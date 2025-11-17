Дмитрий Пятибратов: «Я готов возглавить «Спартак», уверен в своих силах, почему бы и нет? Руководству клуба нужно довериться и дать шанс российским тренерам»
Дмитрий Пятибратов: я готов возглавить «Спартак».
Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил о готовности возглавить «Спартак».
«У меня есть желание возглавить «Спартак», я готов. Считаю, что работать в «Спартаке» – это нормальное желание любого российского тренера. Я уверен в своих силах, почему бы и нет?
«Спартак» – привилегия. Руководству «Спартака» нужно довериться и дать шанс российским тренерам», – сказал 49-летний специалист.
На прошлой неделе «Спартак» объявил об уходе серба Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
