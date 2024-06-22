«Меня ни разу не назвали «негром» за 44 года в Испании, но с Винисиусом такое происходит, потому что он провокатор, иногда ведет себя как клоун». Экс-игрок «Севильи» Пинтиньо о вингере

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Пинтиньо Футбол

Пинтиньо назвал Винисиуса Жуниора клоуном и провокатором.

– Я хотел поговорить о Винисиусе, в прессе его называют главным претендентом на «Золотой мяч». Заслуживает ли он его?

– Я очень критически отношусь к Винисиусу. Он игрок, который покинул «Фламенго», перешел сюда [в «Реал»], и люди оказали ему всю возможную поддержку. Но он завел тему расизма...

Я здесь 44 года, и меня никогда не называли «негром». Но с ним такое происходит, потому что он провокатор. Иногда он ведет себя как клоун, и все, что ему нужно сделать, – это посвятить себя игре в футбол. 

Сейчас молодые ребята выпивают по паре кружек пива, идут на стадион и пытаются спровоцировать его, чтобы он потерял концентрацию и не делал того, что должен делать на футбольном поле, то есть играл, что является его работой. 

Я очень критически относился к нему, но сейчас он ведет себя немного лучше, с ним немного поработали, и у него немного лучше с головой. Но правда в том, что я до сих пор не убедился, что он стал хорошим игроком во всех отношениях, я имею в виду не только футбол. Он должен быть примером для молодежи, и его провокации не очень способствуют этому. 

Но он ведет себя лучше, и я надеюсь, что он будет вести себя еще лучше ради его же блага, ради блага футбола и ради блага его семьи. Надеюсь, что он будет человеком, который является примером для подражания. Раньше такого о нем нельзя было сказать, – заявил бразилец Пинтиньо, игравший за «Севилью» и «Флуминенсе» и проживающий в Испании более 40 лет.

«Винисиус неправ, ему нужно сосредоточиться на игре. Зная, что он он ведется на провокации, его провоцируют». Экс-игрок «Севильи» Пинтиньо о расизме в Испании

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41 комментарий
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Все абсолютно верно. Ведешь себя как человек - будут считать тебя человеком, ведешь себя как обезьяна - будут называть негром.

Человек сам выбирает путь, по которому его будут судить. В итоге Пинтиньо - человек, Винисиус - негр.
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Так все черные,которые ноют про расизм,сами расисты.
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Наконец-то хоть кто-то дельно высказался, особенно его цвета
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Наконец-то хоть кто-то это озвучил, Винисиус игрок классный, как человек полное💩
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Ответ Pato07
Все абсолютно верно. Ведешь себя как человек - будут считать тебя человеком, ведешь себя как обезьяна - будут называть негром. Человек сам выбирает путь, по которому его будут судить. В итоге Пинтиньо - человек, Винисиус - негр.
Роберто Карлос которому швырнули банан сейчас удивился однако)
да и вообще противопоставление чудесное, то есть негры уже не люди?))
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+12
Ответ Андрей Леонов
В чем-то он прав, но не забудем, что он полуничего, которое вряд ли кому-то хочется вывести из равновесия расистскими или другими делами. И сравнивать его и Вини все равно очень сложно.
Он прав абсолютно во всем. Что такое винисиус? Все что он завоевал - заслуга Реала, он никогда не был главным венцом побед Реала. Что он из себя представляет как футболист показывает сборная, а что он из себя представляет как человек - он всему здоровому миру показал и поэтому его презирают. Все, кроме кучки недалеких персофанов.
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Пинтиньо Гиннеса этому джентельмену за адекватные слова
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Разложил все по факту.
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ни убавить, ни прибавить
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Хорош, по факту размотал расиста истеричку.
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Хоть кто-то это сказал
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факт
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Ответ Homelander_666
Нормально он съехал с вопроса. Этого Пинтиньо спросили про ЗМ, а он начал втирать про свою неприязнь к человеку и его поведению. В этом сезоне у Винисиуса не было серьёзных проблем с соперниками, но всё равно местные эксперты продолжают его поливать. Особенно интересно, как юзеров спортса касаются высказывания Винисиуса о расизме🤷‍♂️ И что он такого сделал, чтобы ему желали смерти? У парня просто детские комплексы, с которыми он не может справиться. По-моему, здесь даже футболистов-уголовников так не оскорбляли, как Винисиуса🤦‍♂️
Нормальные такие детские комплексы, которые приводят к столь серьезным последствиям. Давайте любые гадости, а то и преступления, списывать на возраст, глупость, комплексы?
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ну хоть один адекватный негр
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Негр дело говорит
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Ура, наконец-то появилось адекватное мнение об истерии, связанной с расизмом!
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выдал базу!
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Иногда он ведет себя как клоун, и все, что ему нужно сделать, – это посвятить себя игре в футбол.

