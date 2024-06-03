Мбаппе будет центрфорвардом в «Реале» и сможет меняться позициями с Винисиусом (Relevo)

Килиан Мбаппе будет играть центрфорварда в «Реале».

Мадридский клуб должен объявить о подписании нападающего сегодня вечером – об этом сам игрок рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону.

По информации Relevo, тренерский штаб «сливочных» планирует задействовать на позиции центрального нападающего. Однако француз не будет играть чистую «девятку», а будет обладать свободой передвижения и сможет меняться позициями с левым вингером .

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