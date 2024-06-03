Мостовой не верит в переход Соболева в «Зенит»: «Где он будет играть? Там есть Кассьерра, забивший больше 20 мячей, Изидор, Сергеев, Мостовой, Ерохин»

Александр Мостовой считает, что Александр Соболев не перейдет в «Зенит».

«Это очень странно. Где Соболев будет играть в « »? Там многие не играют. Может, это очередная утка?

Там есть , который забил больше 20 мячей. Есть Изидор, про которого совсем забыли. Там же еще , , .

Я не верю в это», – сказал бывший полузащитник сборной России.