  • Локателли об 1:4 с Норвегией: «Не истинный уровень Италии. В стыках нужно сыграть иначе, с решимостью»
Локателли об 1:4 с Норвегией: «Не истинный уровень Италии. В стыках нужно сыграть иначе, с решимостью»

Мануэль Локателли: 1:4 от Норвегии – не истинный уровень Италии.

Мануэль Локателли оценил разгром сборной Италии от Норвегии (1:4) в отборе ЧМ-2026. «Скуадра адзурра» заняла второе место в группе и проведет стыковые матчи.

«Мы должны были сыграть лучше. Пытались забить второй гол, но когда Норвегия сравняла счет, мы стали хрупкими. Такое не должно происходить. В таких эпизодах надо сохранять компактность. 

Теперь нужно дождаться жеребьевки стыковых матчей и сыграть в марте иначе, с решимостью. А то, что было сегодня – это не наш истинный уровень», – сказал полузащитник сборной Италии.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoСборная Италии по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoМануэль Локателли
logoсборная Норвегии по футболу
