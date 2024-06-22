Владелец «Чайки»: «Когда был депутатом, меня просили поднять пенсии – с 12 тысяч до 14. Наш народ научился жить на минимум. Купить шарф клуба за 300 рублей – уже накладно»
Владелец «Чайки» из Песчанокопского высказался о жизни в селе.
– То, что люди не готовы платить 300-500 рублей за билет, говорит об уровне платежеспособности населения в глубинке?
– Я пять лет проработал депутатом регионального законодательного собрания. Выезжал в разные хутора, села, поселки, общался с населением. Спрашивал у людей про их проблемы, узнавал, что им нужно.
– И что у вас просили?
– «Можно ли поднять пенсии». Я спрашиваю: «А какая у вас?» Они: «10-12 тысяч». Сижу и рассуждаю, как же можно прожить на эти деньги...
Ну и интересуюсь: а сколько вы хотите? А про себя думаю: сейчас, наверное, назовут цифру в 35-40 тысяч.
– А они?
– «Да нам хотя бы 14 тысяч, было бы уже хорошо...» С одной стороны, это страшно. С другой, наш народ научился жить на минимум. Поэтому, конечно, для людей купить шарф «Чайки» за 300 рублей – уже накладно.
Они же даже водку не покупают! Самогонку сварили, кто-то курицу зарубил, приготовил, принес. И вот собрались во дворе, футбол посмотрели. Выпили, поели, и все бесплатно!
– Заниженные амбиции? Или просто скромные потребности?
– Ну слушайте, если у людей спросить, на что они потратят миллион рублей, думаете, все вам сразу ответят? Ну кто-то скажет условно про покупку дома. А дальше? Что он дальше будет с ним делать? Как дом содержать?
Так что все индивидуально. Кому-то нужен миллиард, и он двигается к этой цели. А кому-то и 12 тысяч хватает. Посадить картошку, огурцы, помидоры, покормить животных – и все окей.
А что еще нужно? Тепло есть, еда есть, телевизор работает. Зачем ему думать о чем-то другом? Знаете, я многим предлагаю: давайте подарю путевку в Европу, мир посмотрите.
– Не соглашаются?
– Мне отвечают: «Да ну, лучше деньгами отдай. Здесь посидим, никуда не поедем», – сказал Андрей Чайка.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Как в городке была сценка, там кандидат народ смешивал с землёй. И из народа сказал я за него проголосую, он правду говорит))
Сначала приучают жить пенсионеров на 120-140€ , а потом удивляются почему шарф за 3€ никто не купит и футбол не окупается
По-моему, все правильно сказал, без прикрас. Особенно про путевку в Европу, но нашим людям «этот интырнет не нужОн», лучше посидят у себя на эти деньги
Враги Ваш аккаунт взломали что ли ?
Больше присущего Вам оптимизма , товарищ !
С таким народом - поделом ему за царя-батюшку !