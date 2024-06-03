Андрей Мостовой про «позор российского футбола»: «Надо у болельщиков спросить, почему они это кричат. Может, думают, что мы покупаем матчи... Думаю, это зависть – у «Зенита» много побед»

Андрей Мостовой высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».

Первыми кричалку стали скандировать болельщики «Факела». Фанаты «Динамо» повторили ее на игре с «Крыльями Советов» (4:1), а болельщики «Балтики» – на матче с « » в финале Фонбет Кубка России.

– Вы один из немногих в основном составе «Зенита», кто понимает, что кричат люди с трибун. Как вы поняли то, что кричали с трибун – в частности, в Воронеже?

– Да все думают – мы самый богатый клуб в России. Не знаю, может быть, думают, что покупаем матчи или что еще… Надо у болельщиков спросить, почему они это кричат. Почему мы позор? Мы все выигрываем, никого не обманываем. Просто, думаю, победителей не любят.

– Это зависть или отношение к тому, что у вас много иностранцев?

– А что иностранцы? У « » не меньше, у «Балтики» сколько было против нас. Иностранцы тут ни при чем. У нас качественные иностранцы. Думаю, это зависть – у нас много побед, – сказал полузащитник «Зенита».