ЦСКА уволил Федотова: «Благодарны за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия отставки Радик Ямлиханов Владимир Федотов Мурат Искаков Олег Фоменко Футбол

ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова.

«Сегодня руководством клуба было принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером.

Также тренерский штаб покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

Владимир Валентинович возглавил ПФК ЦСКА в июне 2022 года. Под его руководством красно-синие выиграли Кубок России, а также стали серебряными призерами чемпионата России.

Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять.

Владимир Валентиныч, удачи Вам в дальнейшей тренерской карьере!» – сказано в сообщении клуба.

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142 комментария
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Спасибо за кубок!
Привели наконец-то топового тренера, не купили ему игроков для усиления команды после сумасшедшего сезона и уволили.
Браво, руководство!
Вы лучшие!
Надеюсь, что после провала Николича(просто смешно) вы возьмёте на себя ответственность за это и покинет клуб.
Превратили клуб в цирк.
+180
-21
+159
Что сказать, мужика сделали крайним, хотя нынешний состав на принципиально более высокие результаты были объективно не способен. Я не говорю, что к Федотову никаких вопросов не было, но он поставил ЦСКА узнаваемый стиль, прокачал многих игроков, не терял раздевалку, да и прошедший сезон, несмотря на итоговое 6 место, не был каким-то безнадёжным, все-таки проиграли матчей меньше, чем чемпион Зенит, больше всех забили, хорошо отыграли с топами. Да, много растеряли в концовках, но это уже следствие обоймы из 15 середняков, из которых ещё и ломается вечно кто-то. Странное решение, надеюсь, что руководство знает, что делает. И мне будет очень обидно за Федотова, если его сменщику подвезут качественное усиление.
+76
-13
+63
Походу назначат Игнашевича.
+56
-6
+50
Ответ Влад Безруков
Спасибо за кубок! Привели наконец-то топового тренера, не купили ему игроков для усиления команды после сумасшедшего сезона и уволили. Браво, руководство! Вы лучшие! Надеюсь, что после провала Николича(просто смешно) вы возьмёте на себя ответственность за это и покинет клуб. Превратили клуб в цирк.
в начале нулевых был образцовый менеджмент, а сейчас...
+26
-2
+24
Ответ Serge Vendino
Думается, это правильное решение. Федотов - крепкий тренер, но слишком негибкий для борьбы за чемпионство. Без него можно и упасть ниже, но можно и выйти на привычный уровень наконец
Какое ЦСКА чемпионство с таким составом?
+25
-3
+22
Ответ Влад Безруков
Спасибо за кубок! Привели наконец-то топового тренера, не купили ему игроков для усиления команды после сумасшедшего сезона и уволили. Браво, руководство! Вы лучшие! Надеюсь, что после провала Николича(просто смешно) вы возьмёте на себя ответственность за это и покинет клуб. Превратили клуб в цирк.
Федотов один из лучших тренеров страны сейчас. Весь сезон играл пацанвой, что руководство вообще хотело от него
+14
-2
+12
Ответ Shuller18
Что сказать, мужика сделали крайним, хотя нынешний состав на принципиально более высокие результаты были объективно не способен. Я не говорю, что к Федотову никаких вопросов не было, но он поставил ЦСКА узнаваемый стиль, прокачал многих игроков, не терял раздевалку, да и прошедший сезон, несмотря на итоговое 6 место, не был каким-то безнадёжным, все-таки проиграли матчей меньше, чем чемпион Зенит, больше всех забили, хорошо отыграли с топами. Да, много растеряли в концовках, но это уже следствие обоймы из 15 середняков, из которых ещё и ломается вечно кто-то. Странное решение, надеюсь, что руководство знает, что делает. И мне будет очень обидно за Федотова, если его сменщику подвезут качественное усиление.
