Мбаппе и Гризманн не вошли в предварительный состав Франции на Олимпиаду. Ляказетт, Йоро, Заир-Эмери, Барколя и Тель – в заявке

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Объявлен предварительный состав сборной Франции на Олимпиаде в Париже.

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри назвал 25 игроков, которые могут сыграть на Олимпиаде этим летом. Мбаппе, покинувший «ПСЖ» по окончании сезона, не попал в заявку. Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн также не будет вызван на турнир.

В составе два игрока старше 23 лет – это Жан-Филипп Матета и Александр Ляказетт, третье имя будет объявлено позже.

Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Обед Нкамбадио («Париж»), Гийом РестТулуза»), Робен РиссерДижон»);

Защитники: Бафоде Диаките, Лени Йоро (оба – «Лилль»), Кастелло Лукеба («РБ Лейпциг»), Килианн Сильдийя («Фрайбург»), Брадле Локо («Брест»), Максим Эстев («Бернли»), Адриен Трюффер («Ренн»);

Полузащитники: Магн Аклиуш («Монако»), Жорис Шотар («Монпелье»), Дезире Дуэ («Ренн»), Энцо Мийо («Штутгарт»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Лесли Угочукву («Челси»), Куадио Коне («Боруссия» Менхенгладбах), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Брэдли Барколя («ПСЖ»), Жан-Филипп Матета, Майкл Олисе (оба – «Кристал Пэлас»), Арно Калимуэндо («Ренн»), Александр Ляказетт («Лион»), Матис Тель («Бавария»).

Игроки начнут подготовку к Олимпиаде 16 июня. Футбольный турнир в рамках Олимпиады в Париже пройдет с 24 июля по 10 августа.

26 комментариев
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Ответ Кирилл Голивец
У вратаря Парижа прикольное имя
По этой причине он бежал из Африки. 100% инфа
+37
-2
+35
У вратаря Парижа прикольное имя
+28
-1
+27
А что им там делать после Евро?
+6
-1
+5
По именам эта команда вышла бы с лёгкостью на взрослом Евро в плей-офф
Сумасшедший молодняк у французов, конечно
+7
-2
+5
Ответ Алексей Мишин
Вообще надо сделать U-20 и пусть играют. Без всяких "старше"
ну и сколько людей их будут смотреть? 3 звёздных старшека, это доп. интерес.
+1
0
+1
Не потянули пацаны в великий состав Анри))
+1
0
+1
Ответ Кирилл Голивец
У вратаря Парижа прикольное имя
Не хватает ужина)
+2
-1
+1
Майкл Олисе? может все таки Мишель)
+1
0
+1
Вообще надо сделать U-20 и пусть играют. Без всяких "старше"
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Так евро же. Куда еще и на Олимпиаду?
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Заир-Эмери и Барколя же и на Евро едут. Почти без отпуска будут, значит. Как бы травматами не стали после таких нагрузок
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Реально интересный состав подбирается, Мбаппе хватит Евро, пусть молодежь зажигает. Интересно для кого вакансию оставили.
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Учитывая какое поколение сейчас у французов, то такие пенсы вроде Ляказетта и не нужны вообще. Анри бы ещё Жиньяка вызвал 😂
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А чё им там делать??
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одни французы в списке.. а лица то какие...
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Ответ Кирилл Голивец
У вратаря Парижа прикольное имя
Матвей?)
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Ответ Кирилл Голивец
У вратаря Парижа прикольное имя
А в заявке будет кто то типо обеда?
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Ответ Алексей Мишин
Футбол на олимпиаде надо делать для молодёжных команд и никак иначе. Либо вообще убирать.
Ну так и сейчас в сборных должны быть атлеты до 23 лет, старше только 3 человека.
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по-хорошему, Матета (вместо Жиру), Олисе, Йоро, Шевалье, уже есть Заир-Эмери должны привлекаться в главную сборную в следующем цикле.
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