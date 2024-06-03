Мбаппе получит в «Реале» 9-й номер и возьмет 10-й после ухода Модрича в 2025 году (Le Parisien)

Килиан Мбаппе сменит игровой номер через год после перехода в «Реал».

Как сообщает Le Parisien, в первом сезоне нападающий получит 9-й номер, 12 лет принадлежавший Кариму Бензема.

Летом 2025 года, когда клуб покинет , Мбаппе возьмет десятку – это уже решенный вопрос.

Мбаппе сообщил Макрону, что «Реал» объявит о его переходе сегодня вечером. Президент Франции посетил расположение сборной