«Барса» следит за Эль Мала из «Кельна». 19-летний вингер впервые вызван в сборную Германии

«Барселона» интересуется левым вингером «Кельна» Саидом Эль Мала.

«Барселона » рассматривает возможность подписания по окончании сезона левого вингера «Кельна » Саида Эль Мала .

За 19-летним игроком с ливийскими корнями, получившим дебютный вызов в сборную Германии, также следят топ-клубы Бундеслиги и Европы.

Источники в Германии утверждают, что «Кельн» готов продать Эль Мала не менее чем за 30 млн евро.

В 10 матчах сезона Бундеслиги на его счету 4 гола и 1 ассист.