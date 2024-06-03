Андрей Мостовой про «позор российского футбола»: «Надо у болельщиков спросить, почему они это кричат. Может, думают, что мы покупаем матчи... Думаю, это зависть – у «Зенита» много побед»
Андрей Мостовой высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».
Первыми кричалку стали скандировать болельщики «Факела». Фанаты «Динамо» повторили ее на игре с «Крыльями Советов» (4:1), а болельщики «Балтики» – на матче с «Зенитом» в финале Фонбет Кубка России.
– Вы один из немногих в основном составе «Зенита», кто понимает, что кричат люди с трибун. Как вы поняли то, что кричали с трибун – в частности, в Воронеже?
– Да все думают – мы самый богатый клуб в России. Не знаю, может быть, думают, что покупаем матчи или что еще… Надо у болельщиков спросить, почему они это кричат. Почему мы позор? Мы все выигрываем, никого не обманываем. Просто, думаю, победителей не любят.
– Это зависть или отношение к тому, что у вас много иностранцев?
– А что иностранцы? У «Краснодара» не меньше, у «Балтики» сколько было против нас. Иностранцы тут ни при чем. У нас качественные иностранцы. Думаю, это зависть – у нас много побед, – сказал полузащитник «Зенита».
Нравитца!
Они не хотят видеть коррупцию, кумовство и банальный непрофессионализм в своих клубах. А проблем именно в этом.
Лучше бы требовали от своих команд игры и результатов, так бы чемпионат был намного красивее.
По игре и результатам к команде какие вопросы? Легионеров много говорят? Это вписывается в регламент? Да.
ЦСКА в период доминирования в начале нулевых тоже играл с 3 русскими в составе и выигрывал кубок УЕФА.
А подхватили кричалку уже московские болельщики ФК "Вся страна" используя её в контексте "Народ видит эту несправедливость, Газпром убивает футбол и тд", эти же объективные честные и максимально нейтральные болельщики во всех своих тг каналах запостили средний палец игрока Балтики, дескать каждый футбольный болельщик в России хотел бы сделать также и какой этот 26 номер борец с системой)
Семак отлично всё расписал недавно, кто и за сколько куплен.
Просто селекция работает.
Известно же, кто громче всех кричит «Держи вора!»?!
Л лицемерие
Какой прибыли РЖД?)
А с Минском...зачем они вообще гол забивали тогда?
Зенит за 4 года в ЛЧ заработал 140 млн.А у Динамо деньги от Локо Тбилиси? Ещё раз,Газпром гос на 50%.Лукойл такое же ПАО,как и Газпром.
В России не все газифицированы...я честно горя устал вам таким объяснять это Все есть в инете,21 век,но таким это не надо,стадное чувство в действии.
От чего она умнее не становится.
Ахмат-Балтика 1:7 это что?
Но здесь вам невыгодно приплетать дог.
Все три клуба,Зенит,Динамо и Краснодар претендовали на золото с 8 легионерами в составе.Вывод: наши вообще не тянут на длинной дистанции.
Почему людей не раздражают Николсоны по 8 млн или Тили по 16?Бителло за 10?Филипп за 20?А главное с каких шишей?Если Зенит в ЛЧ деньги зарабатывал,то где Динамо?Остальные в группах ЛЕ занимали последние места и сливались в квалификациях,зато помнят как Наполи обыграли в ЛЕ.А где потраченные деньги?Локо с немцами просто отдоили гос капюмпанию РЖД.Нет претензий?
Держи) и не пиши больше такую дичь
Почему вопросы к кампании гос на 50% и нет претензий к кампаниям 100% гос РЖД,ВЭБ,Татнефть, или чуть менее(ВТБ)