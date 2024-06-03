Microsoft считает, что Россия пытается дискредитировать Олимпиаду-2024 в Париже

Компания Microsoft считает, что Россия стремится дискредитировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

Об этом говорится в докладе на сайте компании. Microsoft утверждает, что Россия якобы пытается «очернить репутацию Международного олимпийского комитета (МОК) и создать ожидание вспышки насилия в Париже во время Игр».

В частности, Microsoft обнаружила фейковые новостные репортажи, приписываемые телеканалам Euronews и France 24, а также ролики якобы от ЦРУ, предупреждающие об угрозах безопасности и рисках на Олимпиаде.

В докладе не уточняется, почему Microsoft занимается оценкой российского влияния на Игры.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.