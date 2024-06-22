Экс-вратарь «Локо» Худяков близок к переходу в австрийский «Штурм». Контракт – на 4 года

Даниил Худяков близок к переходу в «Штурм».

По информации журналиста Андрея Панкова, бывший вратарь « » согласовал контракт с чемпионами Австрии на четыре года.

Сейчас решается вопрос вылета в Австрию, после чего соглашение будет подписано.

В минувшем сезоне 20-летний Худяков не провел ни одного матча в Мир .

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