Мбаппе будет центрфорвардом в «Реале» и сможет меняться позициями с Винисиусом (Relevo)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

Килиан Мбаппе будет играть центрфорварда в «Реале».

Мадридский клуб должен объявить о подписании нападающего сегодня вечером – об этом сам игрок рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону. 

По информации Relevo, тренерский штаб «сливочных» планирует задействовать Килиана на позиции центрального нападающего. Однако француз не будет играть чистую «девятку», а будет обладать свободой передвижения и сможет меняться позициями с левым вингером Винисиусом Жуниором

Мбаппе убрал упоминания «ПСЖ» из описания профилей в соцсетях

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16 комментариев
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И всё таки нужно фото 📸 с Бабаевым. Пока не верится
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Ответ JENNINGS
Ну это и понятно, позиция ЛФА - строго за Вини, Мбаппе - универсальный нападающий, и немалый процент игрового времени в «ПСЖ» и в сборной он играл именно в центре. Должно всё получится!
Я думаю, там будет карусель в атаке без жесткой привязки к позициям. Винисиус, Мбаппе, Родриго, Беллингем будут иметь свободу действий (Эндрик и Браим с заменки). Чуамени и Вальверде подстрахуют в опорке.
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Теперь всё в руках Килиана. Он должен быть безмерно благодарен Пересу за второй шанс в Реале после того как цинично кинул клуб ради ПСЖ два года назад. Радикалы вряд ли простят, но любовь нейтральных болельщиков всё ещё можно заслужить и искупить грехи хорошей и самоотверженной игрой.
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Ответ che kaif
Мадридцам стоит учесть что Мбаппе привык быть первым.будут играть не на Мбаппе. Будут иметь проблемы)) Вини придется стать вторым во всём
Мбаппе придется подвинуть свои личные статистические амбиции, если хочет стать великим в самом великом клубе. И думаю, это проговаривалось с ним на стадии переговоров.
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Может быть, Беллингем пойдет на место Крооса, Родриго попробуют на позиции десятки, а Мбаппе и Винисиус будут вдвоем впереди.
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Ну это и понятно, позиция ЛФА - строго за Вини, Мбаппе - универсальный нападающий, и немалый процент игрового времени в «ПСЖ» и в сборной он играл именно в центре. Должно всё получится!
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Мадридцам стоит учесть что Мбаппе привык быть первым.будут играть не на Мбаппе. Будут иметь проблемы)) Вини придется стать вторым во всём
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Именно как ЦФ этому составу Реала гораздо больше подходил бы Холланд. Сомнения именно в этом, что Мбаппе будет играть в центре, может середнякам Ла Лиги он и будет клепать голы, но в топ матчах может иметь проблемы. В ПСЖ в плей-офф ЛЧ с Барсой и Боруссией в центре он выглядел как сам не свой. Не его это игра быть наконечником, а играть ложную девятку как когда-то Месси он вряд ли сможет
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Ответ Men77
Для центрфорварда игра головой слабовата
В этом году Мадрид вообще играл без центрфорварда (кроме Хоселу с замены). И ничего — справились.
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Ответ Black Phoenix
Теперь всё в руках Килиана. Он должен быть безмерно благодарен Пересу за второй шанс в Реале после того как цинично кинул клуб ради ПСЖ два года назад. Радикалы вряд ли простят, но любовь нейтральных болельщиков всё ещё можно заслужить и искупить грехи хорошей и самоотверженной игрой.
только это вроде уже как минимум 3й шанс😅
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Ответ Black Phoenix
Теперь всё в руках Килиана. Он должен быть безмерно благодарен Пересу за второй шанс в Реале после того как цинично кинул клуб ради ПСЖ два года назад. Радикалы вряд ли простят, но любовь нейтральных болельщиков всё ещё можно заслужить и искупить грехи хорошей и самоотверженной игрой.
Про радикалов плюс
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