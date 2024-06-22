Польские фанаты бросали бутылки и камни в полицию у Бранденбургских ворот. Против них применили перцовые баллончики и дубинки, несколько человек арестовали

Теги бундеслига Германия Сборная Польши по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Футбол

Польские фанаты устроили беспорядки в Германии.

Полиция Берлина сообщила, что в пятницу задержала нескольких болельщиков, большинство из которых являются гражданами Польши. 

Сотрудники правоохранительных органов были вызваны к Бранденбургским воротам, где у фанатов произошла стычка с распорядителями Евро-2024. Поляки начали бросать в полицейских бутылками и камнями.

В ответ полиция применила перцовые баллончики и дубинки. Пострадавшим полицейским и болельщикам оказывается медицинская помощь.

Сборная Польши потерпела поражение от команды Австрии во втором туре группового этапа Евро-2024 (1:3) и досрочно вылетела с турнира

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

30 комментариев
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Единственная атака поляков за все Евро
+167
-3
+164
Немцы-это не французы.
Орднунг не пропьешь.
+27
-1
+26
Ответ Роман Головешкин
Немцы-это не французы. Орднунг не пропьешь.
Подавлять польские восстания у них в крови💀
+28
-4
+24
там видео еще такие сочные, нормально полицейские сработали, без нежностей
+12
0
+12
Выпускайте бобров, они смогут перевоспитать польских фанатов!
+7
0
+7
Ответ AprasidzE
Единственная атака поляков за все Евро
Вухвхах
+7
-1
+6
Aaaaa aaa! Kurwa bobr!!!
+4
0
+4
Ответ AprasidzE
Единственная атака поляков за все Евро
👍
+3
-1
+2
Забавно. Нас они ненавидят. Но что-то никто не думал выеживаться в 2018😂
+4
-2
+2
Ответ chatone gpt0ne
Комментарий удален пользователем
Ещё поляки неплохо летают с трибун вниз. Вообще полноценная футбольная жизнь.
+3
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Ответ Juninho P.
Комментарий удален модератором
Что будет не знаю, что было помнить надо))

Большая часть Великого герцогства Варшавского была присоединена «на вечные времена» к Российской империи под именем Царства Польского (3 мая 1815 года), которое получало конституционное устройство. Польская конституция была обнародована 20 июня 1815 года. Вместе с тем жителей Царства Польского привели к присяге на подданство русскому государю.
Конституция вступила в силу с 1816 года.
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Ответ Роман Головешкин
Немцы-это не французы. Орднунг не пропьешь.
Натюрлих!
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Полиции вчера непросто пришлось по всему городу, но они четко работали. Поляки массово напились еще утром и единственным способом доставить их на стадион было просто утрамбовывать пачками в поезда, что полиция и делала. Австрийцы вели себя мирно и душевно, что, впрочем, ожидаемо.
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Тренируются...
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Ну их можно понять, они огорчены.
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Молодцы немцы - ещё они кричали Руска курва)) это для тех русских , кто болеет за Поляков видимо кричалка )
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Вангую что ку*** виноватых на Унтер ден Линден 63-65 найдут. Там буквально напротив здание.
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Думаю, что как всегда речь идет о паре десятков отморозков. А остальные поляки, как и болельщики из других стран, приехали в Германию отдохнуть и насладиться футболом, а не драться с полицией или болельщиками других команд.
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Комментарий удален пользователем
Киньте ссылку на видос
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Ответ Клирик
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Клирик
Комментарий удален модератором
Русских на Евро нет, вот и перестали за языком следить)

https://t.me/luka_ebkov/52893
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Ответ Клирик
Комментарий удален модератором
Там другое слово было
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Ответ Juninho P.
Комментарий удален модератором
Надеюсь, что это ты будешь участвовать во взятии Украины и Польши, а не мои близкие
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Комментарий удален модератором
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