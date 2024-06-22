Гран-при Испании-2024. Онлайн квалификации. Магнуссен, Цунода, Риккардо, Албон и Сарджент выбыли после 1-го сегмента

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В субботу, 22 июня, в Барселоне пройдет квалификация к десятой гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Испании. Начало сессии – в 17:00 по московскому времени.

За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:

Квала «Ф-1» в Барселоне. Конкуренты догнали «Ред Булл», на поул претендуют четыре команды

Барселона-Каталония, Монмело
22 июня 2024 года
Квалификация
1-й сегмент
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.12,143
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,114
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,163
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,243
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,260
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,313
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,317
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,334
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,362
10. Пьер Гасли («Альпин») +0,508
11. Эстебан Окон («Альпин») +0,548
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,565
13. Валттери Боттас («Заубер») +0,615
14. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +0,737
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,738
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,794
17. Юки Цунода («РБ») +0,842
18. Даниэль Риккардо («РБ») +0,932
19. Алекс Албон («Уильямс») +1,010
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,366
 

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22 комментария
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Всё-таки хорошо, что убрали эти медленные повороты и вернули конфигурацию изначальную.
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Попов в прямом эфире доказал Фабричновой, что Сайнс дно и не имеет калибра. :)
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Интересно, Перец сегодня сможет превозмочь во 2 сегмент?
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похоже, сегодня вся первая десятка будет переписывать рекорд поочередно, о котором говорит Попов
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Фух, Перес прошел в ку2, считаю, это заявка на присвоение звания Героя Мексики!
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в целом вылетели те кто и должны, пока без сюрпризов
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Альпин накрутили что-то на ведре наконец, Мерсы тоже радуют.
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Ответ Mittermeyer
Как же хорошо видна разница в скилле пилотов, первые 5 в 2 десятках и остальные в 7+, ну бездари, что с них взять + машины слабые у некоторых. Пиастри тут лишний, ему бы по выше быть
Конца сегмента бы хоть дождался)
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Ответ Scorpio
сделаем молодому скидку
Может заблокировал кто, во второй попытке прибавит
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Ответ WINWOLF
Непонятно, чего там в Визакэшбек наобновляли, что это ведро вообще никуда не едет
Большой прогресс, просто не в том направлении
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Ответ hypnotoad94
Альпин накрутили что-то на ведре наконец, Мерсы тоже радуют.
В Альпин Бриаторе сразу за дело взялся
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Ответ Streetbor
в целом вылетели те кто и должны, пока без сюрпризов
Рейсинг Буллс могли бы показать лучше результат.
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Ответ WINWOLF
Фух, Перес прошел в ку2, считаю, это заявка на присвоение звания Героя Мексики!
Уже присвоили. Но это не точно.
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0
Ответ Mittermeyer
Может заблокировал кто, во второй попытке прибавит
жаль, пойдет еще на попытку, и спалит комплект
0
0
0
Ответ Mittermeyer
Как же хорошо видна разница в скилле пилотов, первые 5 в 2 десятках и остальные в 7+, ну бездари, что с них взять + машины слабые у некоторых. Пиастри тут лишний, ему бы по выше быть
сделаем молодому скидку
0
0
0
Все укладываются в секунду (ок и 10 тысячных), и только Сарджент на своей волне.
Давайте и правда на Антонелли посмотрим, а?
0
0
0
Непонятно, чего там в Визакэшбек наобновляли, что это ведро вообще никуда не едет
0
0
0
Как же хорошо видна разница в скилле пилотов, первые 5 в 2 десятках и остальные в 7+, ну бездари, что с них взять + машины слабые у некоторых. Пиастри тут лишний, ему бы по выше быть
+2
-2
0
Офигеть, после 5го места пропасть какая…
0
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