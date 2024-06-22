Экс-вратарь «Локо» Худяков близок к переходу в австрийский «Штурм». Контракт – на 4 года
Даниил Худяков близок к переходу в «Штурм».
По информации журналиста Андрея Панкова, бывший вратарь «Локомотива» согласовал контракт с чемпионами Австрии на четыре года.
Сейчас решается вопрос вылета Худякова в Австрию, после чего соглашение будет подписано.
В минувшем сезоне 20-летний Худяков не провел ни одного матча в Мир РПЛ.
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Удачи Даниилу, надеюсь, сложится