Друид обвинил экоактивистов, осквернивших Стоунхендж, в слабой игре Англии и ничьей с Данией: «Они повлияли на мистическую силу священного места»

Друид обвинил экоактивистов в ничьей Англии и Дании (1:1).

Друид Артур Пендрагон вызвал древних духов, чтобы зарядить сборную на игру и результат.

Однако, по его словам, все нарушили протестующие экоактивисты из организации Just Stop Oil, которые обсыпали Стоунхендж оранжевым порошком.

По мнению Пендрагона, осквернение 5000-летнего памятника напрямую привело к ничьей с Данией и слабой игре Англии на Евро-2024.

«Протестующие нарушили мирное величие священного места. Оранжевый порошок не только осквернил камни, но и повлиял на их мистическую силу. Это ересь! Они затруднили передачу наших мыслей сборной Англии», – сказал друид.

Друиды – жрецы у древних кельтских народов, также выполняли функции судей, занимались врачеванием и астрономией.

Бывший байкер и военный Джон Ротуэлл в 1986 году сменил имя на Артур Пендрагон. Он проводит обряды, связанные со Стоунхенджем, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО каменным мегалитическим сооружением в графстве Уилтшир. Себя он называет реинкарнацией знаменитого героя английских легенд короля Артура.

Фото: eastnews.ru/Just Stop Oil via AP, stonehenge-stone-circle.co.uk

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