Кратко и ясно.
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Чувак крут явно
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Тут главное в крайности не ударяться. Одних послушать, так расизма нет вообще, других - расист каждый первый. Правда где-то посередине, как обычно. Отрицать проблемы расизма - не вариант, и если Пинтиньо сам не сталкивался с расизмом в Испании, то пусть поспрашивает у других футболистов, игравших и играющих в Ла Лиге, они много чего интересного ему расскажут.

Нельзя утверждать, что если бы Винисиус вёл себя адекватно и не провоцировал, то расизма в его адрес не было бы вообще. Это немного не так работает. Но то, что провокации - это плохо и они повышают градус конфликта, тут спорить глупо.

Посмотрим, может Винисиус всё-таки повзрослеет. А пока что это напоминает типичную проблему современности, проблему разбалованных детей с их "вы не имеет права". Винисиус, считает, что имеет право провоцировать, но провоцируемые не имеют право отвечать. И если отвечают, что это сразу суд и тюремный срок. Оттого потом эти пафосные речи в СМИ, что он "палач расистов". Возомнил он о себе, конечно, невесть что, этого не отнять.
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выдал базу
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Лучше и не скажешь
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Расизм всегда был и есть, но Пинтиньо в целом по поводу Винисиуса прав)))
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База
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Воооот.
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🙈
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Палач белых расистов будет недоволен
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Хотелось бы напомнить болельщикам (в данном случае, Реала), что наличие нужной эмблемы на футболке не делает из игрока хорошего человека. Подобные кадры есть во многих клубах и было бы здорово, если бы их воспитывали, осуждали, а не поддерживали.
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Ответ Barca10fan
Роберто Карлос которому швырнули банан сейчас удивился однако) да и вообще противопоставление чудесное, то есть негры уже не люди?))
Роберто Карлос (я не понял он чел. или негритосик?) дико чмырил по расовой теме индейца Чилаверта, но ясно, что это не про расизм, а про осводительное двиение чернокожих.
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Ответ Loegaire Bell
Тут главное в крайности не ударяться. Одних послушать, так расизма нет вообще, других - расист каждый первый. Правда где-то посередине, как обычно. Отрицать проблемы расизма - не вариант, и если Пинтиньо сам не сталкивался с расизмом в Испании, то пусть поспрашивает у других футболистов, игравших и играющих в Ла Лиге, они много чего интересного ему расскажут. Нельзя утверждать, что если бы Винисиус вёл себя адекватно и не провоцировал, то расизма в его адрес не было бы вообще. Это немного не так работает. Но то, что провокации - это плохо и они повышают градус конфликта, тут спорить глупо. Посмотрим, может Винисиус всё-таки повзрослеет. А пока что это напоминает типичную проблему современности, проблему разбалованных детей с их "вы не имеет права". Винисиус, считает, что имеет право провоцировать, но провоцируемые не имеют право отвечать. И если отвечают, что это сразу суд и тюремный срок. Оттого потом эти пафосные речи в СМИ, что он "палач расистов". Возомнил он о себе, конечно, невесть что, этого не отнять.
У Винисиуса были проблемы с другими игроками, но болельщиков он не провоцировал. Всё началось, когда какой-то идиот на испанском тв назвал празднование Винисиуса провокационным. После этого отбитые фаны Атлетико повесили куклу Винисиуса и оскорбляли его во время матча.
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