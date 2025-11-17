Локателли об 1:4 с Норвегией: «Не истинный уровень Италии. В стыках нужно сыграть иначе, с решимостью»
Мануэль Локателли: 1:4 от Норвегии – не истинный уровень Италии.
Мануэль Локателли оценил разгром сборной Италии от Норвегии (1:4) в отборе ЧМ-2026. «Скуадра адзурра» заняла второе место в группе и проведет стыковые матчи.
«Мы должны были сыграть лучше. Пытались забить второй гол, но когда Норвегия сравняла счет, мы стали хрупкими. Такое не должно происходить. В таких эпизодах надо сохранять компактность.
Теперь нужно дождаться жеребьевки стыковых матчей и сыграть в марте иначе, с решимостью. А то, что было сегодня – это не наш истинный уровень», – сказал полузащитник сборной Италии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
