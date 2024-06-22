Две фигуристки сборной Кореи дисквалифицированы из-за сексуальных домогательств к юниору

Две фигуристки сборной Южной Кореи отстранены по делу о домогательствах.

По словам представителя Союза конькобежцев Кореи, во время майского сбора в Италии две спортсменки несколько раз находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе расследования этих инцидентов выяснилось, что девушки домогались фигуриста из юниорской сборной.

Следствие установило, что в фигуристка А в состоянии алкогольного опьянения заставила фигуриста С, который младше ее, прийти в женское общежитие. Затем А приступила к сексуальным домогательствам в отношении С. Фигуристка В была в этой же комнате и делала фото, а потом отправила их фигуристу С.

По итогам расследования дисциплинарный комитет вынес следующие вердикты: фигуристка А будет отстранена на 3 года, фигуристка В будет отстранена на год, фигуристу С объявлен выговор за посещение женского общежития. Один из тренеров сборной отстранен на 3 месяца за халатность.