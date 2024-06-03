ЦСКА уволил Федотова: «Благодарны за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять»

ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова.

«Сегодня руководством клуба было принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером.

Также тренерский штаб покидают , , и Николае Русу.

Владимир Валентинович возглавил в июне 2022 года. Под его руководством красно-синие выиграли Кубок России, а также стали серебряными призерами чемпионата России.

Клуб благодарен за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять.

Владимир Валентиныч, удачи Вам в дальнейшей тренерской карьере!» – сказано в сообщении клуба.

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