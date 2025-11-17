Дивеев о сборной: «Кисляк и Батраков спокойно переносят давление. Выйдут и еще испанцев накажут. Шучу, но в плане уверенности все будет нормально»

Игорь Дивеев: Кисляк и Батраков спокойно переносят давление.

Игорь Дивеев считает, что Матвей Кисляк и Алексей Батраков могут играть под давлением на уровне сборных.

— Карпин говорил, что не уверен, выдержат ли условные Кисляк, Батраков давление.

— От вас, может быть, могут не вынести, ха-ха. Когда будем с какими-нибудь испанцами играть, начнут вокруг раздувать: «Да сейчас пустят пять».

Но я знаю Кисляка и Батракова. Они спокойно все переносят, вообще без проблем. Выйдут и еще этих испанцев накажут.

Я, конечно, шучу, но в плане уверенности в себе все будет нормально, – сказал защитник сборной России.