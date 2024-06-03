Джокович обошел Федерера по количеству побед и четвертьфиналов на ТБШ. Он стал единоличным рекордсменом

Первая ракетка мира в четвертом круге « » обыграл со счетом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.

Джокович выиграл на «Больших шлемах» 370 матчей и обошел рекордсмена .

Также он 59-й раз вышел в четвертьфинал ТБШ и обошел Федерера и по этому показателю.