Франк в 2024-м вел переговоры с «МЮ» и «Челси» в Лондоне в один день: «Я шел по парку и думал: «Томас из гребаного Фредериксверка – неужели это действительно происходит со мной?»

Томас Франк о переговорах с «МЮ» и «Челси» в один день: это нечто особенное.

Главный тренер «Тоттенхэма » Томас Франк вспомнил, как в один день вел переговоры о работе в «Манчестер Юнайтед » и «Челси».

Датский специалист в своей книге «Томас Франк – дневник Премьер-лиги: история самого известного тренера Дании», которая выходит сегодня, рассказал, как 24 мая 2024 года, будучи тренером «Брентфорда», вел переговоры с топ-клубами АПЛ .

Сперва он встретился с совладельцем «МЮ» Джимом Рэтклиффом в его гараже в Лондоне. А через несколько часов в роскошном отеле Mayfair рядом с Гайд-парком встретился с представителями «Челси ». В итоге манкунианцы назначили Рубена Аморима , а «синие» – Энцо Мареску . Франк летом 2025-го возглавил «Тоттенхэм».

«В тот день я провел переговоры с двумя из десяти крупнейших клубов мира (улыбается). Пройти собеседование в двух из десяти крупнейших клубов мира с разницей в два часа – это нечто особенное.

Я не получил ни одного из этих постов, но все равно это было грандиозно. Помню, как шел по парку Баттерси между двумя интервью и думал: «Томас Франк из гребаного Фредериксверка (город в Дании, где на 1 января 2021 года проживало 12 860 человек – Спортс’‘) – неужели это действительно происходит со мной?» – рассказал 52-летний датчанин в интервью TV2 Sport.