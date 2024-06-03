Мбаппе получит в «Реале» 9-й номер и возьмет 10-й после ухода Модрича в 2025 году (Le Parisien)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич игровая форма Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе сменит игровой номер через год после перехода в «Реал».

Как сообщает Le Parisien, в первом сезоне нападающий получит 9-й номер, 12 лет принадлежавший Кариму Бензема.

Летом 2025 года, когда клуб покинет Лука Модрич, Мбаппе возьмет десятку – это уже решенный вопрос.

Мбаппе сообщил Макрону, что «Реал» объявит о его переходе сегодня вечером. Президент Франции посетил расположение сборной

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30 комментариев
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По стопам Роналду взял девятку в качестве переходного номера
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+29
Ответ Бенисио Дель Пьеро
По стопам Роналду взял девятку в качестве переходного номера
Как по мне 9 номер стилистически больше подходит для Мбаппе, это номер великого бразильца Роналдо а они с ним даже немного похожи, 10-ка это номер более оттянутых форвардов-плеймейкеров типа Дель Пьеро и Тотти. Но это так лирика, главное чтобы он показывал отличную результативность на поле.
+28
-2
+26
Ответ WESTERN-
Так то Модрич мог и уступить этот номер. Но смена номера Мбаппе это более хитрый коммерческий номер
Почему легенда клуба должен уступать свой номер? Пускай и одному из лучших в мире игроков? Мбаппе пока просто громкий трансфер для клуба, не более того.
+11
-2
+9
Под двумя номерами будет выходить. На спине 9, на трусах 10.
+11
-3
+8
"возьмет 10-й после ухода Модрича"

Что значит "после ухода Модрича"? Модрич ведь, похоже, никогда не уйдет :) В крайнем случае, его унесут. Или, что скорее, силой уведут ))
+10
-3
+7
Ответ Папа Футбола
Как по мне 9 номер стилистически больше подходит для Мбаппе, это номер великого бразильца Роналдо а они с ним даже немного похожи, 10-ка это номер более оттянутых форвардов-плеймейкеров типа Дель Пьеро и Тотти. Но это так лирика, главное чтобы он показывал отличную результативность на поле.
Тотти, Дель Пьеро, Реал)
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Ответ Илья Мурашов
Уже решили, что Модрич через год уйдет? Что ему мешает еще раз продлить контракт на год?
Внуки.
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Ответ ironboy
Спасибо) я бы примерно это и написал) Но великих 10к много) а 9к? На ум приходя сразу Зубастик и Ван Бастен. Олицетворения ЦФД
Да в истории Мадрида хватает великих игроков с 9-кой на спине, чего только Альфредо Ди Стефано один стоит. А еще были такие игроки, как Шукер, Уго Санчес, Сантильяна, тот же легендарный Бензема.
+3
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А потом возьмёт 11й, когда уйдёт Родриго.
+3
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Ожидаемо. 9-ка отличный номер и тоже весьма легендарный в Мадриде! Пусть лучше получит его Килиан, чем Эндрик который в мире футбола пока никто и звать его никак. Вот бразильцу еще стоит пройти долгий путь, чтобы пробиться в основу.
+3
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Можно было взять 19 и как Саморано плюс поставить между числами)
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Ответ Wayne Gretzky 99
Тотти, Дель Пьеро, Реал)
Дель Пьеро немало отгрузил Реалу, так что имеет непосредственное отношение
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Ответ Папа Футбола
Как по мне 9 номер стилистически больше подходит для Мбаппе, это номер великого бразильца Роналдо а они с ним даже немного похожи, 10-ка это номер более оттянутых форвардов-плеймейкеров типа Дель Пьеро и Тотти. Но это так лирика, главное чтобы он показывал отличную результативность на поле.
10 - это Пеле и Марадона, например.
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https://www.realmadrid.com/es-ES/noticias/futbol/primer-equipo/actualidad/mbappe-nuevo-jugador-del-real-madrid-03-06-2024
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Уже решили, что Модрич через год уйдет? Что ему мешает еще раз продлить контракт на год?
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Ответ Папа Футбола
Как по мне 9 номер стилистически больше подходит для Мбаппе, это номер великого бразильца Роналдо а они с ним даже немного похожи, 10-ка это номер более оттянутых форвардов-плеймейкеров типа Дель Пьеро и Тотти. Но это так лирика, главное чтобы он показывал отличную результативность на поле.
Спасибо) я бы примерно это и написал)
Но великих 10к много) а 9к?
На ум приходя сразу Зубастик и Ван Бастен. Олицетворения ЦФД
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
По стопам Роналду взял девятку в качестве переходного номера
По стопам Роналдо мб и не сменит)
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Ответ Juninho P.
дайте ему номер 99
в Испании существует глупое правило "25"
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Этот номер нужно ещё заработать - и без Мбаппе Реал берёт титулы, 2 ЛЧ за 3 года.
Так что 9й номер ещё надо отработать.
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дайте ему номер 99
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Ответ corazon blanco
Почему легенда клуба должен уступать свой номер? Пускай и одному из лучших в мире игроков? Мбаппе пока просто громкий трансфер для клуба, не более того.
Разговор не про должен. Есть Маркетинг и его никто не отменял. Что мешает Мбаппе продолжить играть под 9 ? Ведь он 7ка а не 10
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Ответ WESTERN-
Разговор не про должен. Есть Маркетинг и его никто не отменял. Что мешает Мбаппе продолжить играть под 9 ? Ведь он 7ка а не 10
Безусловно можно, тем более когда приходят такие игроки, будь у него хоть 24-й номер на спине, футболки разлетятся как горячие пирожки.
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Ответ Roman Araslanov
Можно было взять 19 и как Саморано плюс поставить между числами)
блин, опередил)))
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