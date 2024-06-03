ЦСКА уволил Федотова: «Благодарны за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять»
ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова.
«Сегодня руководством клуба было принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером.
Также тренерский штаб покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.
Владимир Валентинович возглавил ПФК ЦСКА в июне 2022 года. Под его руководством красно-синие выиграли Кубок России, а также стали серебряными призерами чемпионата России.
Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять.
Владимир Валентиныч, удачи Вам в дальнейшей тренерской карьере!» – сказано в сообщении клуба.
ЦСКА уволит Федотова, неустойки не будет. Николич – главный кандидат на пост тренера (Иван Карпов)
Привели наконец-то топового тренера, не купили ему игроков для усиления команды после сумасшедшего сезона и уволили.
Браво, руководство!
Вы лучшие!
Надеюсь, что после провала Николича(просто смешно) вы возьмёте на себя ответственность за это и покинет клуб.
Превратили клуб в цирк.
Потому что когда главному тренеру привозят игроков под конец ТО или непонятных молодых иностранцев, а на скамейке сплошная молодежь - это некомпетентность руководства уже.
Игрок высокого уровня не оформляет 0+5 за сезон, будучи АПЗ, и его не меняют первым в важнейшем матче сезона через 50 минут.
Это когда ведешь в счете, а потом теряешь очки, это да!
Нам надо развивать молодежь. У нас она есть
Поддерживаю увольнение.