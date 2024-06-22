Грузия набрала первое очко на чемпионатах Европы. Сборная впервые играет на Евро
Грузия набрала первое очко на чемпионатах Европы в своей истории.
Команда Вилли Саньоля сыграла вничью со сборной Чехии (1:1) во втором туре группового этапа Евро-2024.
Сборная Грузии заработала первое очко в своей истории на чемпионатах Европы.
На данный момент грузины занимают последнее место в группе F, имея равное количество очков с чехами, но уступая по разнице мячей.
Евро-2024 – первый чемпионат Европы для сборной Грузии.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Ну если ты считаешь, что сейвы вратаря это везение, ну ладно, аналогично не имею вопросов. Так вратарей ещё никто не принижал