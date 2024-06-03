Федерация фигурного катания Армении опровергла новость о приглашении Петросян
Федерации фигурного катания Армении опровергла информацию о приглашении россиянки Аделии Петросян в свою сборную
Ранее издание Metaratings сообщило, что армянская сторона связывалась с 16-летней фигуристкой и ее окружением для обсуждения возможного перехода.
«Мы бы очень хотели, но такой информации нет, это вообще неправда», – сообщили в армянской федерации.
В минувшем сезоне Петросян выиграла чемпионат России и Спартакиаду. Она тренируется в группе Этери Тутберидзе.
Taк к 2030, глядишь, и состряпaют сборную на командник, eсли на него отберутся, конечно.