Бельгия обыграла Румынию – 2:0. Де Брюйне и Тилеманс забили, гол Лукаку отменили
Сборная Бельгии победила Румынию (2:0) во 2-м туре группового этапа Евро-2024.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 2-й минуте счет открыл Юри Тилеманс. На 64-й минуте гол Ромелу Лукаку отменили из-за офсайда. На 80-й забил Кевин де Брюйне забил после выноса вратаря бельгийцев Куна Кастельса от своих ворот.
- Дата проведения
- 22 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
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Бельгия –
Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате (Дебаст, 77), де Брюйне, Тилеманс (Мангаля, 72), Онана, Лукебакио (Троссард, 56), Доку (Карраско, 72), Лукаку.
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Румыния –
Ницэ, Рациу (Сореску, 90), Буркэ, Дрэгушин, Банку, Станчу, Марин, Марин (Олару, 68), Ман, Дрэгуш (Алибек, 81), Михэилэ (Хаджи, 68).
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Де Брюйне хорош, но какая то проф деформация у него. Такое ощущение, что находясь в 5 метров от ворот, все равно будет искать адрес для голевого асиста. На мой взгляд с его ударом нужно пробовать самому.
По Троссарду. Пока что вижу очень переоцененного игрока. Очень эгоистичен на поле.
Румыны играли очень неплохо. Могли устроится даже на ничью при должной реализации. Пока что, очень симпатичная команда.
ЛУКАКА