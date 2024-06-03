Мареска возглавил «Челси». Контракт – на 5 лет с опцией продления еще на сезон

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска трансферы Лестер Футбол

Энцо Мареска стал новым тренером «Челси».

44-летний специалист подписал контракт на 5 лет с опцией продления на сезон. Он приступит к работе с 1 июля 2024 года.

Сообщалось, что «Лестер» получит более десяти миллионов евро в качестве компенсации за итальянца.

В нынешнем сезоне клуб под руководством Марески вернулся в Премьер-лигу из Чемпионшипа. Команда заняла 1-е место в таблице, набрав 97 очков в 46 матчах.

Ранее «Челси» по обоюдному согласию расстался с Маурисио Почеттино.

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49 комментариев
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Франшиза пепа работает. Все кроме артеты лысые :)
+28
0
+28
Челси на всякий случай назначил тренера с опытом обратного выхода в Премьер-Лигy
+21
-2
+19
Ответ deadjoker
Франшиза пепа работает. Все кроме артеты лысые :)
Ещё пара проигранных гонок в АПЛ и Артета тоже облысеет 🙂
+14
0
+14
Раз уж Челси делает ставку на молодых специалистов, то я думаю, что им нужно вернуть Кепу. Он: а) поставит хорошую игру в обороне; б) выиграет с командой все серии пенальти; в) привнесёт в Челси частичку духа победителей из командировки в Реал. Советую Боули подумать об этом через несколько месяцев, когда он будет искать нового тренера для нового долгосрочного проекта.
+14
-2
+12
Из Чемпионшипа назначить тренера на 5 лет вместо Почеттино 👍
+7
0
+7
Странное решение, Почеттино вроде только наладил игру
+5
0
+5
Вывел Лестер в АПЛ, а Челси выведет в шип. Вот это будет Юмореска!
+5
-1
+4
Значит Кепа точно аут.
+5
-2
+3
Вот такая юмореска
+7
-5
+2
контракт на 1 год с компенсацией за 5
+2
0
+2
Это как если бы Компани год назад возглавил Челси. Не думаю, что многие болельщики Челси выбрали бы между Поччеттино и Компани именно бельгийца )
+2
-1
+1
Контракт на 5 лет с опцией увольнения посреди сезона.
+2
-1
+1
Текущее ситуация в Челси - это, как страшный сон, который ты вроде бы уже прожил, ты понимаешь, что все позади, но потом снова все по новой начинается.
+3
-2
+1
Ответ And Justice for All
Это как если бы Компани год назад возглавил Челси. Не думаю, что многие болельщики Челси выбрали бы между Поччеттино и Компани именно бельгийца )
Спортдиры хотели Эйнджа и Гласнера, но поддались давлению твиттера и назначили "звезду "

Больше таких "звезд" надеюсь в клубе не будет
+1
0
+1
В севилье помню играл
+2
-1
+1
Ответ Гол в девятину
Спортдиры хотели Эйнджа и Гласнера, но поддались давлению твиттера и назначили "звезду " Больше таких "звезд" надеюсь в клубе не будет
без "таких звезд" в клубе появился поттер, что было дальше все знают
+1
0
+1
И снова дали контракт на 6 лет)
+1
0
+1
Извините, но за приколами Боули хочется наблюдать ещё и ещё
Надеюсь Мареска, как можно скорее сбежит из этого клуба
+2
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Через год с чемоданом денег уедет 😄
+2
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+1
Через год с чемоданом денег уедет 😄
+2
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5 лет... Хорошая шутка
+1
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+1
Ответ DolJun
без "таких звезд" в клубе появился поттер, что было дальше все знают
И что теперь? Кто угодно может не сработаться в новом коллективе.Анчелотти не нашел общий язык с игроками Наполи, Пеп в Баварии.
0
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Ответ Гол в девятину
Спортдиры хотели Эйнджа и Гласнера, но поддались давлению твиттера и назначили "звезду " Больше таких "звезд" надеюсь в клубе не будет
Ну назначить человека на 5 лет, у которого на самостоятельном уровне по сути только один удачный сезон, и тот в чемпионшипе, та еще авантюра)
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земля пухом этим добрякам
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Ответ Доминатор3000
Ещё пара проигранных гонок в АПЛ и Артета тоже облысеет 🙂
Артета ученик Пепа, врядли он сильно обижен на это
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Зачем на 5 лет? Все равно уволят же))
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Раньше для того, чтобы стать тренером Челси нужно было иметь в своем послужном списке достаточно солидные трофеи: чемпионаты стран или даже ЛЧ. Сейчас уже тренера из чемпионшипа ставят. Думаю скоро увидим новость:
"Челси назначил Мостового тренером. Он играл на высоком уровне 25 лет и умеет чеканить"
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На 5 лет, конечно, сильно. Ничему не учат примеры Поттера и Мудрика. Коль уж делаете такие рискованные назначения, то хотя бы на 2 года, как с Почеттино, чтоб потом не платить конские неустойки в случае чего.
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Ответ AC_Milan_7
В футболе новый прикол? покупать тренеров у других клубов? Раньше не припомню такого
Это больше Челси новый прикол футбола, как два года уже
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Не проверенный чел. Как тёмная лошадка. Вот бы по среди сезона не искали другого
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