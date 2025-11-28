Сергеев о 0:1 с «Зенитом»: «Решил единственный пенальти, и то после трехминутной паузы опять смотрели. Не знаю, как у нас трактуют»

Сергеев о 0:1 с «Зенитом»: решил единственный пенальти.

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев прокомментировал поражение в ответном матче с «Зенитом » в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Бело-голубые уступили со счетом 0:1 (3:1 – первый матч).

В середине первого тайма «Зенит» заработал пенальти – Хуан Касерес попал по ноге Андрею Мостовому у линии штрафной площади «Динамо ». Арбитр Антон Фролов не зафиксировал фол, но после просмотра повтора указал на одиннадцатиметровую отметку. Мостовой сам забил с точки на 29-й минуте.

«Тяжелая игра была. Решил единственный пенальти, и то там после трехминутной паузы опять смотрели. Я не знаю, как у нас трактуют.

Мы начали хорошо, потом зачем‑то сели в низкий блок. Из‑за этого было мало выходов», – сказал Сергеев.