Волков прошел медосмотр для «Зенита». Завтра воспитанник «Краснодара» подпишет контракт

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Сергей Волков Футбол

Защитник «Краснодара» Сергей Волков завтра подпишет контракт с «Зенитом».

По данным Sport24, Волков успешно прошел медосмотр и завтра подпишет контракт с петербургским клубом на 5 лет. Со вторника защитник должен приступить к тренировкам с командой.

Ранее стало известно, что «Краснодар» получит 5 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов.

Волков – воспитанник «Краснодара». В прошлом сезоне защитник провел 29 матчей, отдав 3 результативные передачи. Статистику Волкова можно изучить здесь.

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57 комментариев
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Ответ kulik13
Только по качеству был даже хуже Анюкова...
Что значит "даже хуже Анюкова"? Анюков - один из лучших фланговых защитников в истории российского футбола.
+39
-3
+36
Ответ Саня Беляков
Как же горит у представителей москвы. Конечно, цска покупает новую никому неизвестную белорусскую звезду, спартак купит очередного Бонгонду , локомотив уже вообще пустой едет. Москва в ожидании очередного унижения в новом сезоне
Чё вы прицепились к Москве? Прям война какая-то между Москвой и Питером как будто.
Зенит уже вся Россия терпеть не может. Рвачи и щипачи кабинетные
+51
-26
+25
Помню в Смольникове тоже сомневались, а по итогу на несколько лет закрыл позицию правого защитника 👍🏻
Успехов Сергею!
+31
-7
+24
Ответ Ahtarisiti
Ослабление конкурента
Усиление
+13
-3
+10
Ответ Саша Котляров
Комментарий скрыт
Не говори так о Галицком! Это как минимум подло и глупо!
+12
-2
+10
Волков. Адамов, Латышонок, этож всё краснодарские академики... И это только Зенит, чемпион последних лет, а так по всей РПЛ они пополняют ряды элитных клубов, вот он результат честной работы а не громогласных пустых обещаний или работы для галочки. У всех есть академии, это обязывает регламент РПЛ, у всех есть молодёжные команды, но обучение и подготовка там проводится спустя рукава , без энтузиазма. Краснодар тратит на молодёжный футбол, на академию, на стадион свой для дубля, на турниры и т.д. больше всей РПЛ вместе взятой (да я знаю что Зенит не мало вливает, но там не строили отдельный стадион для дубля и такую академию а лишь посчитали ежегодные траты на зарплаты персонала, обучение и т.п. и даже там это лишь второе за быками место)
+13
-6
+7
Ответ kulik13
Только по качеству был даже хуже Анюкова...
Вы так пишите «даже», будто у Анюкова был низкий уровень квалификации
+6
0
+6
Ответ Саня Беляков
Как же горит у представителей москвы. Конечно, цска покупает новую никому неизвестную белорусскую звезду, спартак купит очередного Бонгонду , локомотив уже вообще пустой едет. Москва в ожидании очередного унижения в новом сезоне
Денег дай купим не Белорусскую звезду
+16
-10
+6
Ну вот и славно. Хоть так пользу родному клубу принес.
+13
-8
+5
Как же горит у представителей москвы.
Конечно, цска покупает новую никому неизвестную белорусскую звезду, спартак купит очередного Бонгонду , локомотив уже вообще пустой едет.
Москва в ожидании очередного унижения в новом сезоне
+27
-23
+4
Я так понимаю в новом сезоне у "всей России" будет новая мантра. В прошлых была "Зенит Рио-де-Жанейро", в этом будет "Зенит пылесосит Лигу"
+6
-3
+3
Ответ Дядя ТУРА
Чё вы прицепились к Москве? Прям война какая-то между Москвой и Питером как будто. Зенит уже вся Россия терпеть не может. Рвачи и щипачи кабинетные
Ну, то есть если болелы московских клубов берут, лепят всё воедино, называя это всё "Питером"(Питер это, Питер то), то тут всё норм, а если происходит обратка, "чё вы к Москве прицепились"?!
Касаемо "Зенит уже вся Россия терпеть не может", а кто у нас главный законодатель этой моды(ненависти к Зениту), чьи болелы чаще всего страдают в интернетах и медийке, рассказывая "не выдуманные истории, о которых невозможно молчать", раз за разом повторяя одни и те же мантры про админресурс, купленных судей, кабинеты и прочее?! Это просто совпадение, что и там и там фигурируют болелы из Москвы или просто болелы московских клубов?!
