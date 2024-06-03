Аделия Петросян отказалась переходить в сборную Армении (Metaratings)

Теги сборная России женское катание переходы сборная Армении Аделия Петросян Фигурное катание

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян отказалась переходить в сборную Армении, сообщает Metaratings.

По информации издания, армянская сторона связывалась с 16-летней фигуристкой и ее окружением. Отмечается, что спустя некоторое время стороны могут еще раз обсудить вопрос, но Петросян намерена остаться в России.

Ранее сообщалось, что представлять Армению будет российская фигуристка Софья Титова.

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30 комментариев
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Было бы забавно посмотреть на свежеиспеченную армянку Титову, если бы в сборную Армении перешла бы Аделия
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Аделия лидер ЖО России, ее и здесь поддерживают и любят
Но я могу понять, почему Армения хочет пригласить к себе такую сильную и яркую спортсменку. Ари Закарян ни раз сам признавался, что восхищается ею и следит за ее карьерой.
Какой триумф ожидал бы нашу Аделию на международных стартах... Когда уже мы это увидим
Не смогли уговорить Аделию, пришлось принять напросившуюся к ним Титову)) Такой неравноценный обмен)
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+15
Ответ Оксана Иванова
Было бы забавно посмотреть на свежеиспеченную армянку Титову, если бы в сборную Армении перешла бы Аделия
ее бы и не пустили бы, до топ 5 думаю никто не отдаст в другие страны, к сожалению она так и останется с титулом ЧР.
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
До олимпиады ещё докататься нужно) На ближайшую она по возрасту не проходит )
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Какая ещё Армения? Нас и тут пока неплохо кормят!
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+7
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Не будет Титовой на ОИ
+7
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+6
Поступок - достойный ВОСХИЩЕНИЯ.

И одновременно - СОЖАЛЕНИЯ.

ПОЖЕЛАЮ ЕЙ МАКСИМАЛЬНОЙ УДАЧИ В КАРЬЕРЕ !
+12
-8
+4
Закарян регулярно устраивает вселенский плач о дочерях и сынах Армении, которые не хотят ее представлять. Медведева, Петросян, Даниэлян не поддались. Ну, тогда и Титова подойдет. Благо тренер с женой готовы поставлять закадычному другу фигуристов.
https://am.sputniknews.ru/20200302/Ya-rasstroen-za-nashu-stranu-sportivnyy-agent-o-figuristke-Medvedevoy-22245820.html
+8
-4
+4
Здесь конкуренция даже сейчас очень высокая. А значит есть прогресс.
+6
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+3
Сильнейшую фигуристку за забором так и так никто не отпустит. Плюс ей даны соответствующие рекомендации как отвечать на данный вопрос. Поэтому легко заявлять: я отказываюсь переходить!
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Титова, наверное, 100 свечек от радости поставила
+3
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Ответ Оксана Иванова
Было бы забавно посмотреть на свежеиспеченную армянку Титову, если бы в сборную Армении перешла бы Аделия
А какая разница? Титова юниорка, у них с Петросян разные Олимпиады
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Браво, Аделия! Армения не вложила в неë абсолютно ничего, чтобы туда переходить. Этот поступок действительно заслуживает уважения. Вот этим чемпионы и отличаются от жалких перебежчиков, которым ничего не светит ни тут, ни там.
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Ну какая сборная Армении с такой фамилией?
Курам на смех.
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Никакая Олимпиада не заменит Мордовские Узоры!!!
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Умные люди есть и судя по новости это Петросян
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Ответ Viks
Ей 16 лет - там решают родители.
В 16 лет почти в 17 давно родители не решают такого
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