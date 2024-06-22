Волков прошел медосмотр для «Зенита». Завтра воспитанник «Краснодара» подпишет контракт
Защитник «Краснодара» Сергей Волков завтра подпишет контракт с «Зенитом».
По данным Sport24, Волков успешно прошел медосмотр и завтра подпишет контракт с петербургским клубом на 5 лет. Со вторника защитник должен приступить к тренировкам с командой.
Ранее стало известно, что «Краснодар» получит 5 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов.
Волков – воспитанник «Краснодара». В прошлом сезоне защитник провел 29 матчей, отдав 3 результативные передачи. Статистику Волкова можно изучить здесь.
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Зенит уже вся Россия терпеть не может. Рвачи и щипачи кабинетные
Успехов Сергею!
Конечно, цска покупает новую никому неизвестную белорусскую звезду, спартак купит очередного Бонгонду , локомотив уже вообще пустой едет.
Москва в ожидании очередного унижения в новом сезоне
Касаемо "Зенит уже вся Россия терпеть не может", а кто у нас главный законодатель этой моды(ненависти к Зениту), чьи болелы чаще всего страдают в интернетах и медийке, рассказывая "не выдуманные истории, о которых невозможно молчать", раз за разом повторяя одни и те же мантры про админресурс, купленных судей, кабинеты и прочее?! Это просто совпадение, что и там и там фигурируют болелы из Москвы или просто болелы московских клубов?!
А так, если глянуть по спискам, то количество человек в составе абсолютно такое же как и у всех остальных.
Получается либо у всех есть два состава, либо ты где-то запутался))