шизофреника в главных новостях, все что нужно знать о редакции сайта)
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-1
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Открыт новый персонаж
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Чота я не догнал , а зачем они Стоунхендж оранжевым порошком обсыпали? Типо духи CO2 выделяли массово?
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Ответ Артём Никулин
Ждём комментарий Панорамикса о выступлении сборной Франции и травме Мбаппе
Или Гэндальфа
+1
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экоактивисты из организации Just Stop Oil

Как нефть связана с камнями ?
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Да во всем виноват Гарет Стоунхендж...
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Почему ещё нет комментария "21 век..."?
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Странная претензия, ведь всем известно, что Стоунхендж много раз посещали инопланетяне))
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Наркомания какая-то
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Жду тактического разбора этого события от редакции спортса
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Когда казнь?
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