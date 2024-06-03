«Спартак» готов рассмотреть предложения по Соболеву от 20-22 млн евро. Форвард интересен «Зениту» (Metaratings)
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Александра Соболева.
Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Зенита». Сумма отступных за Соболева для российских клубов составляет 30 млн евро.
По информации Metaratings, «Спартак» может отпустить Соболева при условии согласия на трансфер самого игрока и нового главного тренера Деяна Станковича. Красно-белые готовы рассмотреть предложения на сумму около 20-22 млн евро без разбивки платежей и без учета бонусов.
Контракт Соболева со «Спартаком» действует до 2026 года. В Мир РПЛ-2023/24 форвард провел 27 матчей, отметившись 5 голами и 6 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.
Какой же паспорт могучий всë-таки, даже с таким относительно лояльным лимитом)
(бассейн «Спартак !!! ») временно не работает. Теперь откроется!!!
^_^
(бассейн «Спартак !!! ») временно не работает. Теперь откроется!!!
22 млн)))