Норрис завоевал второй поул в «Ф-1». Первый был в России в 2021-м
Пилот «Макларена» Ландо Норрис во второй раз в карьере заработал поул-позицию.
Британец показал лучшее время в квалификации к Гран-при Испании. Ранее Ландо выиграл поул к Гран-при России-2021. Тогда Норрис претендовал на победу, но финишировал лишь седьмым из-за ошибки со стратегией под дождем.
В гонках на счету спортсмена 18 подиумов, в том числе одна победа, одержанная в нынешнем сезоне в Майами.
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