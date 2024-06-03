Мбаппе получит в «Реале» 9-й номер и возьмет 10-й после ухода Модрича в 2025 году (Le Parisien)
Килиан Мбаппе сменит игровой номер через год после перехода в «Реал».
Как сообщает Le Parisien, в первом сезоне нападающий получит 9-й номер, 12 лет принадлежавший Кариму Бензема.
Летом 2025 года, когда клуб покинет Лука Модрич, Мбаппе возьмет десятку – это уже решенный вопрос.
Мбаппе сообщил Макрону, что «Реал» объявит о его переходе сегодня вечером. Президент Франции посетил расположение сборной
Что значит "после ухода Модрича"? Модрич ведь, похоже, никогда не уйдет :) В крайнем случае, его унесут. Или, что скорее, силой уведут ))
Но великих 10к много) а 9к?
На ум приходя сразу Зубастик и Ван Бастен. Олицетворения ЦФД
Так что 9й номер ещё надо отработать.