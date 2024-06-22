Владелец «Чайки»: «Когда был депутатом, меня просили поднять пенсии – с 12 тысяч до 14. Наш народ научился жить на минимум. Купить шарф клуба за 300 рублей – уже накладно»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Политика Чайка Песчанокопское Спорт-Экспресс деньги Футбол

Владелец «Чайки» из Песчанокопского высказался о жизни в селе.

– То, что люди не готовы платить 300-500 рублей за билет, говорит об уровне платежеспособности населения в глубинке?

– Я пять лет проработал депутатом регионального законодательного собрания. Выезжал в разные хутора, села, поселки, общался с населением. Спрашивал у людей про их проблемы, узнавал, что им нужно.

– И что у вас просили?

– «Можно ли поднять пенсии». Я спрашиваю: «А какая у вас?» Они: «10-12 тысяч». Сижу и рассуждаю, как же можно прожить на эти деньги...

Ну и интересуюсь: а сколько вы хотите? А про себя думаю: сейчас, наверное, назовут цифру в 35-40 тысяч.

– А они?

– «Да нам хотя бы 14 тысяч, было бы уже хорошо...» С одной стороны, это страшно. С другой, наш народ научился жить на минимум. Поэтому, конечно, для людей купить шарф «Чайки» за 300 рублей – уже накладно.

Они же даже водку не покупают! Самогонку сварили, кто-то курицу зарубил, приготовил, принес. И вот собрались во дворе, футбол посмотрели. Выпили, поели, и все бесплатно!

– Заниженные амбиции? Или просто скромные потребности?

– Ну слушайте, если у людей спросить, на что они потратят миллион рублей, думаете, все вам сразу ответят? Ну кто-то скажет условно про покупку дома. А дальше? Что он дальше будет с ним делать? Как дом содержать?

Так что все индивидуально. Кому-то нужен миллиард, и он двигается к этой цели. А кому-то и 12 тысяч хватает. Посадить картошку, огурцы, помидоры, покормить животных – и все окей.

А что еще нужно? Тепло есть, еда есть, телевизор работает. Зачем ему думать о чем-то другом? Знаете, я многим предлагаю: давайте подарю путевку в Европу, мир посмотрите.

– Не соглашаются?

