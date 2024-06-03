Мбаппе и Гризманн не вошли в предварительный состав Франции на Олимпиаду. Ляказетт, Йоро, Заир-Эмери, Барколя и Тель – в заявке

Объявлен предварительный состав сборной Франции на Олимпиаде в Париже.

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри назвал 25 игроков, которые могут сыграть на Олимпиаде этим летом. Мбаппе, покинувший «ПСЖ» по окончании сезона, не попал в заявку. Нападающий « » также не будет вызван на турнир.

В составе два игрока старше 23 лет – это Жан-Филипп Матета и Александр Ляказетт, третье имя будет объявлено позже.

Вратари: («Лилль»), Обед Нкамбадио («Париж»), (« »), (« »);

Защитники: , (оба – «Лилль»), Кастелло Лукеба («РБ Лейпциг»), Килианн Сильдийя («Фрайбург»), Брадле Локо («Брест»), Максим Эстев («Бернли»), Адриен Трюффер («Ренн»);

Полузащитники: Магн Аклиуш («Монако»), Жорис Шотар («Монпелье»), Дезире Дуэ («Ренн»), Энцо Мийо («Штутгарт»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Лесли Угочукву («Челси»), Куадио Коне («Боруссия» Менхенгладбах), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Брэдли Барколя («ПСЖ»), Жан-Филипп Матета, Майкл Олисе (оба – «Кристал Пэлас»), Арно Калимуэндо («Ренн»), Александр Ляказетт («Лион»), Матис Тель («Бавария»).

Игроки начнут подготовку к Олимпиаде 16 июня. Футбольный турнир в рамках Олимпиады в пройдет с 24 июля по 10 августа.