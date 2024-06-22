Бельгия обыграла Румынию – 2:0. Де Брюйне и Тилеманс забили, гол Лукаку отменили

Сборная Бельгии победила Румынию (2:0) во 2-м туре группового этапа Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 2-й минуте счет открыл Юри Тилеманс. На 64-й минуте гол Ромелу Лукаку отменили из-за офсайда. На 80-й забил Кевин де Брюйне забил после выноса вратаря бельгийцев Куна Кастельса от своих ворот.

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