Две фигуристки сборной Кореи дисквалифицированы из-за сексуальных домогательств к юниору

Теги происшествия сборная Южной Кореи мужское катание женское катание дисквалификации Фигурное катание

Две фигуристки сборной Южной Кореи отстранены по делу о домогательствах.

По словам представителя Союза конькобежцев Кореи, во время майского сбора в Италии две спортсменки несколько раз находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе расследования этих инцидентов выяснилось, что девушки домогались фигуриста из юниорской сборной.

Следствие установило, что в фигуристка А в состоянии алкогольного опьянения заставила фигуриста С, который младше ее, прийти в женское общежитие. Затем А приступила к сексуальным домогательствам в отношении С. Фигуристка В была в этой же комнате и делала фото, а потом отправила их фигуристу С.

По итогам расследования дисциплинарный комитет вынес следующие вердикты: фигуристка А будет отстранена на 3 года, фигуристка В будет отстранена на год, фигуристу С объявлен выговор за посещение женского общежития. Один из тренеров сборной отстранен на 3 месяца за халатность.

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139 комментариев
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А и В сидели на С. А снимала, В скакала. Кто остался на "трубе"?
+144
-2
+142
Фигурист С хорошо устроился!
+79
-4
+75
какие же корейцы чудики всё таки, имена такие забавные, A, B и С. прям как витаминки
+58
-6
+52
Ответ Храбрая виолончелистка
"Имя (имена), сестра!" (с) А впрочем, терпение, скоро узнаем...
У корейцев такие имена, что толку то.
+40
-3
+37
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Юниор типа против был...
Он сопротивлялся, он зажмурился
+34
-2
+32
"Имя (имена), сестра!" (с) А впрочем, терпение, скоро узнаем...
+35
-4
+31
"Ну почему он, а не я?"
+35
-4
+31
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Юниор типа против был...
но при этом пришел сам)
Думаю просто их застукали пьяных, начались разборки. Парень выложил все как есть, показал смс с фото, начал оправдываться, что его заманили. А так как он несовершеннолетний, то обвинили во всем девочек, а он в качестве жертвы оказался
Иностранные фанаты вычислили его, это Минкю Со
Но это не точно)
+33
-4
+29
Ответ Храбрая виолончелистка
"Имя (имена), сестра!" (с) А впрочем, терпение, скоро узнаем...
Везде пишут, что это Хэ Ин Ли и Ен Ю. А юниор - предположительно Мингю Со
+30
-1
+29
Ответ Франк Небо
А и В сидели на С. А снимала, В скакала. Кто остался на "трубе"?
Тренер
+30
-1
+29
не возбудили парня,он обиделся и решил заяву накатать?
+31
-7
+24
Пьяная фигуристка - страшная сила!🤫
+22
-3
+19
Юниор типа против был...
+23
-4
+19
Как в старом меме про поездку в Египет: "Почему он, а не я? "😂
+19
-3
+16
Меньше пить надо, а потом по пьяни ещё и фотографировать происходящее.
+13
-2
+11
У Спортса получилось как в рубрике "По вашей просьбе" или " Спрашивали? Отвечаем!"
+12
-1
+11
Ответ Radik_2.0
какие же корейцы чудики всё таки, имена такие забавные, A, B и С. прям как витаминки
Вот они слева направо: A, B, C, D, E, K
+12
-2
+10
Во девки дают))) Агонь, а не кореянки!
+12
-3
+9
Ответ Амонра
Девушкам 19 и 20 лет, с титулами,парень юниор 15 лет
Любой в его возрасте мечтает, чтобы 20 летняя сама пришла и отлюбила его до полусмерти. Странный паренек
+18
-9
+9
Хочу быть юниором в Южной Корее
+12
-3
+9
Что вообще значит "заставили прийти в женское общежитие"???
+9
-1
+8
Всех выслать в Северную Корею, у них там секса нет
+9
-1
+8
Ответ Сергей Жарковский
Пьяная фигуристка - страшная сила!🤫
Ну да, Туктамышева не даст соврать
+20
-13
+7
Те, кто смеются, представьте: к вашему 15летнему сыну на спортивных сборах пристали две пьяные 20летние девушки, да еще и фоток наснимали (что хотели? шантажировать? посмеяться?), как бы вы отреагировали? Так представляете интимную жизнь вашего ребенка? Не лучше ли, если это влюбленная пара, обоим больше 16 лет, все по согласию, без веществ, изменяющих сознание?
+15
-8
+7
Сценарий подросткового фильма про секс. Фигурист С очень хочет лишиться девственности, но ему очень не везёт. Потенциальная партнёрша то пьяная, то ли квалифицированная
+8
-2
+6
Ответ Амонра
Те, кто смеются, представьте: к вашему 15летнему сыну на спортивных сборах пристали две пьяные 20летние девушки, да еще и фоток наснимали (что хотели? шантажировать? посмеяться?), как бы вы отреагировали? Так представляете интимную жизнь вашего ребенка? Не лучше ли, если это влюбленная пара, обоим больше 16 лет, все по согласию, без веществ, изменяющих сознание?
Слушайте, но он же сам пришел в женскую общагу, значит сам хотел. Думаю если бы не фотки, которые могли напугать парня, то мы ничего и не узнали бы.
+9
-3
+6
Ответ Храбрая виолончелистка
"Имя (имена), сестра!" (с) А впрочем, терпение, скоро узнаем...
пишут, что речь идёт о Хэин Ли и Ю Ен
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0
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Если бы речь была про девочку-юниорку и двух взрослых дядь-спорсменов, в комментариях было бы явно меньше искромётного юмора. Бедный пацан(
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У корейцев всё наоборот, напиваются девушки и начинают приставать к парням.
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Ответ Амонра
Вовлекать в сексуализированные действия несовершеннолетнего человека любого пола без его на то согласие совершеннолетними любого пола -преступление. Однако, считаю, что наказание чересчур строгое, одна огласка- ужасный позор и потеря репутации.
тут еще дело в том, что возраст солгасия в корее 16 лет. то есть даже если бы юноша был согласен, в 15 по закону он "дитё". а так да, никого в принципе нельзя без согласия вовлекать в такое.
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