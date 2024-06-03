Аделия Петросян отказалась переходить в сборную Армении (Metaratings)

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян отказалась переходить в сборную Армении, сообщает Metaratings.

По информации издания, армянская сторона связывалась с 16-летней фигуристкой и ее окружением. Отмечается, что спустя некоторое время стороны могут еще раз обсудить вопрос, но Петросян намерена остаться в России.

Ранее сообщалось, что представлять Армению будет российская фигуристка Софья Титова.