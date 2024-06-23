Волков победил Павловича единогласным решением судей

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

В ночь на 23 июня на UFC Saudi Arabia в соглавном событии прошел бой в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

Волков победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

В прошлом поединке за титул временного чемпиона Павлович техническим нокаутом проиграл Тому Аспиналлу. Волков шел на серии из трех побед.

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94 комментария
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Волков красавчик.
А Павловичу нервишки надо чинить, недостойно поступил в конце.
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очевидно расческа Волкова это +10% к скиллу))
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какой же Павлович быдлан ростовский ,просто скот
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Очень умно Саня провел бой!
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+41
Криштиану: «я больше всех в мире забочусь о своей прическе», Волков: «подержи мое пиво»
+40
-2
+38
Павлович девочка истеричка, позорище полное.

После боя кулаками не машут.
+40
-5
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Победил по делу. Рад за Александра. Красавчик что с флагом вышел. А у Павловича странная реакция после боя.
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+26
Волков красава, а бычок явно зазнался, сводили его сегодня на корриду
+28
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Ответ Гекдениз Кардениз
Комментарий скрыт
Ты жопой бой смотрел, да? Лицо Павловича тебя не смутило? Выхватил Волков больше, ну ты и 🤡
+24
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+22
Павлович своим толчком в конце конечно испортил впечатление о себе...
+22
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+20
Не ожидал такого некрасивого поведения от Павловича. Думал он умнее. Волкова с победой!
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Если вы чувствуете себя бесполезным, вспомните переводчика в диалоге Волкова и ДиСи
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один готовился, придумал тактику, а второй просто как колхозник шел вперед и в итоге обиделся
+19
-2
+17
Волков тактически просто разобрал, хотя я думал, что Павлович его нокаутирует. Но просто не смог подобраться.

Толкать после боя вообще некрасиво и неуважительно было
+19
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+16
Волков в топ-3, вот это да
+17
-2
+15
Ответ napoli_14
Волков красавчик. А Павловичу нервишки надо чинить, недостойно поступил в конце.
До боя были чуть ли не братьями, а после боя Павлович его оттолкнул и послал на три буквы 😄😂
+16
-1
+15
Разочаровал Павлович,особенно своим поведением после боя.А Саня красавчик,вышел с флагом и чётко отработал.Молодец!
+13
-1
+12
Вот что значит образование. Красава Александр
+11
0
+11
Ответ Рома Политов
И все равно на макушке волосы во все стороны торчали)
Это называется "Зяблик")))
+9
0
+9
Наш слоняра. И флаг вынес и Павловича)
+8
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+8
Ответ Пункупенья
Павлович своим толчком в конце конечно испортил впечатление о себе...
Почитай интервью его.
Мировоззрение гопника с района.
+8
0
+8
Ответ Its my life
Криштиану: «я больше всех в мире забочусь о своей прическе», Волков: «подержи мое пиво»
И все равно на макушке волосы во все стороны торчали)
+8
0
+8
Саша большой молодец! Павловичу дизлайк за слова перед боем и поведение после боя. Некрасиво.
+9
-1
+8
Рад за Волкова, достойный человек и боец. Павлович истеричка.
+8
-1
+7
Ответ Паскаль Шимбонда
Ты жопой бой смотрел, да? Лицо Павловича тебя не смутило? Выхватил Волков больше, ну ты и 🤡
Он просто думает что Волков это который по ниже
+7
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+7
В одну калитку! Молодец, Саша!
Классика каратэ!
+6
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+6
У Волкова была задача под колотуху не попасть, он её чётко выполнил. А Павлович безыдейно выступил
+6
0
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просто идеальный бой от волкова павлович просто ноль сегодня
+6
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Жалко Волков не нокаутировал это быдло.
+6
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Мне одному показалось что в третьем раунде Волков за минуты 3 до конца не стал его добивать?
+6
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+5
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