«Спартак» готов рассмотреть предложения по Соболеву от 20-22 млн евро. Форвард интересен «Зениту» (Metaratings)

Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Александра Соболева.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны « ». Сумма отступных за Соболева для российских клубов составляет 30 млн евро.

По информации Metaratings, « » может отпустить Соболева при условии согласия на трансфер самого игрока и нового главного тренера . Красно-белые готовы рассмотреть предложения на сумму около 20-22 млн евро без разбивки платежей и без учета бонусов.

Контракт Соболева со «Спартаком» действует до 2026 года. В Мир РПЛ-2023/24 форвард провел 27 матчей, отметившись 5 голами и 6 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.