Кобель, Хуммельс, Карвахаль, Беллингем, Винисиус, Фоден и Кейн – в команде сезона ЛЧ
Названа сборная лучших игроков сезона в Лиге чемпионов.
В сезоне-2023/24 победителем турнира стал «Реал», обыгравший в финале дортмундскую «Боруссию».
Группа технических наблюдателей УЕФА выбрала 11 игроков, составивших символическую сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.
Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд);
Защитники: Иан Матсен, Матс Хуммельс (оба – «Боруссия» Дортмунд), Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль (оба – «Реал»);
Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Джуд Беллингем («Реал»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд);
Нападающие: Винисиус Жуниор («Реал»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»).
Винисиус – лучший игрок сезона в ЛЧ. Беллингем – лучший молодой игрок
Провальные и хорошие матчи Лунина чередовались. Но Кобель был хорош почти во всех матчах.
6 сухих матчей (1й), 7 предотвращенных голов по xG (1), 82% отражённых ударов (3й).
Без него Боруссия не вышла бы даже из группы.
Маатсена не вызвали, Хуммельса не вызвали, Брандта не вызвали, Адейеми не вызвали.
Нагель Шлоттербека изначально не хотел вызвать, но в конце передумал. Несправедливо как по мне.
М-да, насколько ужасны должны быть остальные претенденты, что этот чувак в сборной.
В первом матче против Сити привёз гол, 3й гол тоже можно было недопустить.Во втором матче был хорош.
В первом матче против Баварии пропустил не самые сложные удары. Во втором был хорош.
Вот таким образом его хорошие и слабые матчи чередовались.
В том матче он спас больше, чем привёз.