Волков прошел медосмотр для «Зенита». Завтра воспитанник «Краснодара» подпишет контракт

Защитник «Краснодара» Сергей Волков завтра подпишет контракт с «Зенитом».

По данным Sport24, Волков успешно прошел медосмотр и завтра подпишет контракт с петербургским клубом на 5 лет. Со вторника защитник должен приступить к тренировкам с командой.

Ранее стало известно, что « » получит 5 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов.

Волков – воспитанник «Краснодара». В прошлом сезоне защитник провел 29 матчей, отдав 3 результативные передачи. Статистику Волкова можно изучить здесь.

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