Мбаппе будет центрфорвардом в «Реале» и сможет меняться позициями с Винисиусом (Relevo)
Килиан Мбаппе будет играть центрфорварда в «Реале».
Мадридский клуб должен объявить о подписании нападающего сегодня вечером – об этом сам игрок рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону.
По информации Relevo, тренерский штаб «сливочных» планирует задействовать Килиана на позиции центрального нападающего. Однако француз не будет играть чистую «девятку», а будет обладать свободой передвижения и сможет меняться позициями с левым вингером Винисиусом Жуниором.
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