Какой узнаваемый стиль? Сливать в концовках?
+22
-11
+11
Интересно, а когда руководство ЦСКА возьмет на себя какую-либо ответственность и поменяет что-нибудь у себя наверху ?
Потому что когда главному тренеру привозят игроков под конец ТО или непонятных молодых иностранцев, а на скамейке сплошная молодежь - это некомпетентность руководства уже.
+14
-3
+11
Ответ Влад Безруков
Спасибо за кубок! Привели наконец-то топового тренера, не купили ему игроков для усиления команды после сумасшедшего сезона и уволили. Браво, руководство! Вы лучшие! Надеюсь, что после провала Николича(просто смешно) вы возьмёте на себя ответственность за это и покинет клуб. Превратили клуб в цирк.
Они думали, что он как в Сочи без состава сможет 🙂
+7
-1
+6
Ответ benwin
а можно поподробнее про стиль который он поставил... по моему у нас не было как игры в обороне, так игры и в атаке...
Стабильная схема, активные латерали, крайние ЦЗ, которые ходят высоко вперёд. Команда отказалась от стерильного владения и была опасна в переходах, резко выстреливая. Мы редко когда садились низко, преимущественно встречая в среднем блоке. Короче, много узнаваемых черт.
+7
-1
+6
Ответ Влад Безруков
Спасибо за кубок! Привели наконец-то топового тренера, не купили ему игроков для усиления команды после сумасшедшего сезона и уволили. Браво, руководство! Вы лучшие! Надеюсь, что после провала Николича(просто смешно) вы возьмёте на себя ответственность за это и покинет клуб. Превратили клуб в цирк.
полностью согласен
+7
-2
+5
Я, как болельщик "Спартака" привык к тому, что руководство судит у нас, но похоже, что ЦСКА со времён назначения Березуцкого/Олича решило побороться за "Спартаком" и на этом направлении. Максимально нелепое увольнение. Федотов- сильный тренер и с нынешним составом, пожалуй, выжал максимум
+7
-2
+5
Сейчас ЦСКА как перехватят Мбаппе у Реала и Гвардиолу назначат главным тренером и будут бороться за чемпионство , а на деле со своим составом будут за первую восьмёрку бороться. Федотов из этого состава выжал максимум, есть вопросы к руководству, почему тренеру не помогли с трансферами. Николич, Игнашевич, Клопп разницы нет, лучше не станет.
+6
-1
+5
Ответ Контрольный выстрел
А в чем, кхе, кхе, топовость Федотова? Наверное, к концовках матчей.
Концовки это следствие куцей обоймы с первую очередь. Игроки уставали, а заменить их, освежить и поменять игру возможности кадровой не было.
+4
0
+4
Ответ Shuller18
Что сказать, мужика сделали крайним, хотя нынешний состав на принципиально более высокие результаты были объективно не способен. Я не говорю, что к Федотову никаких вопросов не было, но он поставил ЦСКА узнаваемый стиль, прокачал многих игроков, не терял раздевалку, да и прошедший сезон, несмотря на итоговое 6 место, не был каким-то безнадёжным, все-таки проиграли матчей меньше, чем чемпион Зенит, больше всех забили, хорошо отыграли с топами. Да, много растеряли в концовках, но это уже следствие обоймы из 15 середняков, из которых ещё и ломается вечно кто-то. Странное решение, надеюсь, что руководство знает, что делает. И мне будет очень обидно за Федотова, если его сменщику подвезут качественное усиление.
а можно поподробнее про стиль который он поставил... по моему у нас не было как игры в обороне, так игры и в атаке...
+5
-1
+4
Ответ Serge Vendino
Мы ещё не знаем, какой будет в следующем сезоне. А с игроками высокого уровня Федотов все равно не умеет работать, Карраскаль тому пример
С Родриго, Нобоа и Кассьеррой отлично работал, например.
+5
-1
+4
