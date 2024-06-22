Бельгия обыграла Румынию – 2:0. Де Брюйне и Тилеманс забили, гол Лукаку отменили

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Ромелу Лукаку Кевин де Брюйне Кун Кастельс Юри Тилеманс онлайны Футбол

Сборная Бельгии победила Румынию (2:0) во 2-м туре группового этапа Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 2-й минуте счет открыл Юри Тилеманс. На 64-й минуте гол Ромелу Лукаку отменили из-за офсайда. На 80-й забил Кевин де Брюйне забил после выноса вратаря бельгийцев Куна Кастельса от своих ворот.

Бельгия – Румыния 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
22 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Тилеманс, 2:0 – 79 де Брюйне.
БельгияКастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате (Дебаст, 77), де Брюйне, Тилеманс (Мангаля, 72), Онана, Лукебакио (Троссард, 56), Доку (Карраско, 72), Лукаку.
РумынияНицэ, Рациу (Сореску, 90), Буркэ, Дрэгушин, Банку, Станчу, Марин, Марин (Олару, 68), Ман, Дрэгуш (Алибек, 81), Михэилэ (Хаджи, 68).
Предупреждения:
Лукебакио (35), Банку (59), Марин (65).

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67 комментариев
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На Матч ТВ в редакции сидит какой-то фанатик мордобоя. И раньше постоянно показывали каких-то тайских пигмеев, теперь вместо интересного футбола снова это рукоприкладство.
+35
-11
+24
Лукаку- это Нуньес, помноженный на вечность
+17
0
+17
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
На Матч ТВ в редакции сидит какой-то фанатик мордобоя. И раньше постоянно показывали каких-то тайских пигмеев, теперь вместо интересного футбола снова это рукоприкладство.
Чех какой-нибудь из матча пролоббировал, или даг, никому больше обнимашки в трусах не интересны
+13
-7
+6
Абсолютно неубедительный повтор офсайда.
+5
0
+5
Как хорош Троссард за Арсенал, и насколько тупой игрок за Бельоию, делающий всё наоборот (пас, когвд надо бить, удар, когда открыт партнёр)
+5
0
+5
Ответ Gio Vasadze
Я понял почему Грузию не показывали. И вряд ли будут показывать с Португалией. А Бельгия Румыния чем провинилась
https://metaratings.ru/blog/match-i-okko-podelili-evro-2024-gde-i-vo-skolko-budut-pokazany-igry-iz-germanii/
Все матчи идут в соответствии с графиками показа и разделения между Матч ТВ и Окко. Если изучить вопрос, то никаких теорий заговора придумывать не нужно.
+6
-2
+4
Лукебакио сын Лукаку ? Типа лукаку младший джуниор бакио
+3
0
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
На Матч ТВ в редакции сидит какой-то фанатик мордобоя. И раньше постоянно показывали каких-то тайских пигмеев, теперь вместо интересного футбола снова это рукоприкладство.
Так не их матч...
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+3
Такое ощущение, что со Словакией какая то другая Бельгия играла.
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+3
Мой любимый Вертонген снова в старте! Да будет дерби ЦЗ Тоттенхэма разных поколений: Ян против Драгушина
+4
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Рад за Де Брюйне. Лучший игрок матча. Объём работы выполнил просто чудовищный. Ну а словакам против румын тяжко придётся.
+3
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+2
Этого лукебакио надо срочно заменить на бакайоко или опенда, сколько атак запорол, не может правильно распорядиться мячом, и Лукаку явно тяжелый- все время спиной к воротам и вообще не открывается. После перерыва жду опенда, карраско и бакайоко. Нужно крупно обыгрывать румын, чтобы было все в своих руках для 1 места в группе
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Троссард два рада перетянул одеяло щас
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Лукаку вышел на первое место по отмененным голам
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Несколько заметок по матчу
Де Брюйне хорош, но какая то проф деформация у него. Такое ощущение, что находясь в 5 метров от ворот, все равно будет искать адрес для голевого асиста. На мой взгляд с его ударом нужно пробовать самому.
По Троссарду. Пока что вижу очень переоцененного игрока. Очень эгоистичен на поле.
Румыны играли очень неплохо. Могли устроится даже на ничью при должной реализации. Пока что, очень симпатичная команда.
ЛУКАКА
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Как он добежал , доработал , сегодня Кевин очень хорош и физически в том числе
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Бельгию с заслуженной победой! Ждём с нетерпением последнего тура..
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Какой же игрок Де Брюйне, любимчик Пепв
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Лукаку сегодня повезёт, забьёт гол по правилам игры.)
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Ответ Gio Vasadze
Я понял почему не показали матч Грузии на ТВ, но почему не показывают Бельгию и Румынию?
Потому что матч всегда показывает юфс , тем более много наших парней в карде
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Если был бы Лукаку, то был бы офсайд. ))) А де Брюйне забил в падении.
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Лукебакио это ужас
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Лукаку проклятие
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Лукаку скатывается на уровень Рукаку...
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Ответ Казанец Тимка:-)
Такое ощущение, что со Словакией какая то другая Бельгия играла.
Почему другая? Та же, просто 2 гола отменили. Бельгийцы сильно выше классом всех в группе, сейчас еще и побежали чуть активнее из-за недостатка очков. Но это не их максимум.
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Бедный Лукаку, он скоро будет боятся мяч трогать )))
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Это уже не смешно.
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Перед последним туром по показателям все четыре сборные этой группы будут примерно равны.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
На Матч ТВ в редакции сидит какой-то фанатик мордобоя. И раньше постоянно показывали каких-то тайских пигмеев, теперь вместо интересного футбола снова это рукоприкладство.
Я понял почему Грузию не показывали. И вряд ли будут показывать с Португалией. А Бельгия Румыния чем провинилась
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Ответ Gio Vasadze
Я понял почему Грузию не показывали. И вряд ли будут показывать с Португалией. А Бельгия Румыния чем провинилась
Будут. Грузию с Португалией покажут на МатчТВ.
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