Норрис завоевал второй поул в «Ф-1». Первый был в России в 2021-м

Теги Гран-при Испании Макларен Формула-1 Гран-при России Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис во второй раз в карьере заработал поул-позицию.

Британец показал лучшее время в квалификации к Гран-при Испании. Ранее Ландо выиграл поул к Гран-при России-2021. Тогда Норрис претендовал на победу, но финишировал лишь седьмым из-за ошибки со стратегией под дождем.

В гонках на счету спортсмена 18 подиумов, в том числе одна победа, одержанная в нынешнем сезоне в Майами.

Гран-при Испании-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Ландо Норрис: «У меня немного поулов, но из тех, что были, этот лучший»

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6 комментариев
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Ландо топище. Как в принципе и пиастри. У маков шикарный дуэт пилотов. И машина сейчас более менее конкурентная. Класс
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Ландо - красавчик!! Тащи! 💥
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Это было в России, это было давно…
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Ответ Andrey.Karapet9n
Эх, вот бы завтра британский подиум - Норрис, Рассел, Хэмилтон. Надеюсь Сарджент постарается
И Албон четвертым, тоже британец
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Ответ Andrey.Karapet9n
Эх, вот бы завтра британский подиум - Норрис, Рассел, Хэмилтон. Надеюсь Сарджент постарается
Я бы больше хотел монако-испано-британский)))
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