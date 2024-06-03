Генпрокуратура начала проверку слов Безрукова про «денежки» после обращения депутата Новичкова
Генпрокуратура проверит слова Руслана Безрукова про «денежки на карту».
Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.
Генпрокуратура начала проверку высказывания игрока.
«В целях оперативного разрешения затронутых вопросов обращение направлено прокурорам Республики Татарстан и города Москвы для рассмотрения, принятия при наличии оснований мер реагирования и информирования Вас о результатах. Исполнение поручений контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации», – говорится в ответе заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина депутату.
Повторное заседание комитета по этике РФС по шутке Безрукова про «денежки» состоится 4 июня
Ну иди, голосуй, за любящих Лукойл.