Мостовой не верит в переход Соболева в «Зенит»: «Где он будет играть? Там есть Кассьерра, забивший больше 20 мячей, Изидор, Сергеев, Мостовой, Ерохин»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Ерохин Матео Кассьерра Андрей Мостовой Александр Соболев Вильзон Изидор Иван Сергеев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой считает, что Александр Соболев не перейдет в «Зенит».

«Это очень странно. Где Соболев будет играть в «Зените»? Там многие не играют. Может, это очередная утка?

Там есть Кассьерра, который забил больше 20 мячей. Есть Изидор, про которого совсем забыли. Там же еще Сергеев, Мостовой, Ерохин.

Я не верю в это», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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10 комментариев
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Да понятное дело что это утка.
Соболев главный форвард в Спартаке, на него много надежды. Если его продавать, вообще без нападающих останутся. Нет Соболеву свободной замены с русским паспортом.
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Не переживай, царь, он там не будет... Это московские сказки.
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Нап по меркам РПЛ хороший. Человек вроде как говно.
Я б не хотел этого трансфера, особенно если Кассьера останется.
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Ответ Black Phoenix
Помните как Бухаров, не особо нужный в Зенит приходил? Вот и Соболев так же - ослабить Спартак и на всякий случай, под глубину состава.
Ослабить Спартак приходом Соболева за 20 миллионов? Можно ещё Умярова взять для полного ослабления
+2
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Все-таки, если судить по некоторым комментам Царя, то он вполне в адеквате - просто большую часть времени он прикалывается, играя роль "недалекого бывшего футболиста".
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Еще раз Соболев в Зените положит 35 голов за сезон
Его здесь будут кормить моментами в 3-4 раза больше чем в мертвом Спартаке

но я не говорю, что его надо покупать
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Изидор, Сергеев, Соболев - все они явно не уровень "Зенита".
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На позиции пенис-холдера
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Ответ dreamstep
Да понятное дело что это утка. Соболев главный форвард в Спартаке, на него много надежды. Если его продавать, вообще без нападающих останутся. Нет Соболеву свободной замены с русским паспортом.
Я тоже не очень верю, но, зная особенности поведения Зенита, чем черт не шутит. Правда пока Соболев еще не свободный агент, многое будет зависить от Спартака. Ну или как с Быстровым - позвонит кто-нибудь. Отступные 30 они вряд ли дадут, а если собьют до 20 - вполне могут. Замена с паспортом Спартаку и не нужна.
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