Microsoft считает, что Россия пытается дискредитировать Олимпиаду-2024 в Париже
Компания Microsoft считает, что Россия стремится дискредитировать Олимпийские игры-2024 в Париже.
Об этом говорится в докладе на сайте компании. Microsoft утверждает, что Россия якобы пытается «очернить репутацию Международного олимпийского комитета (МОК) и создать ожидание вспышки насилия в Париже во время Игр».
В частности, Microsoft обнаружила фейковые новостные репортажи, приписываемые телеканалам Euronews и France 24, а также ролики якобы от ЦРУ, предупреждающие об угрозах безопасности и рисках на Олимпиаде.
В докладе не уточняется, почему Microsoft занимается оценкой российского влияния на Игры.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.
Они занимаются угрозами безопасности в интернете от поиска уязвимости и выпуска патчей для продуктов до революции в Нигериях и проходящему там в ИТ области.
1) причем тут вообще Microsoft ?
2) игры уже сами себя давно дискредитировали, нарушив основные олимпийские принципы, куда дальше то "очернять МОК"?