«Спартак» готов рассмотреть предложения по Соболеву от 20-22 млн евро. Форвард интересен «Зениту» (Metaratings)

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Футбол

Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Александра Соболева.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Зенита». Сумма отступных за Соболева для российских клубов составляет 30 млн евро.

По информации Metaratings, «Спартак» может отпустить Соболева при условии согласия на трансфер самого игрока и нового главного тренера Деяна Станковича. Красно-белые готовы рассмотреть предложения на сумму около 20-22 млн евро без разбивки платежей и без учета бонусов.

Контракт Соболева со «Спартаком» действует до 2026 года. В Мир РПЛ-2023/24 форвард провел 27 матчей, отметившись 5 голами и 6 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

118 комментариев
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5голов и 6ассистов за 20-30 лямов это жесть. Я бы понял в АПЛ или в топ5 лиг такие ценники, но в РПЛ - это бред. Красная цена ему 5-7лямов, он 10 голов забить не смог. Какие десятки миллионов?! Откуда?! За что!?
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-6
+30
Ответ Папа Футбола
Реальная цена Соболева 50 тысяч рублей.
какое неуважение к Сутормину
+29
-4
+25
Всё-таки Концерн Калашников стал спонсором Зенита Ижевск!
+16
-4
+12
Ответ Crazy Writer
5голов и 6ассистов за 20-30 лямов это жесть. Я бы понял в АПЛ или в топ5 лиг такие ценники, но в РПЛ - это бред. Красная цена ему 5-7лямов, он 10 голов забить не смог. Какие десятки миллионов?! Откуда?! За что!?
Очевидно же, «мы не хотим продавать, но за 20-30 миллионов готовы подумать». Это как Краснодар не хотевший продавать Смолова в Спартак, но готов был отпустить за 30.
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+11
Ответ Папа Футбола
Реальная цена Соболева 50 тысяч рублей.
И-то спартак должен доплатить)
+19
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+10
Как это смешно
+12
-4
+8
Реальная цена Соболева 50 тысяч рублей.
+20
-13
+7
Ответ Crazy Writer
5голов и 6ассистов за 20-30 лямов это жесть. Я бы понял в АПЛ или в топ5 лиг такие ценники, но в РПЛ - это бред. Красная цена ему 5-7лямов, он 10 голов забить не смог. Какие десятки миллионов?! Откуда?! За что!?
Вы просто не понимаете как рынок работает. Для Спартака 5-7 миллионов это не деньги, а вот за 20-22 уже можно рассматривать продажу, ибо на такие средства можно взять более сильного лега(у Спартака нет проблем с лимитом), вот и все.
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Бенфика готова отпустить Нереса за 14 мультов, у него то ли конфликт в команде, то ли просто сезон провалил, а тут за Соболева от 22 мультов платить, у которого тоже то ли конфликт с тренером был, то ли просто сезон неудачным вышел.
Какой же паспорт могучий всë-таки, даже с таким относительно лояльным лимитом)
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Ответ Ноу криминалити
В новости нет ошибки? Точно евро? Не рублей? Может тысяч вместо миллионов???
Непонятно, кто кому платит за этот переход
+7
-3
+4
Какой дебил это придумал?))) Сам Карпов или надоумил кто? 🤣🤣🤣
+6
-2
+4
Ответ Папа Футбола
Реальная цена Соболева 50 тысяч рублей.
Так Сутормина ещё не оскорбляли
+5
-1
+4
Ответ verhowen
Дельфинарий есть в Зените?
Адрес: Санкт-Петербург, Константиновский пр., 19
(бассейн «Спартак !!! ») временно не работает. Теперь откроется!!!
+4
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Ответ ciwwic
Тюкавин ваш ЗПРФ на буй послал, если что. Он к вам и за 40 не пойдёт
Никогда не говори никогда (с)
^_^
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+3
Наверно опечатка ? Рубли же ? Верно ?
+3
0
+3
Соболев купил бразильский паспорт, что ли? Алекс Соболиньо в Зените - звучит заманчиво
+7
-4
+3
Санкт-Петербургский дельфинарий. Адрес: Санкт-Петербург, Константиновский пр., 19
(бассейн «Спартак !!! ») временно не работает. Теперь откроется!!!
+4
-1
+3
Это цена с обручем или без?
+2
0
+2
Сафонов в ПСЖ за такую сумму ушел.
+5
-3
+2
Если купят за 10 млн, можно назвать сделкой века Спартака. Я кстати сам болею за Спартак
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22 ляма? 2 ляма за самого дельфина и 20 за правильный паспорт? ))
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Сегодня вроде не 1 апреля.
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Ответ Максим Прокофьев
Гуариррапа из Сочи забил 8 голов за 10 матчей весны так как приехал зимой. Он почти 2 метра ростом, 21 год, стоит 0.5 миллиона евро (Сочи на днях выкупило его). И вот как думаете, нахрена Зениту паспортист с такой личной и шлейфом околофутбола как Соболев с его 5 голами за 27 игр в Спартаке если есть дешёвый талант, моложе, в карманном клубе в 60 раз дешевле, в несколько раз производительнее хотя играл за команду что вылетела, соответственно партнёры иного уровня выведут его на новый уровень.
Ещё есть Роналдо в Ростове, не хуже Гуариррапы
+1
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20 миллионов за это полено ?🤣
+2
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Офигеть, если больше 6-8 лямов кто-то даст за этого топаря, то клоунада натуральная.
+2
-1
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Это уже даже не смешно, а абсурдно...
22 млн)))
+6
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Зенит за сопоставимые деньги в своё время не купил Фернандеса и Влашича, с чем в общем-то угадал. А тут нулевого форварда за столько продают. Да они чокнулись!
+1
0
+1
Дельфинарий есть в Зените?
+2
-1
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Предлагаю Зениту цинично купить Дельфина и прописать в контракте давать каждую неделю хвалебные интервью и мочить Спартачек, играть кстати не обязательно)
+3
-2
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Ответ Tom_York
Это уже даже не смешно, а абсурдно... 22 млн)))
от 22
+5
-4
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