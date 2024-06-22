Грузия набрала первое очко на чемпионатах Европы. Сборная впервые играет на Евро

Теги Вилли Саньоль Сборная Чехии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Футбол

Грузия набрала первое очко на чемпионатах Европы в своей истории.

Команда Вилли Саньоля сыграла вничью со сборной Чехии (1:1) во втором туре группового этапа Евро-2024.

Сборная Грузии заработала первое очко в своей истории на чемпионатах Европы.

На данный момент грузины занимают последнее место в группе F, имея равное количество очков с чехами, но уступая по разнице мячей.

Евро-2024 – первый чемпионат Европы для сборной Грузии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

25 комментариев
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Ответ Игорь Новиков
Должны были 3 взять! Как не забили на 95-й минуте, выйдя втроем против одного защитника?
они должны были штук 5 пропускать какие 3 очка
+21
-2
+19
Да хватит хейтить Лобжанидзе, очевидно, что не без нервов. Я его прекрасно понимаю
+11
-3
+8
Красавцы! Сочи с вами!
+2
0
+2
Ответ Bars 18
они должны были штук 5 пропускать какие 3 очка
Видимо мы смотрели разные игры)У чехов не было момента, чтобы они простили сами. Все тащил вратарь.
+4
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+2
Должны были 3 взять! Как не забили на 95-й минуте, выйдя втроем против одного защитника?
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но не очко обычно губит, а к одиннадцати туз....
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Ответ Bars 18
они должны были штук 5 пропускать какие 3 очка
Но на 95-й при 1:1 выиграть должен были они, а не чехи с их моментами)
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Ответ Игорь Новиков
Но на 95-й при 1:1 выиграть должен были они, а не чехи с их моментами)
ну так если бы чехи забили своё то никаких выхода три в один на последних секундах и в помине не было:)
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Ответ Джорджио Че
Видимо мы смотрели разные игры)У чехов не было момента, чтобы они простили сами. Все тащил вратарь.
ну так правильно посчитай сколько моментов у чехов было, а сколько у грузинов спец)))))))
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Ответ Bars 18
ну так правильно посчитай сколько моментов у чехов было, а сколько у грузинов спец)))))))
Причем тут моменты? Все моменты чехов вытащил Мамардашвили. Никакого везения. Вратарь часть команды, сыграл супер. А в момента Лобжанидзе только сам игрок виноват, что не попал. Так что Чехии повезло, что Саба не забил, а у Грузии просто супер играл вратарь, никакого везения. Разница есть?) Что за логика, "если бы чехи забили", ну чего не забили?) Вратарь был круче их ударов)
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Ответ Джорджио Че
Причем тут моменты? Все моменты чехов вытащил Мамардашвили. Никакого везения. Вратарь часть команды, сыграл супер. А в момента Лобжанидзе только сам игрок виноват, что не попал. Так что Чехии повезло, что Саба не забил, а у Грузии просто супер играл вратарь, никакого везения. Разница есть?) Что за логика, "если бы чехи забили", ну чего не забили?) Вратарь был круче их ударов)
по твоей логике если команда создала например пять убойных и все их потащил вратарь, а другая с одного убойного момента пробила мимо то повезло первой команде)))))),ну ты даёшь
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Ответ Джорджио Че
Так и есть) Класс вратаря, то что он потащил, это не везение)
вопросов больше не имею, отдыхай спец и лучше такое больше не пиши, а то засмеют)))))))))
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Ответ Bars 18
вопросов больше не имею, отдыхай спец и лучше такое больше не пиши, а то засмеют)))))))))
Кого волнует, кто что скажет?
Ну если ты считаешь, что сейвы вратаря это везение, ну ладно, аналогично не имею вопросов. Так вратарей ещё никто не принижал
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Ответ Джорджио Че
Кого волнует, кто что скажет? Ну если ты считаешь, что сейвы вратаря это везение, ну ладно, аналогично не имею вопросов. Так вратарей ещё никто не принижал
команде грузии повезло что отстояли ничью недаром вратарь лучшим игроком матча признали, так что думай если есть чем)))))) кто должен был заслужено получить три очка
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Ответ Bars 18
в какую историю?
Очко набрали и с этим очком поедут домой, в свою Грузию. На следующий Евро врядли опять выйдут, через 4 года.
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