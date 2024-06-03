Федерация фигурного катания Армении опровергла новость о приглашении Петросян

Федерации фигурного катания Армении опровергла информацию о приглашении россиянки Аделии Петросян в свою сборную

Ранее издание Metaratings сообщило, что армянская сторона связывалась с 16-летней фигуристкой и ее окружением для обсуждения возможного перехода.

«Мы бы очень хотели, но такой информации нет, это вообще неправда», – сообщили в армянской федерации.

В минувшем сезоне Петросян выиграла чемпионат России и Спартакиаду. Она тренируется в группе Этери Тутберидзе.