– Мне отвечают: «Да ну, лучше деньгами отдай. Здесь посидим, никуда не поедем», – сказал Андрей Чайка.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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58 комментариев
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С тех пор прошло много времени, а пенсии средние как были ничтожны для большинства, так и остались. И это еще с 2014 года накопительную часть морозят у ныне работающих.
+99
-2
+97
Научились жить на минимум?)) это называется выживание.
+74
-3
+71
Ответ atomio
С тех пор прошло много времени, а пенсии средние как были ничтожны для большинства, так и остались. И это еще с 2014 года накопительную часть морозят у ныне работающих.
Вы чего, их же индексировали в новый год, на 7% подняли! Ещё раз, на СЕМЬ!! У мамы была 13 с чем-то, стала 14, каждый день теперь переживаю, что такие деньжищи её испортят
+70
-3
+67
Ответ JohnnyMulka
Комментарий скрыт
Омерзение?) зато правду сказал.
Как в городке была сценка, там кандидат народ смешивал с землёй. И из народа сказал я за него проголосую, он правду говорит))
+38
0
+38
Какие депутаты , такой народ
Сначала приучают жить пенсионеров на 120-140€ , а потом удивляются почему шарф за 3€ никто не купит и футбол не окупается
+33
-3
+30
Ответ JohnnyMulka
Комментарий скрыт
Почему? Себя узнал в его речи?
По-моему, все правильно сказал, без прикрас. Особенно про путевку в Европу, но нашим людям «этот интырнет не нужОн», лучше посидят у себя на эти деньги
+29
0
+29
Пытаюсь выбить пенсионные накопления, 300 тыщ. Никак. Разбили лет на 25 . По 900 рублей выделяют в месяц. В день на булку хлеба. Пенсионные фонды и банки мафия. Зря на банк ВТБ перевёл.
+27
-4
+23
Ответ Чебурашка от Гены
Пытаюсь выбить пенсионные накопления, 300 тыщ. Никак. Разбили лет на 25 . По 900 рублей выделяют в месяц. В день на булку хлеба. Пенсионные фонды и банки мафия. Зря на банк ВТБ перевёл.
Что это за речи ?
Враги Ваш аккаунт взломали что ли ?
Больше присущего Вам оптимизма , товарищ !
+24
-2
+22
Ответ Чебурашка от Гены
Пытаюсь выбить пенсионные накопления, 300 тыщ. Никак. Разбили лет на 25 . По 900 рублей выделяют в месяц. В день на булку хлеба. Пенсионные фонды и банки мафия. Зря на банк ВТБ перевёл.
банки мафия)) ага именно банки. ну точно банки) ты старался
+21
-3
+18
Деньги - это навязанный западом стереотип.
+14
-1
+13
Ответ AlbertDav
Какие депутаты , такой народ Сначала приучают жить пенсионеров на 120-140€ , а потом удивляются почему шарф за 3€ никто не купит и футбол не окупается
Да и с ним !
С таким народом - поделом ему за царя-батюшку !
+15
-3
+12
Сейчас придет алешка терминатор и расскажет, что пенсионеры сами виноваты
+13
-1
+12
Главное не сказал , повысил людям пенсии или нет ?
+11
-2
+9
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ты наверно на 15руб. за пост,с 2014-го-уже миллионером стал?)))
+9
-1
+8
Многие попросят деньгами не потому что им Европа неинтересна, а потому что кредиты с ипотеками закрывать надо.
+5
0
+5
Ответ JohnnyMulka
Комментарий скрыт
Вы хоть полностью текст прочитали??
+5
0
+5
Ответ Сергей Жарковский
Владелец " Чайки" - Чайка, депутат Чайка, гендиректор Чайка! Откуда они слетелись, вроде море далеко...
В честь отца.
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Галкин
Главное не сказал , повысил людям пенсии или нет ?
очевидно что нет, если бы ДА из этого бы такой китч устроили что все бы знали
+3
0
+3
Это прорыв или ещё нет?
+4
-1
+3
Народ-хомяк, народ-бурундук.
+3
-1
+2
Самый прикол, что многие и не знают про накопительную пенсию. А банки не оповещают. Мне подсказали. Пришёл, написал заявление. И спросил,, А как же те три месяца, что не получал, как вышел на пенсию. Мне ответили, что с момента подачи заявления. Как должен по кредиту, сразу смс приходят. А сейчас и не приходят. Чем больше влипнешь с банкирами, тем выгодней им. Проценты то офигенные.
+4
-2
+2
Это смех,когда при 14-16 тысячах пенсии,коммунальные 5-6 тысяч. Невозможно прожить на это нормально.Просто ели дотягивают люди до зп и пенсии, по-этому столько и МФО,микрозаймов и кредитов, по средствам если жить это очень скудно придется существовать только.
+1
0
+1
Чьим командам, как не депутатским договорняки катать
+1
0
+1
а вот голландские пенсы могут. это ж скока их было вчера на матче голландия-франция
+2
-1
+1
Наш народ научился жить по принципу " никогда не жили хорошо-не надо и начинать"!
+2
-1
+1
Ответ Евгений Цыбулин
Ты наверно на 15руб. за пост,с 2014-го-уже миллионером стал?)))
Миллиардером, поскольку уже давно платят по 17 рублей за сообщение
+6
-5
+1
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Страшно даже не то, что ты в серьез это говоришь, страшно что ты не единственный который в эту чушь верит.
+1
0
+1
Ну вот это есть в деревнях сейчас. Зачем что-то зарабатывать, когда можно самогон сварить, морковки надёргать, курицу зарубить и окей. Попросишь местных из деревни что-то сделать по даче, придёт бухой и сделет абы как, а денег хороших попросит. Вот и орудуют по СНТ бригады трезвых таджиков, которые сделают всё качественно и за умеренный прайс.
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Пытаюсь выбить пенсионные накопления, 300 тыщ. Никак. Разбили лет на 25 . По 900 рублей выделяют в месяц. В день на булку хлеба. Пенсионные фонды и банки мафия. Зря на банк ВТБ перевёл.
Что значит "Пытаюсь выбить пенсионные накопления, 300 тыщ"? Просветите?
0
0
0
Осталось понять, зачем вообще покупать шарф какого-то футбольного клуба за 300р. Даже не будучи пенсионером.
+2
-2
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