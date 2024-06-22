«Меня ни разу не назвали «негром» за 44 года в Испании, но с Винисиусом такое происходит, потому что он провокатор, иногда ведет себя как клоун». Экс-игрок «Севильи» Пинтиньо о вингере

Пинтиньо назвал Винисиуса Жуниора клоуном и провокатором.

– Я хотел поговорить о , в прессе его называют главным претендентом на «Золотой мяч». Заслуживает ли он его?

– Я очень критически отношусь к Винисиусу. Он игрок, который покинул «Фламенго», перешел сюда [в « »], и люди оказали ему всю возможную поддержку. Но он завел тему расизма...

Я здесь 44 года, и меня никогда не называли «негром». Но с ним такое происходит, потому что он провокатор. Иногда он ведет себя как клоун, и все, что ему нужно сделать, – это посвятить себя игре в футбол.

Сейчас молодые ребята выпивают по паре кружек пива, идут на стадион и пытаются спровоцировать его, чтобы он потерял концентрацию и не делал того, что должен делать на футбольном поле, то есть играл, что является его работой.

Я очень критически относился к нему, но сейчас он ведет себя немного лучше, с ним немного поработали, и у него немного лучше с головой. Но правда в том, что я до сих пор не убедился, что он стал хорошим игроком во всех отношениях, я имею в виду не только футбол. Он должен быть примером для молодежи, и его провокации не очень способствуют этому.

Но он ведет себя лучше, и я надеюсь, что он будет вести себя еще лучше ради его же блага, ради блага футбола и ради блага его семьи. Надеюсь, что он будет человеком, который является примером для подражания. Раньше такого о нем нельзя было сказать, – заявил бразилец Пинтиньо, игравший за «Севилью» и «Флуминенсе» и проживающий в более 40 лет.

«Винисиус неправ, ему нужно сосредоточиться на игре. Зная, что он он ведется на провокации, его провоцируют». Экс-игрок «Севильи» Пинтиньо о расизме в Испании

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