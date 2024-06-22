Гран-при Испании-2024. Онлайн квалификации. Магнуссен, Цунода, Риккардо, Албон и Сарджент выбыли после 1-го сегмента
В субботу, 22 июня, в Барселоне пройдет квалификация к десятой гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Испании. Начало сессии – в 17:00 по московскому времени.
За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:
Квала «Ф-1» в Барселоне. Конкуренты догнали «Ред Булл», на поул претендуют четыре команды
Барселона-Каталония, Монмело
22 июня 2024 года
Квалификация
1-й сегмент
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.12,143
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,114
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,163
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,243
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,260
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,313
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,317
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,334
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,362
10. Пьер Гасли («Альпин») +0,508
11. Эстебан Окон («Альпин») +0,548
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,565
13. Валттери Боттас («Заубер») +0,615
14. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +0,737
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,738
Выбыли после первого сегмента:
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,794
17. Юки Цунода («РБ») +0,842
18. Даниэль Риккардо («РБ») +0,932
19. Алекс Албон («Уильямс») +1,010
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,366
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