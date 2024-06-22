Преподаватель РАНХиГС о Загитовой: «Мы аплодировали ей за то, что она получила «пятерку» и за госэкзамен, и за защиту диплома. За все годы поблажек ей не было»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Преподаватель РАНХиГС Лидия Корнилова рассказала об учебе Алины Загитовой.

«Алина — олимпийская чемпионка. Соответственно, и характер у нее такой же. Загитовой было не очень просто в университете, потому что всю свою школьную жизнь она готовилась к спортивным успехам. Но Алина собралась, это очень похвально. Причем не пришлось для этого прикладывать никаких воспитательных усилий. Загитова была нацелена на то, чтобы хорошо учиться и закончить университет. Собственно, Алина этого добилась. Мы аплодировали ей за то, что она получила «пятерку» и за государственный экзамен, и за защиту диплома.

Тема ее диплома была о видах продвижения спорта в журналистике. Естественно, Загитова выбирала тему, которая близка к ее практике. В работе Алины было много отмечено того, с чем ей самой пришлось столкнуться: сложности, как ей приходилось работать над собой, и как это коррелирует с освещением тематики спорта в журналистской деятельности. Алина — молодец!

Что касается оценивания обучения Загитовой, то за все годы поблажек не было. Иногда были уступки в том плане, что мы понимали, насколько у Алины плотный график. Она, договариваясь с деканатом и преподавателями, время от времени была вынуждена пропускать очные занятия. Но это никак не сказывалось на подготовке Алины. Она всегда была в контакте с преподавателями, причем инициировала этот контакт всегда первой. Загитова просила для себя дополнительные задания, чтобы компенсировать пропуски очных занятий.

В коммуникации никаких проблем не было. Алине в этом плане помогала мама. Насколько понимаю, у них очень дружная семья. Мама тоже с нами была на контакте. Но инициатором и мозговым центром была Алина.

Мы обсуждали вопрос дальнейшего обучения Алины в магистратуре. Надеюсь, все будет так, как мы с ней обсуждали. Окончательное решение будет принимать сама Алина», — сказала Корнилова.

Загитова на отлично защитила диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика»

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24 комментария
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На кого это говно с лопаты рассчитано?
+27
-5
+22
Хватит врать, а
+13
-2
+11
Ответ Игорь М.
5 за госэкзамен? Чтобы мне получить 5 в этом году за гиа, мне пришлось все вопросы учить/вспоминать 3 месяца. Да, я сдавал психологию, но всё же
Все потому что ты не так одарен, как Загитова, она даже слово "синяки" пишет как "сенники")
+11
-2
+9
Позорище
+12
-4
+8
Провести бы хоть раз проверку таких "преподавателей"! Зачем хоть так позориться? Понятно, что сверху указание дали, но границы приличия какие-то должны быть?
+8
-1
+7
"Тема ее диплома была о видах продвижения спорта в журналистике. Естественно, Загитова выбирала тему, которая близка к ее практике"
------
Ну вот. Могут же люди нормальными словами выражаться. А то: факап, факап...
+8
-3
+5
Нормально так препод застрял в студентке, что смог только аплодировать
+4
-1
+3
5 за госэкзамен? Чтобы мне получить 5 в этом году за гиа, мне пришлось все вопросы учить/вспоминать 3 месяца. Да, я сдавал психологию, но всё же
+4
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+3
Ответ Pelageya_20
Ну почему сразу врать? Конечно журналистка спорт24 рассчитывала на несколько другую тональность, но вот так мечта хейтеров разбились в прах. Алина реально училась, реально выполняла все задания и даже брала дополнительные. Лично я в этом не сомневалась, зная какой ответственный Алина человек.И тоже аплодирую Алине 👏
Знатный подлизон, одобряю
+3
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+3
Ответ закрыт по беспределу
"Тема ее диплома была о видах продвижения спорта в журналистике. Естественно, Загитова выбирала тему, которая близка к ее практике" ------ Ну вот. Могут же люди нормальными словами выражаться. А то: факап, факап...
Тема диплома изначально: «Факапы в пиаре спорта в телеке и в интернетах». Но потом научный руководитель скорректировал
+3
-1
+2
Ответ Игорь М.
5 за госэкзамен? Чтобы мне получить 5 в этом году за гиа, мне пришлось все вопросы учить/вспоминать 3 месяца. Да, я сдавал психологию, но всё же
Как человеку, сдававшему психологию, хочется напомнить, что добиваются успехов, не тот, кто зубрит, а тот, кто понимает материал
0
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0
Ответ eao79rus
На кого это говно с лопаты рассчитано?
На домохозяек
+1
-1
0
Ответ Pelageya_20
Ну почему сразу врать? Конечно журналистка спорт24 рассчитывала на несколько другую тональность, но вот так мечта хейтеров разбились в прах. Алина реально училась, реально выполняла все задания и даже брала дополнительные. Лично я в этом не сомневалась, зная какой ответственный Алина человек.И тоже аплодирую Алине 👏
Результаты учебы отсутствуют только, а в остальном, конечно, все прекрасно.
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Надеюсь все аплодировали, никто не филонил.
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А что, заслуженная пятёрка, годы репетиторства в инстаграмме и тиктоке дали свои плоды.
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Конечно ей не было поблажек, ведь она там даже не появлялась скорее всего
+1
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Соответствует учебному заведению
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"Загитова просила для себя дополнительные задания, чтобы компенсировать пропуски очных занятий"
------
Думаю, ни у кого нет сомнений на этот счëт)
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