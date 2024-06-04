Мбаппе официально в «Реале», ЦСКА уволил Федотова и может позвать Николича, Соболев нужен «Зениту», Мареска принял «Челси», а Черчесов – Казахстан, 17-летняя Андреева в 1/4 «РГ» и другие новости

1. Конец великой саги: Килиан Мбаппе перешел в «Реал», подписав контракт до 2029 года. Сайт клуба не выдержал наплыва фанатов и рухнул. Француз стал самым дорогим свободным агентом в истории, а «Мадрид» теперь собрал троих из пяти самых ценных футболистов планеты. Килиан сначала возьмет 9-й номер (10-й придется подождать), в новой команде его видят на позиции центрфорварда.

2. ЦСКА отправил Владимира Федотова в отставку. В московский клуб сватают Марко Николича, который уже прибыл в Россию и дал согласие принять армейцев. У Федотова были разногласия с боссами ЦСКА, которые хотели позвать в команду Сергея Игнашевича.

3. Слух дня: «Зенит» интересуется Александром Соболевым. «Спартак» готов отпустить нападающего за 20-22 млн евро. Властимил Петржела убежден, что Соболев «определенно лучше Артура и Изидора», а Александр Мостовой напротив считает, что форварду «Спартака» в составе «Зенита» не найдется места.

4. «Челси» нашел тренера – команду возглавил Энцо Мареска. «Лестер» получит 10 млн фунтов, но все равно недоволен поведением «сбежавшего» итальянца.

5. Новый тренер и у сборной Казахстана, которую к ЧМ-2026 будет готовить Станислав Черчесов. Контракт по схеме «2+2», зарплата хорошая – на уровне тренера Испании.

6. Мирра Андреева обыграла Варвару Грачеву и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – впервые в карьере она прошла так далеко на турнире «Большого шлема» и стала самой молодой четвертьфиналисткой «РГ» с 2005 года. Елена Рыбакина и Арина Соболенко тоже пробились в следующий раунд.

Даниил Медведев уступил Алексу де Минауру, Новак Джокович выбил Франсиско Серундоло, установив рекорд по количеству побед и четвертьфиналов на ТБШ.

7. Генпрокуратура начала проверку слов Руслана Безрукова про «денежки» после обращения депутата Новичкова.

8. По данным Metaratings, Аделия Петросян отказалась переходить в сборную Армении. В армянской федерации фигурного катания эти сведения опровергли.

9. ISU не планирует допускать российских спортсменов к соревнованиям нового сезона.

10. Винисиус признан игроком сезона Лиги чемпионов, Джуд Беллингем стал лучшим молодым игроком. Оба игрока «Реала», а также Кейн, Фоден и Кобель – в символической сборной турнира.

11. Мбаппе и Гризманн не вошли в предварительный состав Франции на Олимпиаду. Тьерри Анри признал: клубы имеют право не отпускать футболистов.

12. Компания Microsoft считает, что Россия пытается дискредитировать Олимпиаду-2024 в Париже.

Цитаты дня

Марцел Личка: «В Москве высокий уровень жизни, минус – большие пробки, часто езжу на метро. Прага – один из лучших городов Европы, очень чистая»

Андрей Мостовой про «позор российского футбола»: «Надо у болельщиков спросить, почему они это кричат. Может, думают, что мы покупаем матчи... Думаю, это зависть – у «Зенита» много побед»

Олег Газманов: «Наш футбол – это боль болельщиков, мы должны быть первыми. Заграничных гастролеров меньше использовать, может – нужно наших ребят развивать»

Данил Круговой: «Понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня не было другого выбора. Меня не устраивало мое положение в клубе»