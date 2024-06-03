Андрей Мостовой про «позор российского футбола»: «Надо у болельщиков спросить, почему они это кричат. Может, думают, что мы покупаем матчи... Думаю, это зависть – у «Зенита» много побед»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Балтика Краснодар Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».

Первыми кричалку стали скандировать болельщики «Факела». Фанаты «Динамо» повторили ее на игре с «Крыльями Советов» (4:1), а болельщики «Балтики» – на матче с «Зенитом» в финале Фонбет Кубка России. 

– Вы один из немногих в основном составе «Зенита», кто понимает, что кричат люди с трибун. Как вы поняли то, что кричали с трибун – в частности, в Воронеже?

– Да все думают – мы самый богатый клуб в России. Не знаю, может быть, думают, что покупаем матчи или что еще… Надо у болельщиков спросить, почему они это кричат. Почему мы позор? Мы все выигрываем, никого не обманываем. Просто, думаю, победителей не любят.

– Это зависть или отношение к тому, что у вас много иностранцев?

– А что иностранцы? У «Краснодара» не меньше, у «Балтики» сколько было против нас. Иностранцы тут ни при чем. У нас качественные иностранцы. Думаю, это зависть – у нас много побед, – сказал полузащитник «Зенита». 

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50 комментариев
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Если сделать подборку новостей, то окажется, что на Спортсе ни дня не проходит без упоминания этой кричалки на главной.
Нравитца!
+22
-10
+12
Ответ Miron_8383
В Воронеже начали кричать после того, как Зенит начал тянуть время и в целом показал унылый футбол против самого бедного клуба в РПЛ, хотели бы кричать из-за гегемонии и денег, начали бы кричать в начале матча, а не в конце А подхватили кричалку уже московские болельщики ФК "Вся страна" используя её в контексте "Народ видит эту несправедливость, Газпром убивает футбол и тд", эти же объективные честные и максимально нейтральные болельщики во всех своих тг каналах запостили средний палец игрока Балтики, дескать каждый футбольный болельщик в России хотел бы сделать также и какой этот 26 номер борец с системой)
Факелу место в ФНЛ.
+12
-4
+8
Самое обидное, что какой-то части фанатов все эти байки про теории заговора, покупки матчей, административный ресурс вполне заходят.
Они не хотят видеть коррупцию, кумовство и банальный непрофессионализм в своих клубах. А проблем именно в этом.
Лучше бы требовали от своих команд игры и результатов, так бы чемпионат был намного красивее.
+18
-11
+7
Ответ Viler
Создаётся ощущение, что ни игроки ни поклонники данного проекта не осознают происходящего. Ни замечают ангажированного судейства и поведения кдк в купе с прочими спортивными органами. Ну и наверное не замечают, а может попросту не знают такого фактора как админресурс. Печально и смешно одновременно. Особенно когда заходят разговоры о зависти и конкурентной борьбе. Ну да, ну да...
Что ты несёшь? Против Зенита в этом году совершили больше всего судейских ошибок, а КДК отмазывало эти ошибки как могло...
+11
-5
+6
Когда соперники бессильны что-либо доказать в честной конкурентной борьбе, то от бессилия и озлобленности на собственную слабость начинаются попытки оправдать себя и очернить конкурента.
По игре и результатам к команде какие вопросы? Легионеров много говорят? Это вписывается в регламент? Да.
ЦСКА в период доминирования в начале нулевых тоже играл с 3 русскими в составе и выигрывал кубок УЕФА.
+14
-9
+5
Не все йогурты одинаково полезны. Так и с иностранцами. У Зенита первой свежести, у других команд второй и третьей. Дело не в количестве, а в качестве. Богатый клуб покупает мясо, другие победнее субпродукты, а совсем бедные обрезки. А так все они иностранцы.
+6
-1
+5
В Воронеже начали кричать после того, как Зенит начал тянуть время и в целом показал унылый футбол против самого бедного клуба в РПЛ, хотели бы кричать из-за гегемонии и денег, начали бы кричать в начале матча, а не в конце
А подхватили кричалку уже московские болельщики ФК "Вся страна" используя её в контексте "Народ видит эту несправедливость, Газпром убивает футбол и тд", эти же объективные честные и максимально нейтральные болельщики во всех своих тг каналах запостили средний палец игрока Балтики, дескать каждый футбольный болельщик в России хотел бы сделать также и какой этот 26 номер борец с системой)
+13
-9
+4
Ответ Ка Ман
Не все йогурты одинаково полезны. Так и с иностранцами. У Зенита первой свежести, у других команд второй и третьей. Дело не в количестве, а в качестве. Богатый клуб покупает мясо, другие победнее субпродукты, а совсем бедные обрезки. А так все они иностранцы.
Да вот именно.
Семак отлично всё расписал недавно, кто и за сколько куплен.
Просто селекция работает.

