70

Дивеев о попытке похищения Мостового: «Я был в шоке. Уже на улицу выходить страшно – не знаешь, что у людей в голове, достанет нож, пырнет, и что я сделаю? Нужно соблюдать дистанцию с каждым»

Дивеев о попытке похищения Мостового: я был в шоке, просто обалдел.

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал о реакции на попытку похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

– Важная тема – безопасность. Недавно чуть не похитили Андрея Мостового из «Зенита». Как человек более крупного телосложения сталкивался ли с таким?

– Знаете, тут не влияет, какой я: крепкий, не крепкий, здоровый, не здоровый. Иногда не знаешь, что у людей в голове творится. Просто достанет нож, пырнет – и что я сделаю? Хоть здоровый, хоть... Без разницы. Я был в шоке от этой новости.

– Какой была первая реакция?

– Я просто обалдел. Уже на улицу тяжело выходить, страшно, потому что есть такие люди. И ты должен соблюдать дистанцию просто с каждым человеком, с которым ты стоишь и разговариваешь. Или просто фотографируешься.

– Было ли у тебя подобное в жизни?

– Нет, ни разу не было.

– Многие заговорили о том, что после такого спортсменов нужно дополнительно охранять.

– Да нет, что мы, теперь должны ходить и бояться? Нет. Произошел такой случай, просто ты делаешь выводы. Больше будешь соблюдать дистанцию, и все, – сказал Дивеев.

23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года – утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу на 2 месяца четверых обвиняемых.

