Ирина Роднина: «Я бы задала вопрос Тутберидзе, насколько это профессионально – готовить спортсмена на полтора сезона?»

Теги Евгений Плющенко сборная России Ирина Роднина Этери Тутберидзе Спорт-Экспресс Фигурное катание

Ирина Роднина сравнила тренерскую работу Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.

– Разве у учеников Плющенко мало побед? Тогда сравните: сколько работает Тутберидзе и сколько работает Плющенко.

Я не даю оценок, потому что очень часто результат тренера – это и талант спортсмена, и то, насколько они смогли выстроить свои отношения. К тому же работа со взрослым спортсменом – это одно, с молодым – другое.

Нельзя смотреть однобоко: нет ученика на мировой арене – тренер плохой, есть ученик – хороший. Очень часто ученик приходит от другого тренера. И как на это смотреть?

– Он выступает на багаже предыдущего тренера...

– Я бы не сказала, что на багаже тренера. Во-первых, ученик выступает на багаже собственных способностей. Во-вторых, бывают травмы.

Ну и что, что у Тутберидзе есть чемпионы мира? Выпустили и ушли, выступили – ушли. Кто-нибудь задумывался, сколько денег тратит государство ради этих чемпионов на один сезон?

Я бы задала вопрос Тутберидзе: насколько это профессионально – готовить спортсмена на полтора сезона? – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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18 комментариев
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Ну да, наверное это непрофессионально - готовить спортсменов, выигрывающих Олимпийские игры.
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Пусть на досуге Роднина изучит, сколько Тутберидзе работала с теми же Щербаковой, Загитовой, Медведевой, прежде чем довести их до побед на ЧМ и ОИ!
+15
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+13
Это в честь чего нападки начались? Вопросы только у тренеру, воспитывающему чемпионов? Что насчет тренеров цска, которые бабки лопатой гребут, а на выходе пшик?
+7
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+7
Тренировать чемпионов ОИ вообще бездуховно и цинично по своей сути, подыдтожила Ирина Роднина
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Завидует. Всегда смешно слушать депутатку, которая спрашивает про количество денег у тех кому она их выделяет по приказу. тьфу. вообще не понимает своей деятельности. сама устроила такую деятельность, а задумываться должны исполнители.тьфу еще раз
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"Кто-нибудь задумывался, сколько денег тратит государство ради этих чемпионов на один сезон?"
А сколько денег тратится на нечемпионов)
На того же Плющенко сколько денег потрачено, а выхлоп ноль!
Мало того, еще и стал продавать своих фигуристов другим государствам)
Роднина молчала бы лучше
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У учеников Плющенко не мало, у них вообще нет побед) Про ОИ, ЧМ, ЧЕ, ЧР, ЮЧМ и речи нет, но нет побед и на ПР)
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А на таких как ты никому не нужных "депутатов" в старческом маразма тратиться денег, не хочешь посчитать (не) уважаемая гражданка штатов?
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Это не ЭТ нужно вопросы задавать, а тем кто из них ведущих делает и всячески деньгами засыпает. На кой им сдался ваш спорт ? Долго выступают у нас только те кто не наработал себе титулов и популярности. Вон Тукта сразу убежала на тв, как только позвали, и давно кстати себя предлагала для подобных проектов. Там денег больше и здоровьем рисковать не нужно. Онли бизнес.
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Они уходят не потому, что их Тутберидзе вырастила на полтора сезона, а потому что за ними стоят те, кто сильнее. Не будет тех, кто сильнее, тоже будут по три цикла катать, как Роднина.
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А кто-то задаст вопрос Ирине Константиновне, насколько профессионально нажимать кнопочки за законы РФ, будучи гражданкой другого и весьма недружественного государства?🤓
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Так задай, без бы
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Сколько же денег тратит государство? Давайте сравним, например, с тем, сколько государство тратит на кнопкодавов и пропаганду
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Ой, госпожа депутат озаботилась эффективностью использования народных денег?))
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Самой Родниной бы вопросы позадавали, что она в госду*е делает полезного
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Я не даю оценок, и бла-бла-бла, не остановить😂
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Роднина весьма токсичная особа.
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