«Лион», «Мидтьюлланд» и «Астон Вилла» лидируют в ЛЕ после 5 туров. «Бетис» – 5-й, ПАОК Чалова и Оздоева – 17-й, «Фенербахче» – 20-й, «Ницца» – последняя

«Лион» возглавил турнирную таблицу Лиги Европы.

«Лион » вышел на первое место в таблице Лиги Европы после 5-го тура.

Французская команда набрала 12 очков, столько же у «Мидтьюлланда » и «Астон Виллы », занимающих, соответственно, 2-е и 3-е места.

Места с 4-го по 6-е занимают «Фрайбург », «Бетис » и «Ференцварош», набравшие по 11 очков. Следом идут «Брага», «Порту» и «Генк», у которых по 9 баллов.

«Рома» набрала 9 очков и идет на 16-м месте. «Ноттингем Форест» – 16-й, ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева, – 17-й, «Фенербахче» – 20-й, у всех команд по 8 баллов.

Единственной командой, не набравшей ни одного очка в текущем розыгрыше, остается «Ницца», занимающая последнее, 36-е, место в таблице.

Полная таблица общего этапа Лиги Европы доступна по ссылке .