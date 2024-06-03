Джокович обошел Федерера по количеству побед и четвертьфиналов на ТБШ. Он стал единоличным рекордсменом
Первая ракетка мира Новак Джокович в четвертом круге «Ролан Гаррос» обыграл Франсиско Серундоло со счетом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.
Джокович выиграл на «Больших шлемах» 370 матчей и обошел рекордсмена Роджера Федерера.
Также он 59-й раз вышел в четвертьфинал ТБШ и обошел Федерера и по этому показателю.
Джоковича исключаем из "земных" игроков.
Его "горизонт событий" (используя астрофизическую терминологию) не определён.
Самое удивительное,что "космическая" мощь Новака зиждется на великой "земной" силе воли и благоволении(в определённых моментах),как награде за несгибаемость духа.
Выбить такие цифры и превзойти Федю это вышка!
Как минимум 1 ЮС, 1 АО, 1 УИМ на смарку, даже без актрисы))
Хотя в былое время я больше симпатизировал Роджу.
Из космической троицы лишь Рафик был обделëн моей любовью. Но это уже в прошлом))