Известно же, кто громче всех кричит «Держи вора!»?!
+6
-2
+4
Ответ Viler
Создаётся ощущение, что ни игроки ни поклонники данного проекта не осознают происходящего. Ни замечают ангажированного судейства и поведения кдк в купе с прочими спортивными органами. Ну и наверное не замечают, а может попросту не знают такого фактора как админресурс. Печально и смешно одновременно. Особенно когда заходят разговоры о зависти и конкурентной борьбе. Ну да, ну да...
Ой, а другие проекты такие чистые-шелковистые. Лишь бы о них молчали, правда?! Проще про Зенит хню орать.
+5
-2
+3
Ответ Алексей Горланов
Если сделать подборку новостей, то окажется, что на Спортсе ни дня не проходит без упоминания этой кричалки на главной. Нравитца!
Пора вводить тег
+9
-6
+3
Ответ andrew.p
Когда соперники бессильны что-либо доказать в честной конкурентной борьбе, то от бессилия и озлобленности на собственную слабость начинаются попытки оправдать себя и очернить конкурента. По игре и результатам к команде какие вопросы? Легионеров много говорят? Это вписывается в регламент? Да. ЦСКА в период доминирования в начале нулевых тоже играл с 3 русскими в составе и выигрывал кубок УЕФА.
Еще и заметьте, как СМИ ручные подключают, прикрываясь одним им ведомой «правдой».
+5
-2
+3
Ответ Vertex Fanky
А что, эти компании(точнее команды, которых спонсируют эти компании) тратят огромные деньги на трансферы? Зенит тратит очень много, по российским меркам, а де-факто эти деньги преимущественно народные( так как газ же принадлежит народу, да?). Ржд же, например, тратит деньги от своей прибыли( от продажи билетов, сувениров и т.д.), то есть это ИХ деньги и они их тратят. В принципе, ничего не имею против Зенита, но в данном случае народ недоволен именно тем, что тратятся деньги, которые были получены от продажи газа/ платы за газ, при этом многие регионы России все ещё не газифицированы, и мы, платя за газ, платим за покупку каких-то ногомячистов, да, получается? И, как вспомню, народ всегда был недоволен Зенитом и выражал это в кричалках, просто это не так пиарилось, скажем так
Ахахаха
Л лицемерие
Какой прибыли РЖД?)
+5
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Ответ Растиньяк
Вчера видел около большого театра семью, отец-мать-2ребенка, все в майках зенит. Больные люди.
Скорее наоборот, абсолютно здоровые.
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Ответ andrew.p
Когда соперники бессильны что-либо доказать в честной конкурентной борьбе, то от бессилия и озлобленности на собственную слабость начинаются попытки оправдать себя и очернить конкурента. По игре и результатам к команде какие вопросы? Легионеров много говорят? Это вписывается в регламент? Да. ЦСКА в период доминирования в начале нулевых тоже играл с 3 русскими в составе и выигрывал кубок УЕФА.
Как раз в 2005 году костяк ЦСКА составляли россияне в отличии от Динамо Москва.и в финале кубка УЕФА в основе играли 6 россиян.Учи мат часть.
+4
-2
+2
Ответ Vertex Fanky
А что, эти компании(точнее команды, которых спонсируют эти компании) тратят огромные деньги на трансферы? Зенит тратит очень много, по российским меркам, а де-факто эти деньги преимущественно народные( так как газ же принадлежит народу, да?). Ржд же, например, тратит деньги от своей прибыли( от продажи билетов, сувениров и т.д.), то есть это ИХ деньги и они их тратят. В принципе, ничего не имею против Зенита, но в данном случае народ недоволен именно тем, что тратятся деньги, которые были получены от продажи газа/ платы за газ, при этом многие регионы России все ещё не газифицированы, и мы, платя за газ, платим за покупку каких-то ногомячистов, да, получается? И, как вспомню, народ всегда был недоволен Зенитом и выражал это в кричалках, просто это не так пиарилось, скажем так
Если всё народное, значит и Зенит - народная команда. 😂 С Победой НАРОД!
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+2
Ответ NakhlobuchkA