В этом сезоне что игра, что результаты вызывали только дикое отвращение, почти каждый матч было понимание, что в концовке мы пропустим, такого прямолинейного и бестолкового футбола даже при кризисном периоде Гончаренко не было, спасибо за кубок, Валентинович, но дальше наши пути должны разойтись, что и правильно👍
+6
-2
+4
Ответ Serge Vendino
Мы ещё не знаем, какой будет в следующем сезоне. А с игроками высокого уровня Федотов все равно не умеет работать, Карраскаль тому пример
Кто тебе сказал, что Карраскаль высокого уровня игрок?) Он яркий безусловно, но нестабильный, с низким КПД и не особо дисциплинированный. И именно при Федотове Карась выдал лучший отрезок в карьере, пока опять не загрустил.
Игрок высокого уровня не оформляет 0+5 за сезон, будучи АПЗ, и его не меняют первым в важнейшем матче сезона через 50 минут.
+3
0
+3
Пора в «Урал» подниматься в РПЛ 🤞🏼🟠⚫️
+5
-2
+3
Ответ Joe Rage
Федотов один из лучших тренеров страны сейчас. Весь сезон играл пацанвой, что руководство вообще хотело от него
а можно перечислить пацанву которой весь сезон играл Федотов...
+4
-1
+3
Ответ Spit@ma
Под кого сейчас делать дорогие покупки? Тратить бюджет без шансов закрыть его рекламой и деньгами в еврокубках? Это к Зениту и Спартаку Нам надо развивать молодежь. У нас она есть
Тогда не надо требовать от тренера результатов, раз цель развивать молодёжь
+3
0
+3
Ответ Shuller18
Что сказать, мужика сделали крайним, хотя нынешний состав на принципиально более высокие результаты были объективно не способен. Я не говорю, что к Федотову никаких вопросов не было, но он поставил ЦСКА узнаваемый стиль, прокачал многих игроков, не терял раздевалку, да и прошедший сезон, несмотря на итоговое 6 место, не был каким-то безнадёжным, все-таки проиграли матчей меньше, чем чемпион Зенит, больше всех забили, хорошо отыграли с топами. Да, много растеряли в концовках, но это уже следствие обоймы из 15 середняков, из которых ещё и ломается вечно кто-то. Странное решение, надеюсь, что руководство знает, что делает. И мне будет очень обидно за Федотова, если его сменщику подвезут качественное усиление.
Узнаваемый стиль???
Это когда ведешь в счете, а потом теряешь очки, это да!
+8
-6
+2
Можно присмотреться к тренеру Сочи. Давно иностранца не было. А по Федотову правильное решение. Кубок да. Но в игре был скорее регресс
+2
0
+2
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Раздался голос со стороны Тушино 🤣
+3
-1
+2
Ответ Влад Безруков
Спасибо за кубок! Привели наконец-то топового тренера, не купили ему игроков для усиления команды после сумасшедшего сезона и уволили. Браво, руководство! Вы лучшие! Надеюсь, что после провала Николича(просто смешно) вы возьмёте на себя ответственность за это и покинет клуб. Превратили клуб в цирк.
Под кого сейчас делать дорогие покупки? Тратить бюджет без шансов закрыть его рекламой и деньгами в еврокубках? Это к Зениту и Спартаку

Нам надо развивать молодежь. У нас она есть
+3
-1
+2
Урррра, ждем не Николича, а Николаича
+2
0
+2
За неспособность держать результат в подавляющем большинстве матчей должен нести ответственность главный тренер.
Поддерживаю увольнение.
+2
0
+2
УРА
+8
-6
+2
Ответ Dimonty
Пока Акинфеев играет, Игнашевич не пойдет тренировать коней
Почему?
+1
0
+1
Ответ Влад Безруков
Спасибо за кубок! Привели наконец-то топового тренера, не купили ему игроков для усиления команды после сумасшедшего сезона и уволили. Браво, руководство! Вы лучшие! Надеюсь, что после провала Николича(просто смешно) вы возьмёте на себя ответственность за это и покинет клуб. Превратили клуб в цирк.
А в чем, кхе, кхе, топовость Федотова? Наверное, к концовках матчей.
+4
-3
+1
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