Мареска возглавил «Челси». Контракт – на 5 лет с опцией продления еще на сезон
Энцо Мареска стал новым тренером «Челси».
44-летний специалист подписал контракт на 5 лет с опцией продления на сезон. Он приступит к работе с 1 июля 2024 года.
Сообщалось, что «Лестер» получит более десяти миллионов евро в качестве компенсации за итальянца.
В нынешнем сезоне клуб под руководством Марески вернулся в Премьер-лигу из Чемпионшипа. Команда заняла 1-е место в таблице, набрав 97 очков в 46 матчах.
Ранее «Челси» по обоюдному согласию расстался с Маурисио Почеттино.
Больше таких "звезд" надеюсь в клубе не будет
Надеюсь Мареска, как можно скорее сбежит из этого клуба
"Челси назначил Мостового тренером. Он играл на высоком уровне 25 лет и умеет чеканить"