Грузия набрала первое очко на чемпионатах Европы. Сборная впервые играет на Евро

Грузия набрала первое очко на чемпионатах Европы в своей истории.

Команда Вилли Саньоля сыграла вничью со сборной (1:1) во втором туре группового этапа Евро-2024.

заработала первое очко в своей истории на чемпионатах Европы.

На данный момент грузины занимают последнее место в группе F, имея равное количество очков с чехами, но уступая по разнице мячей.

Евро-2024 – первый чемпионат Европы для сборной Грузии.

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