Microsoft считает, что Россия пытается дискредитировать Олимпиаду-2024 в Париже

Теги происшествия МОК Париж-2024 Легкая атлетика

Компания Microsoft считает, что Россия стремится дискредитировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

Об этом говорится в докладе на сайте компании. Microsoft утверждает, что Россия якобы пытается «очернить репутацию Международного олимпийского комитета (МОК) и создать ожидание вспышки насилия в Париже во время Игр».

В частности, Microsoft обнаружила фейковые новостные репортажи, приписываемые телеканалам Euronews и France 24, а также ролики якобы от ЦРУ, предупреждающие об угрозах безопасности и рисках на Олимпиаде.

В докладе не уточняется, почему Microsoft занимается оценкой российского влияния на Игры.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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22 комментария
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Коричневая Сена уже сделала это за всех.
+37
-12
+25
Ответ Александр Воронин
Два вопроса 1) причем тут вообще Microsoft ? 2) игры уже сами себя давно дискредитировали, нарушив основные олимпийские принципы, куда дальше то "очернять МОК"?
"Новость" опубликована на сайте Microsoft Threat Analysis Center (MTAC/АТА)
Они занимаются угрозами безопасности в интернете от поиска уязвимости и выпуска патчей для продуктов до революции в Нигериях и проходящему там в ИТ области.
+26
-3
+23
Чтобы подготовить доклад на тему "Россия пытается дискредитировать *что угодно* на Западе" нужны пара часов времени и телевизор с гостелеканалами
+32
-11
+21
Два вопроса
1) причем тут вообще Microsoft ?
2) игры уже сами себя давно дискредитировали, нарушив основные олимпийские принципы, куда дальше то "очернять МОК"?
+42
-26
+16
Да и вы и сами нормально справляетесь с дискредитацией, без России
+12
-11
+1
пора бойкотировать Майкрософт... сносим винду))
+1
0
+1
Слив дерьма в Сену ещё бы приписали. А МОК сам себя дискредитировал и уже давно. Олимпийское движение в чёрти что превратили.
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"Фейковые новостные репортажи" ахах, поржал. Стоит отдать им должное, в лицемерии они лучшие, нашим ещё учиться и учиться
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А эти тут каким боком вообще? :)
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Мусор на улицах погромы и демонстрации не дескридетируют?
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А чего спортс "стесняется" ссылку разместить? https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2024/06/02/russia-cyber-bots-disinformation-2024-paris-olympics/
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Ответ Guillermo
Дада, это всё Путин. Даже евроньюс и франс 24 подкупил. Знаете, что надо сделать? Правильно - ужесточить контроль над СМИ, чтобы они только правильную пропаганду транслировали.
Вы новость закрытыми глазами читали? Данные новостные издания в принципе таких новостей не постили, но в фейках именно им они приписывались. Никто здесь никого не подкупал
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