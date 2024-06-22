Экс-вратарь «Локо» Худяков близок к переходу в австрийский «Штурм». Контракт – на 4 года

Теги Локомотив премьер-лига Россия Штурм высшая лига Австрия возможные трансферы Даниил Худяков Футбол

Даниил Худяков близок к переходу в «Штурм».

По информации журналиста Андрея Панкова, бывший вратарь «Локомотива» согласовал контракт с чемпионами Австрии на четыре года.

Сейчас решается вопрос вылета Худякова в Австрию, после чего соглашение будет подписано.

В минувшем сезоне 20-летний Худяков не провел ни одного матча в Мир РПЛ.

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37 комментариев
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Чемпион Австрии более чем достойный вариант для продолжения карьеры.
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Неожиданно, пусть сложится у Даниила! 💪
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+65
Ответ Иван Рыбаков
Чемпион Австрии более чем достойный вариант для продолжения карьеры.
Они чемпионство взяли, прервали гегемонию РБ. Не знаю, почему спортс показывает 2-ое место.
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Ничего себе вариант нашли) Если будет играть, то это хорошее место для перехода в топ-5 в дальнейшем.
+30
0
+30
Успехов Дане! Хороший вариант для него 👍
+20
0
+20
Ответ Amalfitano
Комментарий скрыт
Митрюшкин до череды травм стабильно играл, а Лунёв в зрелом возрасте уехал в лигу сильнее Австрии или Швейцарии. Это всё разные истории
+16
-3
+13
Открыт новый персонаж: Штурм Худякова, а Даниилу удачи, и как можно больше игровой практики
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+11
Ответ Tim_Nazarov
Они чемпионство взяли, прервали гегемонию РБ. Не знаю, почему спортс показывает 2-ое место.
2 место в регулярке было, а потом в пуле за чемпионство они Зальцбург обошли.
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Ответ Иван Рыбаков
Чемпион Австрии более чем достойный вариант для продолжения карьеры.
Чемпион
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Штурм Худякова!
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Даниилу удачи! Всё лучше,чем на скамейке сидеть. 👏
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Лети, пташка ©
+6
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Ответ Tim_Nazarov
Они чемпионство взяли, прервали гегемонию РБ. Не знаю, почему спортс показывает 2-ое место.
Спасибо, кстати, что поправили.
+3
0
+3
Из "Штурма" забрали обратно Яроша, который будет в "Ливерпуле" теперь скорее всего вторым/третьим, так что клубу нужен еще один перспективный вратарь, который может выстрелить и помочь клубу, конкурируя со Схерпеном.

Удачи Даниилу, надеюсь, сложится
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+3
Юноша реально хорош, нужно с психологией поработать. Удачи.
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Ответ sledge-hammer
Штурм Худякова!
А когда-то был Юрана!
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+2
Надеюсь, что это правда.
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В неплохую команду идёт, пожелаем удачи 💪
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Ответ Александр Плахотин
Митрюшкин до череды травм стабильно играл, а Лунёв в зрелом возрасте уехал в лигу сильнее Австрии или Швейцарии. Это всё разные истории
Конечно разные. Вот и подождём.
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Ответ lokom
Успехов Дане! Хороший вариант для него 👍
Лучший вариант пока.Покажет себя-будут и лучше предложения!
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Отличный вариант, надо работать и ждать шанса своего
Один уже работал и ждал шанса. Сейчас в Локо вторым вратарём.
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Ответ rocky12
Молодец парень, если это не фейк
А в чём он молодец?
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Ответ Иван Рыбаков
Чемпион Австрии более чем достойный вариант для продолжения карьеры.
Аршавин скажет иначе
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Ответ Tim_Nazarov
Они чемпионство взяли, прервали гегемонию РБ. Не знаю, почему спортс показывает 2-ое место.
Тогда тем более.
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Конечно, за Лантратовым, как за каменной стеной. Высоко и не видно.
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На линии Даня безусловно хорош, а это признак таланта. Остальное можно подтянуть. Жаль в "Локо" не получилось.
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Тут один пару дней назад в Атлетико переходил…
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Отличный вариант, надо работать и ждать шанса своего
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Ну хоть что то хорошее сделает агент .
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