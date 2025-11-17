Дивеев о сборной: «Кисляк и Батраков спокойно переносят давление. Выйдут и еще испанцев накажут. Шучу, но в плане уверенности все будет нормально»
Игорь Дивеев: Кисляк и Батраков спокойно переносят давление.
Игорь Дивеев считает, что Матвей Кисляк и Алексей Батраков могут играть под давлением на уровне сборных.
— Карпин говорил, что не уверен, выдержат ли условные Кисляк, Батраков давление.
— От вас, может быть, могут не вынести, ха-ха. Когда будем с какими-нибудь испанцами играть, начнут вокруг раздувать: «Да сейчас пустят пять».
Но я знаю Кисляка и Батракова. Они спокойно все переносят, вообще без проблем. Выйдут и еще этих испанцев накажут.
Я, конечно, шучу, но в плане уверенности в себе все будет нормально, – сказал защитник сборной России.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18340 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
