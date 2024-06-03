Ролан Гаррос. 4-й круг. Медведев сыграет с де Минауром, Джокович встретится с Серундоло, Зверев – с Руне

Теги Ролан Гаррос результаты ATP Теннис

Даниил Медведев поборется с Алексом де Минауром в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Действующий чемпион Новак Джокович встретится с Франсиско Серундоло.

Сетка здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Основная сетка

Четвертый круг

Алекс де Минаур (Австралия) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
3 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Каспер Рууд (Норвегия)
Дата проведения
3 июня, 17.00
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Франсиско Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
3 июня, 17.00
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
3 июня, 21.15
Онлайн матча
5 комментариев
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Сегодня матчи поинтереснее, болеем за Даню
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Да уж, сегодня разом три фаворита вполне могут отлететь
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Топарь грунтовик у Императора, плюс сам Новак после вечеринки, ждем тяжелый матч.
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Сложнейший матч у Хольгера, пришло время показать себя во всей красе. Конунг Руне!
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