Да одного позорного договорняка с минчанами так-то достаточно..
7:1 тоже договорняк?
А с Минском...зачем они вообще гол забивали тогда?
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Ответ Vertex Fanky
Прибыль от продажи билетов, я же сказал. Прибыль же Газпрома - продажа газа и плата людей за этот самый газ. В первом случае, с ржд, люди платят за услуги(чаще всего), во втором случае люди также платят за услугу( за газ), но также есть и очень большая прибыль и от добычи этого самого газа(народного), то есть Газпром вкладывает что народные деньги( от продажи газа), и деньги за плату газа, в Зенит. Соответственно, люди недовольны, так как в покупку ногомячистов( как они думают) вкладываются те самые народные деньги.
Если не покупать шлак Николсон-8,Крал-12,Тиль-16+2,Рябчук,Медина...по 6-8,М рзов 4,5,Кофрие,Филипп-20 и прочие может и деньги на норм игроков найдутся вот Угальде взяли с 0 голов в чемпионате за 13+2,Динамо с каких денег трансферы оформляет,не с "народных"?
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Ответ Vertex Fanky
А что, эти компании(точнее команды, которых спонсируют эти компании) тратят огромные деньги на трансферы? Зенит тратит очень много, по российским меркам, а де-факто эти деньги преимущественно народные( так как газ же принадлежит народу, да?). Ржд же, например, тратит деньги от своей прибыли( от продажи билетов, сувениров и т.д.), то есть это ИХ деньги и они их тратят. В принципе, ничего не имею против Зенита, но в данном случае народ недоволен именно тем, что тратятся деньги, которые были получены от продажи газа/ платы за газ, при этом многие регионы России все ещё не газифицированы, и мы, платя за газ, платим за покупку каких-то ногомячистов, да, получается? И, как вспомню, народ всегда был недоволен Зенитом и выражал это в кричалках, просто это не так пиарилось, скажем так
А что мало тратят?Динамо потратило более 105 млн за 4 года,ЦСКА мало тратил до санкций?Локо времён немцев?
Зенит за 4 года в ЛЧ заработал 140 млн.А у Динамо деньги от Локо Тбилиси? Ещё раз,Газпром гос на 50%.Лукойл такое же ПАО,как и Газпром.
В России не все газифицированы...я честно горя устал вам таким объяснять это Все есть в инете,21 век,но таким это не надо,стадное чувство в действии.
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Ответ football.in.kg
Ниче, щас в комментах спорца объяснят и разложат по полкам причину кричалки
Я слышал что-то в стиле «патаму что».
От чего она умнее не становится.
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Ответ -DF-
Ну так темник-то журналистам-масковцам так до сих пор и не сменили, поэтому будем этот бубнеж про "позор" ежедневно читать. Это же не про осужденного наркодиллера, игравшего за народную команду новости писать, за это же ботам не платят.
Весьма показательно, как на фоне делишек Промеса к сигарам в Зените после победы прилепились!
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Ответ NakhlobuchkA
Гуглите как организуют договорняки. Гол мог забить игрок который мог не знать о подноготной матча. Не 100% состава ставят в известность. 7-1 это безалаберность Спартака. Параллели не вижу. С Минском Зеньке нужно было выиграть крупно НА ЗАКАЗ, и 4 или 5 голов Зенит забил вообще в меньшинстве...
Как у вас всё просто...а убрать "незнающего" в доп время нельзя было?
Ахмат-Балтика 1:7 это что?
Но здесь вам невыгодно приплетать дог.
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зависть все это
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Ответ Viler
Создаётся ощущение, что ни игроки ни поклонники данного проекта не осознают происходящего. Ни замечают ангажированного судейства и поведения кдк в купе с прочими спортивными органами. Ну и наверное не замечают, а может попросту не знают такого фактора как админресурс. Печально и смешно одновременно. Особенно когда заходят разговоры о зависти и конкурентной борьбе. Ну да, ну да...
