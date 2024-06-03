Мостовой не верит в переход Соболева в «Зенит»: «Где он будет играть? Там есть Кассьерра, забивший больше 20 мячей, Изидор, Сергеев, Мостовой, Ерохин»
Александр Мостовой считает, что Александр Соболев не перейдет в «Зенит».
«Это очень странно. Где Соболев будет играть в «Зените»? Там многие не играют. Может, это очередная утка?
Там есть Кассьерра, который забил больше 20 мячей. Есть Изидор, про которого совсем забыли. Там же еще Сергеев, Мостовой, Ерохин.
Я не верю в это», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Соболев главный форвард в Спартаке, на него много надежды. Если его продавать, вообще без нападающих останутся. Нет Соболеву свободной замены с русским паспортом.
Я б не хотел этого трансфера, особенно если Кассьера останется.
Его здесь будут кормить моментами в 3-4 раза больше чем в мертвом Спартаке
но я не говорю, что его надо покупать