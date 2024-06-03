Генпрокуратура начала проверку слов Безрукова про «денежки» после обращения депутата Новичкова

Теги Рубин премьер-лига Россия Р-Спорт Руслан Безруков Футбол

Генпрокуратура проверит слова Руслана Безрукова про «денежки на карту».

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

Генпрокуратура начала проверку высказывания игрока.

«В целях оперативного разрешения затронутых вопросов обращение направлено прокурорам Республики Татарстан и города Москвы для рассмотрения, принятия при наличии оснований мер реагирования и информирования Вас о результатах. Исполнение поручений контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации», – говорится в ответе заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина депутату.

Повторное заседание комитета по этике РФС по шутке Безрукова про «денежки» состоится 4 июня

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69 комментариев
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Деятельность данного депутата тоже на предмет коррупции не забудьте проверить! Думаю там много всего интересного найдется!
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Сюрреализм
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больные
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Митрофанову, который всё это начал, вот вообще не стрёмно сейчас?
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Совсем офонарели что ли? Больше заняться нечем?
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Дебилы, #####
+14
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+11
Ваш любимый режим, зенитовские ))) поэтому вас и не любит никто
+25
-16
+9
Вот такие сраные депутаты, как Новичков и позорят Россию. Гадина такая. Надеюсь, прилетит бумерангом ему все эти злодеяния. Кипит мой разум возмущённый..
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Развитой идиотизм (с)
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клоунада
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Так, ну что за критика? Коррупцию уже победили во всех сферах, осталось Безрукова, как главного босса в данже зачистить-эх, заживем!)....
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Как будто дел других больше нет
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Сюр какой то.. отстаньте вы уже от парня
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Что там проверять? Не собирался ли он в шутку финансировать всу на неполученные деньги, которые в шутку попросил? Для кого этот позор раскачивают?
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Ответ Voodooosh
Только там футбол не причем, просто хотели вписаться в политическую повестку, а на Промеса всем плевать офк
То есть на Промеса плевать, а на Безрукова нет. Логично, что ж.
Ну иди, голосуй, за любящих Лукойл.
+3
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Ответ Ovi174
Деятельность данного депутата тоже на предмет коррупции не забудьте проверить! Думаю там много всего интересного найдется!
Для начала на когнитивные функции мозга, ибо беда там...
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Маразм. Всей этой государственной машине заняться больше нечем, кроме как разбираться с шуткой (даже если она, по чьему-то мнению, неудачная...)? Сколько же нахлебников в стране, которые создают видимость работы... И вся эта "работа" оплачивается из налогов...
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Ходит легенда,что этот депутат чисто на зарплату живет
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Кринж
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А я предлагаю этого пацана сразу "расстрелять через пожизненное повешение"! Ибо вот!! А если когда-нибудь будет доказано, что он не шпион империалистов, то реабилитировать задним числом. С начислением компенсации и зарплаты исходя из 1 МРОТ/мес за вынужденный пропуск футбольной карьеры.
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Да расстреляйте вы уже его.
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Ответственно заявляю: "Депутат Новичков ждёт денюжки на карту". Проверяйте!
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Ответ Антоха Картоха
Сюрреализм
Аллюзии и парадоксы современной России. Депутаты творят на основе фантазии, мечтаний и воображения и не признают никаких законов.
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Прокуратуре что делать нечего. Ляпнул не подумав. Пусть настоящих взяточников ловят. Это депутатшу надо саму проверить.
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Ответ Алексей Кузнецов
Кстати, те же депутаты Госдумы предлагали защитить Промеса, дальше что?
А вот за таких двумя руками голосуют. Они ведь не любят Газпром
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Генпрокуратуре совсем нечем заняться. Этот депутат уверен, что следователи там болтом груши околачивают. Как он сам в думе.
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Отстаньте уже от парня
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Ну все, Безруков попал. Теперь только расстрел. Депутат похлопочет.
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Ответ Voodooosh
Ваш любимый режим, зенитовские ))) поэтому вас и не любит никто
"Зенитовские"))) Ну ты Никулин
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Страна дураков... Власть имеющих
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