Норрис завоевал второй поул в «Ф-1». Первый был в России в 2021-м

Пилот « » Ландо Норрис во второй раз в карьере заработал поул-позицию.

Британец показал лучшее время в квалификации к Гран-при Испании. Ранее Ландо выиграл поул к -2021. Тогда Норрис претендовал на победу, но финишировал лишь седьмым из-за ошибки со стратегией под дождем.

В гонках на счету спортсмена 18 подиумов, в том числе одна победа, одержанная в нынешнем сезоне в .

Гран-при Испании-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Ландо Норрис: «У меня немного поулов, но из тех, что были, этот лучший»

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