Дмитрий Пятибратов: «Я готов возглавить «Спартак», уверен в своих силах, почему бы и нет? Руководству клуба нужно довериться и дать шанс российским тренерам»

Дмитрий Пятибратов: я готов возглавить «Спартак».

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил о готовности возглавить «Спартак».

«У меня есть желание возглавить «Спартак», я готов. Считаю, что работать в «Спартаке» – это нормальное желание любого российского тренера. Я уверен в своих силах, почему бы и нет?

«Спартак» – привилегия. Руководству «Спартака » нужно довериться и дать шанс российским тренерам», – сказал 49-летний специалист.

На прошлой неделе «Спартак» объявил об уходе серба Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.