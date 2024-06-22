Ирина Роднина: «Я бы задала вопрос Тутберидзе, насколько это профессионально – готовить спортсмена на полтора сезона?»

Ирина Роднина сравнила тренерскую работу Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.

– Разве у учеников Плющенко мало побед? Тогда сравните: сколько работает и сколько работает Плющенко.

Я не даю оценок, потому что очень часто результат тренера – это и талант спортсмена, и то, насколько они смогли выстроить свои отношения. К тому же работа со взрослым спортсменом – это одно, с молодым – другое.

Нельзя смотреть однобоко: нет ученика на мировой арене – тренер плохой, есть ученик – хороший. Очень часто ученик приходит от другого тренера. И как на это смотреть?

– Он выступает на багаже предыдущего тренера...

– Я бы не сказала, что на багаже тренера. Во-первых, ученик выступает на багаже собственных способностей. Во-вторых, бывают травмы.

Ну и что, что у Тутберидзе есть чемпионы мира? Выпустили и ушли, выступили – ушли. Кто-нибудь задумывался, сколько денег тратит государство ради этих чемпионов на один сезон?

Я бы задала вопрос Тутберидзе: насколько это профессионально – готовить спортсмена на полтора сезона? – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Уйти от Плющенко не так просто: возвращение 12-летней фигуристки к Этери обойдется в 1,9 млн