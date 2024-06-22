2Drots выбили «Амкал» в 1/4 финала Медиалиги по буллиталити. 188 тысяч зрителей смотрели матч онлайн на пике

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига результаты Медиафутбол

2Drots одолели «Амкал» в четвертьфинале Winline Медиалиги.

«Самураи» пробились в полуфинал МФЛ, «Амкал» завершил выступление на турнире и сыграет с «Конями» в квалификации Кубка Лиги.

На пике игру смотрели примерно 188 тысяч зрителей (178 тысяч на ютубе и 10 тысяч во «Вконтакте»).

Это второй результат в истории МФЛ. Рекорд был установлен в прошлом году на полуфинальной игре между этими же командами – 232 тысячи зрителей.

Winline МФЛ, 1/4 финала

Ответный матч

22 июня, суббота

«Амкал» – 2Drots – 2:1 (1:1, 3:4 Б)

Голы: 1:0 – Костюков (8), 1:1 – Гудай (21), 2:1 – Пича (32, с пенальти).

«Амкал»: Мухин, Оленченко, Кузя, Скроботов, Имай, Шурыга, Ряба, Маврин, Пича, Костюков, Агекян.

2Drots: Сычев, Гудай, Саля, Сэмио, Лога, Газдан, Скоропуп, Мартусевич, Слон, Манна, Прош.

Матч прошел на стадионе «Нижний Новгород».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Первый матч закончился победой 2Drots (2:1).

13 комментариев
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Ответ LNk O
188к зрителей смотрели матч, но тут 2 коммента за 15 минут, ахахах, верим
Так посмотри сколько в тематических пабликах в ТГ коментов. Жизнь что на Спортсе ограничилась или что?)
+11
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+11
Есть огромное количество болельщиков, для которых уровень футболистов не имеет примерно никакого значения.
Было бы шоу и возможность ассоциировать себя с участниками
+8
0
+8
Ответ LNk O
188к зрителей смотрели матч, но тут 2 коммента за 15 минут, ахахах, верим
Ну и да: 30к зрителей на трибунах в НН это, наверное, монтаж))
+6
0
+6
Можно ли устать это повторять?..
+4
-2
+2
Ответ LNk O
188к зрителей смотрели матч, но тут 2 коммента за 15 минут, ахахах, верим
Спортс для миллениалов)
+2
0
+2
Ответ AllenatoreFirenze
Финансовый профит? Цена билета, средний чек на стадионе. Ценник просмотра матча онлайн? Или с циферками играем?
Причем тут финансовый профит? Мне кажется это вы с обувью играете: переобуваетесь туда-сюда.
Мы говорим о популярности, а не о финансовом профиците
+1
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За 2Dorts 🤘🤘🤘
+9
-9
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Кто знает, объясните правила, почему была серия послематчевых, если в основное время не было ничьи
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Ответ mclovin
Кто знает, объясните правила, почему была серия послематчевых, если в основное время не было ничьи
Это был ответный матч, первый матч 2-1 2Drots
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