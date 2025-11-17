«Барса» следит за Эль Мала из «Кельна». 19-летний вингер впервые вызван в сборную Германии
«Барселона» интересуется левым вингером «Кельна» Саидом Эль Мала.
«Барселона» рассматривает возможность подписания по окончании сезона левого вингера «Кельна» Саида Эль Мала.
За 19-летним игроком с ливийскими корнями, получившим дебютный вызов в сборную Германии, также следят топ-клубы Бундеслиги и Европы.
Источники в Германии утверждают, что «Кельн» готов продать Эль Мала не менее чем за 30 млн евро.
В 10 матчах сезона Бундеслиги на его счету 4 гола и 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Diario Sport
