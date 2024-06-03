Федерация фигурного катания Армении опровергла новость о приглашении Петросян

Теги сборная России женское катание переходы сборная Армении ТАСС Аделия Петросян Фигурное катание

Федерации фигурного катания Армении опровергла информацию о приглашении россиянки Аделии Петросян в свою сборную

Ранее издание Metaratings сообщило, что армянская сторона связывалась с 16-летней фигуристкой и ее окружением для обсуждения возможного перехода.

«Мы бы очень хотели, но такой информации нет, это вообще неправда», – сообщили в армянской федерации.

В минувшем сезоне Петросян выиграла чемпионат России и Спартакиаду. Она тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Армения уже что-то говорила про Титову. А потом оказалось...
+10
0
+10
Если и было, зачем Армянской федерации после отказа это подтверждать?
+6
0
+6
Межсезонье движется по старой схеме: вброс-обсуждение-опровержение. И все при деле.
+7
-2
+5
Титовой через два часа после подобного заявления армянский паспорт выдали.
+6
-1
+5
армянское сарафанное радио
+4
0
+4
Ответ Георгий Большаков
А теперь серьёзно, объясните мне: почему спортсмены из американских профлиг плевать хотели на ЧМ и ОИ, а российские фигуристки хотят там выступать, при одинаковом уровне этих спортсменов в своих видах спорта?
Спросите у Плющенко
+3
-1
+2
Пошли вбросы хейтеров и хайпожоров. Так им хочется, чтобы и сборники, ведущие фигуристы страны из первого эшелона стали уходить в другие федры.
+4
-2
+2
100% были разговоры. Просто на нет и суда нет. Подставляться публично, что зазывают российских спортсменов, из них никто конечно же не будет.
+5
-4
+1
Подштанникову, которой якобы все рукоплещут, никуда не зовут!
0
0
0
Да конечно армянам. Кто это отпустит ЧР.
0
0
0
армянское радио
0
0
0
"Мы бы очень хотели, но мы тут ваще сидим в нарды играем, не слышали такого")
0
0
0
Армении надо звать к себе Куниц, они за любой кипеш, и Валеру. Титова и одиночник уже есть. Кум переходам посодействует, вся команда будет от Плющенко, всем выгодно и тренироваться можно в АП во время оформления переходов.
Taк к 2030, глядишь, и состряпaют сборную на командник, eсли на него отберутся, конечно.
0
0
0
Ответ Katerina Sunny
И кому верить?
Здравому смыслу.
+2
-2
0
Ответ Виктория Обер
Тогда как фигуристка могла отвергнуть предложение?
A oна точно отвергла официальное предложение или просто ответила на гипотетический вопрос интервьюера?
+2
-2
0
Ответ Ir_rish
A oна точно отвергла официальное предложение или просто ответила на гипотетический вопрос интервьюера?
А, может, она вообще не отвечала по данному вопросу.
0
0
0
Тогда как фигуристка могла отвергнуть предложение?
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий