2Drots выбили «Амкал» в 1/4 финала Медиалиги по буллиталити. 188 тысяч зрителей смотрели матч онлайн на пике

2Drots одолели «Амкал» в четвертьфинале Winline Медиалиги.

«Самураи» пробились в полуфинал МФЛ, « » завершил выступление на турнире и сыграет с «Конями» в квалификации Кубка Лиги.

На пике игру смотрели примерно 188 тысяч зрителей (178 тысяч на ютубе и 10 тысяч во «Вконтакте»).

Это второй результат в истории МФЛ. Рекорд был установлен в прошлом году на полуфинальной игре между этими же командами – 232 тысячи зрителей.

Winline МФЛ, 1/4 финала

Ответный матч

22 июня, суббота

«Амкал» – 2Drots – 2:1 (1:1, 3:4 Б)

Голы: 1:0 – Костюков (8), 1:1 – Гудай (21), 2:1 – Пича (32, с пенальти).

«Амкал»: Мухин, Оленченко, Кузя, Скроботов, Имай, Шурыга, Ряба, Маврин, Пича, Костюков, Агекян.

2Drots: Сычев, Гудай, Саля, Сэмио, Лога, Газдан, Скоропуп, Мартусевич, Слон, Манна, Прош.

Матч прошел на стадионе «Нижний Новгород».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Первый матч закончился победой 2Drots (2:1).