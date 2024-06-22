2Drots выбили «Амкал» в 1/4 финала Медиалиги по буллиталити. 188 тысяч зрителей смотрели матч онлайн на пике
2Drots одолели «Амкал» в четвертьфинале Winline Медиалиги.
«Самураи» пробились в полуфинал МФЛ, «Амкал» завершил выступление на турнире и сыграет с «Конями» в квалификации Кубка Лиги.
На пике игру смотрели примерно 188 тысяч зрителей (178 тысяч на ютубе и 10 тысяч во «Вконтакте»).
Это второй результат в истории МФЛ. Рекорд был установлен в прошлом году на полуфинальной игре между этими же командами – 232 тысячи зрителей.
Winline МФЛ, 1/4 финала
Ответный матч
22 июня, суббота
«Амкал» – 2Drots – 2:1 (1:1, 3:4 Б)
Голы: 1:0 – Костюков (8), 1:1 – Гудай (21), 2:1 – Пича (32, с пенальти).
«Амкал»: Мухин, Оленченко, Кузя, Скроботов, Имай, Шурыга, Ряба, Маврин, Пича, Костюков, Агекян.
2Drots: Сычев, Гудай, Саля, Сэмио, Лога, Газдан, Скоропуп, Мартусевич, Слон, Манна, Прош.
Матч прошел на стадионе «Нижний Новгород».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Первый матч закончился победой 2Drots (2:1).
Было бы шоу и возможность ассоциировать себя с участниками
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