Джокович обошел Федерера по количеству побед и четвертьфиналов на ТБШ. Он стал единоличным рекордсменом

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Франсиско Серундоло Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович в четвертом круге «Ролан Гаррос» обыграл Франсиско Серундоло со счетом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.

Джокович выиграл на «Больших шлемах» 370 матчей и обошел рекордсмена Роджера Федерера.

Также он 59-й раз вышел в четвертьфинал ТБШ и обошел Федерера и по этому показателю.

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25 комментариев
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Новак, с победой! Что ни победа, то очередной рекорд! Уникум!
+20
-2
+18
Просто Величайший! И больше не надо слов!
+17
-2
+15
Император забрал себе весь теннис.
+11
0
+11
Ответ Паскаль Шимбонда
Нужно закрыть 100+ побед на каждом и 400+ в сумме и можно уходить в закат 🔥
Новак точно бы это сделал, если бы не одна актриса и ковидобесие.
+11
-2
+9
Есть великие и есть ВЕЛИЧАЙШИЙ!!
+9
-2
+7
Просто сумасшедшие цифры😳 просто киборг помноженный на вечность 🐺🔥💯
+7
-1
+6
Нужно закрыть 100+ побед на каждом и 400+ в сумме и можно уходить в закат 🔥
+7
-1
+6
То что Новак сегодня сделал в четвёртом сете проигрывая 2:4 по геймам и вытянув сет на 7:5 является,как бы это не тривиально не звучало,очередным подтверждением исключительности (даже не величия) Новака.
Джоковича исключаем из "земных" игроков.
Его "горизонт событий" (используя астрофизическую терминологию) не определён.
Самое удивительное,что "космическая" мощь Новака зиждется на великой "земной" силе воли и благоволении(в определённых моментах),как награде за несгибаемость духа.
+7
-1
+6
ФеномеНоле!
+6
-1
+5
Ответ Iva_Nova
ФеномеНоле!
Поздравляю!)
+5
0
+5
Знаменательный день для Джока.
Выбить такие цифры и превзойти Федю это вышка!
+5
-1
+4
Ответ Верховенский1990
Новак точно бы это сделал, если бы не одна актриса и ковидобесие.
Это факт)
Как минимум 1 ЮС, 1 АО, 1 УИМ на смарку, даже без актрисы))
+4
0
+4
Ответ dmitry79
Блин... Ну мог бы что-нибудь и Роджеру оставить...
У него рейтинг первой строчки навсегда останется)
+4
-1
+3
Ответ закрыт по беспределу
Поздравляю!)
Спасибо! Надеюсь, взаимно?:)
+3
0
+3
Поздравление Легенде !
+4
-1
+3
Ответ vitcold
Есть великие и есть ВЕЛИЧАЙШИЙ!!
Amen!
+2
0
+2
Сербия 💖!!!
+2
0
+2
гоат!
+2
0
+2
А вообще нарочно не придумаешь. Сколько переплетений. На РГ 2005 РАФА отпраздновал девятнадцатилетие, и вот, спустя ещё девятнадцать лет, снова в день рождения РАФЫ, его соперник по полуфиналу девятнадцатилетней давности теряет рекорд по победам в матчах на ТБШ, чтобы отдать его... Человеку, который первый свой матч на ТБШ выиграл как раз на РГ 2005, (привет Робби Джинепри)...Так сразу и не поверишь что может быть столько переплетений и взаимосвязей.
+4
-2
+2
с бх бьёт лучше Зверева. да он ещё поборется за кубок,вот увидите
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Осталось ещё парочку Уимов и ЮС Опенов взять, чтобы иметь больше всего титулов на трёх из четырех ТБШ. И тогда из теннисных рекордов останутся только вечные - Рафы на РГ (14) и Федерера в Галле и Базеле (по 10), но их уже даже Императору не побить.
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Ответ Iva_Nova
Спасибо! Надеюсь, взаимно?:)
Вполне)

Хотя в былое время я больше симпатизировал Роджу.
Из космической троицы лишь Рафик был обделëн моей любовью. Но это уже в прошлом))
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Ответ плавалагунган
У него рейтинг первой строчки навсегда останется)
Да?) Отлично!
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Если учесть что Роджер относительно поздно раскрылся и то что он удерживал первое место так долго все равно супер, при том что Новак последнее время явно доминировал над всеми.
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Блин... Ну мог бы что-нибудь и Роджеру оставить...
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