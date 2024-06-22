«Меня ни разу не назвали «негром» за 44 года в Испании, но с Винисиусом такое происходит, потому что он провокатор, иногда ведет себя как клоун». Экс-игрок «Севильи» Пинтиньо о вингере
Пинтиньо назвал Винисиуса Жуниора клоуном и провокатором.
– Я хотел поговорить о Винисиусе, в прессе его называют главным претендентом на «Золотой мяч». Заслуживает ли он его?
– Я очень критически отношусь к Винисиусу. Он игрок, который покинул «Фламенго», перешел сюда [в «Реал»], и люди оказали ему всю возможную поддержку. Но он завел тему расизма...
Я здесь 44 года, и меня никогда не называли «негром». Но с ним такое происходит, потому что он провокатор. Иногда он ведет себя как клоун, и все, что ему нужно сделать, – это посвятить себя игре в футбол.
Сейчас молодые ребята выпивают по паре кружек пива, идут на стадион и пытаются спровоцировать его, чтобы он потерял концентрацию и не делал того, что должен делать на футбольном поле, то есть играл, что является его работой.
Я очень критически относился к нему, но сейчас он ведет себя немного лучше, с ним немного поработали, и у него немного лучше с головой. Но правда в том, что я до сих пор не убедился, что он стал хорошим игроком во всех отношениях, я имею в виду не только футбол. Он должен быть примером для молодежи, и его провокации не очень способствуют этому.
Но он ведет себя лучше, и я надеюсь, что он будет вести себя еще лучше ради его же блага, ради блага футбола и ради блага его семьи. Надеюсь, что он будет человеком, который является примером для подражания. Раньше такого о нем нельзя было сказать, – заявил бразилец Пинтиньо, игравший за «Севилью» и «Флуминенсе» и проживающий в Испании более 40 лет.
«Винисиус неправ, ему нужно сосредоточиться на игре. Зная, что он он ведется на провокации, его провоцируют». Экс-игрок «Севильи» Пинтиньо о расизме в Испании
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Человек сам выбирает путь, по которому его будут судить. В итоге Пинтиньо - человек, Винисиус - негр.
да и вообще противопоставление чудесное, то есть негры уже не люди?))
Кратко и ясно.
Нельзя утверждать, что если бы Винисиус вёл себя адекватно и не провоцировал, то расизма в его адрес не было бы вообще. Это немного не так работает. Но то, что провокации - это плохо и они повышают градус конфликта, тут спорить глупо.
Посмотрим, может Винисиус всё-таки повзрослеет. А пока что это напоминает типичную проблему современности, проблему разбалованных детей с их "вы не имеет права". Винисиус, считает, что имеет право провоцировать, но провоцируемые не имеют право отвечать. И если отвечают, что это сразу суд и тюремный срок. Оттого потом эти пафосные речи в СМИ, что он "палач расистов". Возомнил он о себе, конечно, невесть что, этого не отнять.