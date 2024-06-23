Волков победил Павловича единогласным решением судей

В ночь на 23 июня на UFC Saudi Arabia в соглавном событии прошел бой в тяжелом весе между и .

Волков победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

В прошлом поединке за титул временного чемпиона Павлович техническим нокаутом проиграл Тому Аспиналлу. Волков шел на серии из трех побед.

UFC Saudi Arabia: Уиттакер против Алискерова, Павлович – Волков

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