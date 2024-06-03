Черчесов подпишет контракт с Казахстаном по схеме «2+2». Тренер будет руководить сборной до конца отбора на ЧМ-2026 («СЭ»)

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Руслан Балтиев ЧМ-2026 товарищеские матчи (сборные) Лига наций УЕФА Спорт-Экспресс Sports – Казахстан Футбол

Стали известны детали контракта Станислава Черчесова со сборной Казахстана.

По информации «Спорт-Экспресс», российский тренер подпишет соглашение с национальной командой до окончания отборочного турнира ЧМ-2026 и с возможностью продления еще на два года по обоюдному согласию сторон.

Сегодня бывший тренер сборной России побывал на переговорах в Астане, в ближайшее время он отправится в Алма-Ату, где познакомится с футболистами, домашним стадионом и базой.

При этом не исключено, что предстоящие товарищеские матчи (оба – в гостях, 7 июня с Арменией и 11-го с Азербайджаном – Sports) Казахстан проведет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Балтиева. Официальный дебют Черчесова может состояться 6 сентября, когда Казахстан примет сборную Норвегии в 1-м туре дивизиона В Лиги наций.

В штаба Черчесова войдет как ряд постоянных ассистентов тренера, так и специалисты из Казахстана.

Черчесов возглавил сборную Казахстана

16 комментариев
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Мы не говорим кумыс
Мы говорим молоко кобылы (с)
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Будет для своих знакомых из Казахстана оригинальную «кока-колу» привозить 😄
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Не руководить, а вести к положительным результатам
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Тренер сборной — государственная должность.

Я — солдат Касым-Жомарта Кемаловича Токаева!

(с) Черчесов
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Полевой командир едет на целину.
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И какие целевые показания для продления контракта? 3 место в отборочной группе?
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А ведь отличная была сборная.
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А я ему и сборной Казахстана удачи пожелаю. Пусть это будет плодотворное сотрудничество.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Будет для своих знакомых из Казахстана оригинальную «кока-колу» привозить 😄
неее, каймак и май в бутылках кока-колы
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Ответ Dauren Ussenov
неее, каймак и май в бутылках кока-колы
Это только истинные ценители поймут😅 но это жиза😂😂😂
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Станислав приветович, получается
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Какой тернистый путь к Спартаку
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Бешпармак - неправильное слово
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блин, Мага, на кого ты нас оставил?
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Казахстас теперь будет))
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