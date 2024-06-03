Черчесов подпишет контракт с Казахстаном по схеме «2+2». Тренер будет руководить сборной до конца отбора на ЧМ-2026 («СЭ»)

Стали известны детали контракта Станислава Черчесова со сборной Казахстана.

По информации « », российский тренер подпишет соглашение с национальной командой до окончания отборочного турнира и с возможностью продления еще на два года по обоюдному согласию сторон.

Сегодня бывший тренер сборной России побывал на переговорах в Астане, в ближайшее время он отправится в Алма-Ату, где познакомится с футболистами, домашним стадионом и базой.

При этом не исключено, что предстоящие товарищеские матчи (оба – в гостях, 7 июня с Арменией и 11-го с Азербайджаном – Sports) Казахстан проведет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Балтиева. Официальный дебют Черчесова может состояться 6 сентября, когда Казахстан примет сборную Норвегии в 1-м туре дивизиона В Лиги наций.

В штаба Черчесова войдет как ряд постоянных ассистентов тренера, так и специалисты из Казахстана.

Черчесов возглавил сборную Казахстана