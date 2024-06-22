Польские фанаты бросали бутылки и камни в полицию у Бранденбургских ворот. Против них применили перцовые баллончики и дубинки, несколько человек арестовали

Польские фанаты устроили беспорядки в Германии.

Полиция Берлина сообщила, что в пятницу задержала нескольких болельщиков, большинство из которых являются гражданами Польши.

Сотрудники правоохранительных органов были вызваны к Бранденбургским воротам, где у фанатов произошла стычка с распорядителями . Поляки начали бросать в полицейских бутылками и камнями.

В ответ полиция применила перцовые баллончики и дубинки. Пострадавшим полицейским и болельщикам оказывается медицинская помощь.

потерпела поражение от команды Австрии во втором туре группового этапа Евро-2024 (1:3) и досрочно вылетела с турнира.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?