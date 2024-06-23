Волков победил Павловича единогласным решением судей
В ночь на 23 июня на UFC Saudi Arabia в соглавном событии прошел бой в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Александром Волковым.
Волков победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
В прошлом поединке за титул временного чемпиона Павлович техническим нокаутом проиграл Тому Аспиналлу. Волков шел на серии из трех побед.
UFC Saudi Arabia: Уиттакер против Алискерова, Павлович – Волков
Каково выходить на бой UFC против товарища – чувства Волкова перед зарубой с Павловичем
А Павловичу нервишки надо чинить, недостойно поступил в конце.
После боя кулаками не машут.
Толкать после боя вообще некрасиво и неуважительно было
Мировоззрение гопника с района.
Классика каратэ!