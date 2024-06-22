Польские фанаты бросали бутылки и камни в полицию у Бранденбургских ворот. Против них применили перцовые баллончики и дубинки, несколько человек арестовали
Польские фанаты устроили беспорядки в Германии.
Полиция Берлина сообщила, что в пятницу задержала нескольких болельщиков, большинство из которых являются гражданами Польши.
Сотрудники правоохранительных органов были вызваны к Бранденбургским воротам, где у фанатов произошла стычка с распорядителями Евро-2024. Поляки начали бросать в полицейских бутылками и камнями.
В ответ полиция применила перцовые баллончики и дубинки. Пострадавшим полицейским и болельщикам оказывается медицинская помощь.
Сборная Польши потерпела поражение от команды Австрии во втором туре группового этапа Евро-2024 (1:3) и досрочно вылетела с турнира.
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Большая часть Великого герцогства Варшавского была присоединена «на вечные времена» к Российской империи под именем Царства Польского (3 мая 1815 года), которое получало конституционное устройство. Польская конституция была обнародована 20 июня 1815 года. Вместе с тем жителей Царства Польского привели к присяге на подданство русскому государю.
Конституция вступила в силу с 1816 года.
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