+10
-7
+3
Ответ Доктор Щульц
Зачем Зениту столько игроков
Сколько?
+4
-2
+2
Ответ Зелёный гопник
Помню в Смольникове тоже сомневались, а по итогу на несколько лет закрыл позицию правого защитника 👍🏻 Успехов Сергею!
Но почему бы своего воспитанника Ваханию не вернуть?
+1
0
+1
Ответ Всеволод Бобров
Ну открой сезон, Ахметов, Ерохин, Изидор вообще не играли, Мантуан, Педро в запасе начинали, Сутормина слили, кругового слили, Чистякова слили, все эти игроки в любой команде бы пригодились
ну так их снова куда-нибудь раздадут. Нуждающихся много.
А так, если глянуть по спискам, то количество человек в составе абсолютно такое же как и у всех остальных.
Получается либо у всех есть два состава, либо ты где-то запутался))
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
Чё вы прицепились к Москве? Прям война какая-то между Москвой и Питером как будто. Зенит уже вся Россия терпеть не может. Рвачи и щипачи кабинетные
обосновать можешь?)
+11
-10
+1
Ответ Wiley Fox
Не удивлюсь, если жжикия и денисов окажутся в Краснодаре
Ни тот ни другой нам не нужны.
0
0
0
Ответ rarog
Я так понимаю в новом сезоне у "всей России" будет новая мантра. В прошлых была "Зенит Рио-де-Жанейро", в этом будет "Зенит пылесосит Лигу"
А так и есть, и про Рио и про пылесос, разве есть у зенита конкурент в этом плане? ЦСКА с белоруской звездой брать не будет, тут вне конкуренции
+3
-3
0
Ответ Титюля
Хорошое решение, шанс выиграть конкуренцию на правом фланге, намного выше чем у Сафонова выиграть у Доннарумы. Ват Матвей точно карьеру похоронил.
Волков - правый ...
+1
-1
0
Ответ Саня Беляков
Как же горит у представителей москвы. Конечно, цска покупает новую никому неизвестную белорусскую звезду, спартак купит очередного Бонгонду , локомотив уже вообще пустой едет. Москва в ожидании очередного унижения в новом сезоне
На бабло всё ведутся. Кака там честь играть за любимый клуб/ краснодар/
0
0
0
Ответ Дядя ТУРА
Чё вы прицепились к Москве? Прям война какая-то между Москвой и Питером как будто. Зенит уже вся Россия терпеть не может. Рвачи и щипачи кабинетные
ну и что ты тут забыл тогда
+1
-1
0
Ответ Всеволод Бобров
Денег дай купим не Белорусскую звезду
Бог подаст. Когда Зенит бедствовал, а московские клубы жировали, пользуясь близостью к столичной кормушке - как-то никто не спешил Зениту деньгами подсобить.
+12
-12
0
Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
Количество человек, а количество сборников, в зените сидят на банке игроки сборной России, даже за зенит 2 играют игроки, которые в других клубах рпл будут ключевыми, о чем вы говорите, лишь бы оправдаться что все равны
раз в Зените 2 играют игроки, которые по уровню выше, чем игроки в других клубах РПЛ, не видите ли вы в своих словах логику в том, почему сборники сидят на лавке в основной?))))
0
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Ответ Всеволод Бобров
У них и так два состава было
где?
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Ответ Матвей Суицидин
Зенит забрал двух лавочников у Краснодара, профинансировпв будущие трансферы, и еще уступил задарма им Козлова - потенциально игрока сборной. Это называется усилил, а не ослабил.
А кто второй лавочник? Ахметов? Просто я упустил что-то.
0
0
0
Ответ Ahtarisiti
Ослабление конкурента
Зенит забрал двух лавочников у Краснодара, профинансировпв будущие трансферы, и еще уступил задарма им Козлова - потенциально игрока сборной. Это называется усилил, а не ослабил.
+1
-1
0
Ответ Зелёный гопник
Помню в Смольникове тоже сомневались, а по итогу на несколько лет закрыл позицию правого защитника 👍🏻 Успехов Сергею!
Хорошо подмечено
0
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Заиграет в Зените или нет, но деньги Краснодару на очередной трансфер принёс для покупки игрока на необходимую позицию.
+1
-1
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