Аделия Петросян отказалась переходить в сборную Армении (Metaratings)
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян отказалась переходить в сборную Армении, сообщает Metaratings.
По информации издания, армянская сторона связывалась с 16-летней фигуристкой и ее окружением. Отмечается, что спустя некоторое время стороны могут еще раз обсудить вопрос, но Петросян намерена остаться в России.
Ранее сообщалось, что представлять Армению будет российская фигуристка Софья Титова.
Но я могу понять, почему Армения хочет пригласить к себе такую сильную и яркую спортсменку. Ари Закарян ни раз сам признавался, что восхищается ею и следит за ее карьерой.
Какой триумф ожидал бы нашу Аделию на международных стартах... Когда уже мы это увидим
Не смогли уговорить Аделию, пришлось принять напросившуюся к ним Титову)) Такой неравноценный обмен)
И одновременно - СОЖАЛЕНИЯ.
ПОЖЕЛАЮ ЕЙ МАКСИМАЛЬНОЙ УДАЧИ В КАРЬЕРЕ !
https://am.sputniknews.ru/20200302/Ya-rasstroen-za-nashu-stranu-sportivnyy-agent-o-figuristke-Medvedevoy-22245820.html
Курам на смех.