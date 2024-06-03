Ролан Гаррос. 4-й круг. Медведев сыграет с де Минауром, Джокович встретится с Серундоло, Зверев – с Руне
Даниил Медведев поборется с Алексом де Минауром в четвертом круге «Ролан Гаррос».
Действующий чемпион Новак Джокович встретится с Франсиско Серундоло.
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«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Основная сетка
Четвертый круг
- Дата проведения
- 3 июня, 13.30
- Дата проведения
- 3 июня, 17.00
- Дата проведения
- 3 июня, 17.00
- Дата проведения
- 3 июня, 21.15