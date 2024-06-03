Кобель, Хуммельс, Карвахаль, Беллингем, Винисиус, Фоден и Кейн – в команде сезона ЛЧ

Названа сборная лучших игроков сезона в Лиге чемпионов.

В сезоне-2023/24 победителем турнира стал «Реал», обыгравший в финале дортмундскую «Боруссию».

Группа технических наблюдателей УЕФА выбрала 11 игроков, составивших символическую сборную прошедшего розыгрыша чемпионов.

Вратарь: («Боруссия» Дортмунд);

Защитники: , (оба – «Боруссия» Дортмунд), , Даниэль Карвахаль (оба – «Реал»);

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Джуд Беллингем («Реал»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд);

Нападающие: Винисиус Жуниор («Реал»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»).

Винисиус – лучший игрок сезона в ЛЧ. Беллингем – лучший молодой игрок