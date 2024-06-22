Две фигуристки сборной Кореи дисквалифицированы из-за сексуальных домогательств к юниору
Две фигуристки сборной Южной Кореи отстранены по делу о домогательствах.
По словам представителя Союза конькобежцев Кореи, во время майского сбора в Италии две спортсменки несколько раз находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе расследования этих инцидентов выяснилось, что девушки домогались фигуриста из юниорской сборной.
Следствие установило, что в фигуристка А в состоянии алкогольного опьянения заставила фигуриста С, который младше ее, прийти в женское общежитие. Затем А приступила к сексуальным домогательствам в отношении С. Фигуристка В была в этой же комнате и делала фото, а потом отправила их фигуристу С.
По итогам расследования дисциплинарный комитет вынес следующие вердикты: фигуристка А будет отстранена на 3 года, фигуристка В будет отстранена на год, фигуристу С объявлен выговор за посещение женского общежития. Один из тренеров сборной отстранен на 3 месяца за халатность.
Думаю просто их застукали пьяных, начались разборки. Парень выложил все как есть, показал смс с фото, начал оправдываться, что его заманили. А так как он несовершеннолетний, то обвинили во всем девочек, а он в качестве жертвы оказался
Иностранные фанаты вычислили его, это Минкю Со
Но это не точно)