Ну да, да Зенит виноват , что Угальде не забивает, а Промеса менты повязали.
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Ответ Сергей Фетисов
Да потому играете не россияне,а легионеры.Вы группа поддержки.Конкретно Андрей сыграл из 21 игры в основе вышел 11раз.Сергеев после последних игр, как и Мостовой кому нужны?Вот потому и отношение такое покупают перспективных и садят на лавку
В Динамо и Краснодаре на двоих вышло 6 россиян в составе в последнем туре.В Балтике на кубок сколько россиян было(5)?А эта команда вылетела.
Все три клуба,Зенит,Динамо и Краснодар претендовали на золото с 8 легионерами в составе.Вывод: наши вообще не тянут на длинной дистанции.
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Ответ Растиньяк
Вчера видел около большого театра семью, отец-мать-2ребенка, все в майках зенит. Больные люди.
Судя по Вашим комментам, "адекватный" наш, Вам самому не помешает провериться у профильных специалистов. Мой ЧС типичных местных "интеллектуалов" Ваш по праву. Ничего личного. Просто опасаюсь, что такое передается через общение. Вы, например, как-то таким стали ;).
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Ответ Mihei4
Людей раздражает не сам клуб и футболисты, а распил на строительстве стадиона и "Национальное достояние", которое на них тратит деньги. Уберите Газпром с его финансированием и бешеными премиальными из Зенита и уже в след. сезоне после ухода бразильцев это будет обыкновенный середняк. Вот и сейчас собираются купить очередное дерево за 30 млн при стоимости в 5-7. Могут себе позволить, ага. Но это не может не раздражать людей. Только питерцам нормально. Им и Ротенберг нравится.
Так строили кампании из Москвы,на деньги города.
Почему людей не раздражают Николсоны по 8 млн или Тили по 16?Бителло за 10?Филипп за 20?А главное с каких шишей?Если Зенит в ЛЧ деньги зарабатывал,то где Динамо?Остальные в группах ЛЕ занимали последние места и сливались в квалификациях,зато помнят как Наполи обыграли в ЛЕ.А где потраченные деньги?Локо с немцами просто отдоили гос капюмпанию РЖД.Нет претензий?
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Ответ Caniball
Легко рассуждать, когда бюджет первой команды превышает бюджет второй на 60%.
Странно, тогда как Сити умудрился кубок Англии проиграть?
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Ответ Стивен Дедал
Самое обидное, что какой-то части фанатов все эти байки про теории заговора, покупки матчей, административный ресурс вполне заходят. Они не хотят видеть коррупцию, кумовство и банальный непрофессионализм в своих клубах. А проблем именно в этом. Лучше бы требовали от своих команд игры и результатов, так бы чемпионат был намного красивее.
Почему же "обидное"? Прикольное. Пусть тешатся, лишь бы не плакали :)
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Ответ Viler
Создаётся ощущение, что ни игроки ни поклонники данного проекта не осознают происходящего. Ни замечают ангажированного судейства и поведения кдк в купе с прочими спортивными органами. Ну и наверное не замечают, а может попросту не знают такого фактора как админресурс. Печально и смешно одновременно. Особенно когда заходят разговоры о зависти и конкурентной борьбе. Ну да, ну да...
https://www.sports.ru/football/1116099013-protiv-zenita-sudi-oshibalis-chashhe-vsego-v-sezone-rpl-u-bezborodova-.html
Держи) и не пиши больше такую дичь
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Ответ Vertex Fanky
Потому что народу не нравится, что народные деньги тратят на покупку бразилов, а не на газификацию многих далёких регионов нашей страны. У друга до сих пор бабушка на Алтае топится деревом и углем, потому что их посёлок негазифицирован.
Почему не кричали 10 лет назад?
Почему вопросы к кампании гос на 50% и нет претензий к кампаниям 100% гос РЖД,ВЭБ,Татнефть, или чуть менее(ВТБ)
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