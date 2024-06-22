Гран-при Испании-2024. Онлайн квалификации. Магнуссен, Цунода, Риккардо, Албон и Сарджент выбыли после 1-го сегмента

В субботу, 22 июня, в Барселоне пройдет квалификация к десятой гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Испании. Начало сессии – в 17:00 по московскому времени.

За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:

Квала «Ф-1» в Барселоне. Конкуренты догнали «Ред Булл», на поул претендуют четыре команды

Барселона-Каталония, Монмело

22 июня 2024 года

Квалификация

1-й сегмент

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.12,143

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,114

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,163

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,243

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,260

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,313

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,317

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,334

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,362

10. Пьер Гасли («Альпин») +0,508

11. Эстебан Окон («Альпин») +0,548

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,565

13. Валттери Боттас («Заубер») +0,615

14. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +0,737

15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,738

Выбыли после первого сегмента:

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,794

17. Юки Цунода («РБ») +0,842

18. Даниэль Риккардо («РБ») +0,932

19. Алекс Албон («Уильямс») +1,010

20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,366

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