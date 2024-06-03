Мареска возглавил «Челси». Контракт – на 5 лет с опцией продления еще на сезон

Энцо Мареска стал новым тренером «Челси».

44-летний специалист подписал контракт на 5 лет с опцией продления на сезон. Он приступит к работе с 1 июля 2024 года.

Сообщалось, что «Лестер» получит более десяти миллионов евро в качестве компенсации за итальянца.

В нынешнем сезоне клуб под руководством Марески вернулся в Премьер-лигу из Чемпионшипа. Команда заняла 1-е место в таблице, набрав 97 очков в 46 матчах.

Ранее «Челси» по обоюдному согласию расстался с Маурисио Почеттино.