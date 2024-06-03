Кобель, Хуммельс, Карвахаль, Беллингем, Винисиус, Фоден и Кейн – в команде сезона ЛЧ

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Матс Хуммельс Харри Кейн Антонио Рюдигер Даниэль Карвахаль Марсель Забитцер Грегор Кобель Филип Фоден Винисиус Жуниор Витинья Иан Матсен Джуд Беллингем Футбол

Названа сборная лучших игроков сезона в Лиге чемпионов.

В сезоне-2023/24 победителем турнира стал «Реал», обыгравший в финале дортмундскую «Боруссию».

Группа технических наблюдателей УЕФА выбрала 11 игроков, составивших символическую сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд);

Защитники: Иан Матсен, Матс Хуммельс (оба – «Боруссия» Дортмунд), Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль (оба – «Реал»);

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Джуд Беллингем («Реал»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд);

Нападающие: Винисиус Жуниор («Реал»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»).

Винисиус – лучший игрок сезона в ЛЧ. Беллингем – лучший молодой игрок

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59 комментариев
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Кроос ?
+30
-2
+28
2 игрока из символической сборной сильнейшего турнира мирового футбола не попали в заявку на Евро не самых звёздных сборных
+24
-1
+23
Ответ Никита Леонтьев
Он очень крут
С этим никто и не спорит, но включать в команду сезона полузащитника, с которым клуб проиграл 5 матчей за розыгрыш – ну такое. Больше похоже, что УЕФА надо было уважить шейхов и включить лучшего игрока ПСЖ
+22
-4
+18
Ответ pit4er
Витинья?
Он очень крут
+24
-7
+17
Какой Витинья, где Кроос ?
+14
-1
+13
Ответ Теория черного лебедя
А почему кстати на воротах Кобель, а не Лунин? Просто чтобы уравнять число игроков Боруссии и Реала?
Это шутка надеюсь?
Провальные и хорошие матчи Лунина чередовались. Но Кобель был хорош почти во всех матчах.
6 сухих матчей (1й), 7 предотвращенных голов по xG (1), 82% отражённых ударов (3й).
Без него Боруссия не вышла бы даже из группы.
+12
0
+12
Ответ Ilya_Panchenko
Кто кроме хуммельса ?
Матсен.
+6
0
+6
Матсен после двух привозов в финале, извините конечно, может так и должно быть
+5
-1
+4
Витинья?
+6
-4
+2
хуммельс красава, вырезал он великолепно в финале. ещё бы забить с такой подачи, был бы шедевр.
+2
0
+2
Ответ Rio de Janeiro
2 игрока из символической сборной сильнейшего турнира мирового футбола не попали в заявку на Евро не самых звёздных сборных
Кто кроме хуммельса ?
+2
0
+2
Кроос должен быть в сборной. Его отсутствие необъяснимо. Фодена не должно там быть. Он даже до полуфинала не дошел.
+1
0
+1
Ответ Rio de Janeiro
2 игрока из символической сборной сильнейшего турнира мирового футбола не попали в заявку на Евро не самых звёздных сборных
Игроков Дортмунда вообще обделали.
Маатсена не вызвали, Хуммельса не вызвали, Брандта не вызвали, Адейеми не вызвали.
Нагель Шлоттербека изначально не хотел вызвать, но в конце передумал. Несправедливо как по мне.
+1
0
+1
Ответ Aleks Dir
Матсен после двух привозов в финале, извините конечно, может так и должно быть
Ошибки бывают у всех. Но эти ошибки не отменяют его заслуги и пользу команде. С момента прихода, он стал одним из лучших игроков команды. Боруссия вышла в финал не без его заслуг.
+2
-1
+1
Ответ Ilya_Panchenko
Кроос ?
Немец, арриец, глаза голубые, блондин.
+2
-1
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Ответ Теория черного лебедя
Винисиус, естественно
Он бразилец и на евро не играет
+1
0
+1
Ответ Анатолий Бабкин
Витинья и Виниссиус
Витинья попал в расширенный список португальцев.
+1
0
+1
Сильно бросается в глаза отсутствие Тони Крооса.
+1
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+1
Крооса, Лунина и Менди несправедливо прокатили мимо символической сборной. Менди был просто бетоном в защите, когда против Сити продохнуть не давал. Лунин провел шикарный матч против Сити, Лейпцига и против Баварии отыграл на уровне
+1
0
+1
А где Они Кросс?
+1
0
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Матсен это тот тип, который привез второй гол в финале, и лишил команду даже гипотетического шанса отыграться? Он что забыл там?

М-да, насколько ужасны должны быть остальные претенденты, что этот чувак в сборной.
+2
-1
+1
Ответ Теория черного лебедя
А какие у Лунина провальные матчи были? Реал - Сити 3:3? Мне больше запомнилось, как он против этих же Сити божил в ответке и в матче с Лейпцигом
В первом матче против Лейпцига был хорош, во втором ничего не показал.

В первом матче против Сити привёз гол, 3й гол тоже можно было недопустить.Во втором матче был хорош.

В первом матче против Баварии пропустил не самые сложные удары. Во втором был хорош.

Вот таким образом его хорошие и слабые матчи чередовались.
+1
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пишите 7 из 11 игроков. не проще тогда всю сборную сразу в заголовок? или хотя бы 2-3 интересные, но не банальные фамилии
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Ответ S H A R K
Это шутка надеюсь? Провальные и хорошие матчи Лунина чередовались. Но Кобель был хорош почти во всех матчах. 6 сухих матчей (1й), 7 предотвращенных голов по xG (1), 82% отражённых ударов (3й). Без него Боруссия не вышла бы даже из группы.
А какие у Лунина провальные матчи были? Реал - Сити 3:3? Мне больше запомнилось, как он против этих же Сити божил в ответке и в матче с Лейпцигом
0
0
0
Ответ Ilya_Panchenko
Кроос ?
Антон?
0
0
0
Ответ S H A R K
В первом матче против Лейпцига был хорош, во втором ничего не показал. В первом матче против Сити привёз гол, 3й гол тоже можно было недопустить.Во втором матче был хорош. В первом матче против Баварии пропустил не самые сложные удары. Во втором был хорош. Вот таким образом его хорошие и слабые матчи чередовались.
Ну не знаю... Провальных матчей в этом списке нет. А вот что реально провально - так это игра Кобеля ногами
0
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0
Ответ Теория черного лебедя
Ну не знаю... Провальных матчей в этом списке нет. А вот что реально провально - так это игра Кобеля ногами
За 13 матчей 1 ошибка и теперь он не должен попасть в символическую сборную?)
В том матче он спас больше, чем привёз.
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Ответ S H A R K
За 13 матчей 1 ошибка и теперь он не должен попасть в символическую сборную?) В том матче он спас больше, чем привёз.
Да, 6 сухарей - это весомый аргумент, но в игре с ПСЖ Кобель сделал наверное для этого, ну, полдела. Там удача очень сильно зарешала. Вообще, Кобель вроде выиграл золотую перчатку ЛЧ, почему бы в сборную не поставить Лунина, который выдал лучший перфоманс среди вратарей за весь турнир (именно в плане влияния на игру и серьёзности спасений). То, что Кобель был действительно стабилен - я не отрицаю
0
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Ответ Ilya_Panchenko
Кроос ?
Тони.
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Ответ Rio de Janeiro
2 игрока из символической сборной сильнейшего турнира мирового футбола не попали в заявку на Евро не самых звёздных сборных
А кто именно, подскажи
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