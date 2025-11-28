«Самсунспор» и «Страсбур» с 10 очками лидируют в таблице ЛК после 4 туров, «Шахтер» – 4-й, «Райо» – 12-й, «Фиорентина» -17-я, «Кристал Пэлас» – 18-й, «Динамо» Киев – 27-е

«Самсунспор» и «Страсбур» лидируют в таблице ЛК после 4 туров.

Турецкий «Самсунспор » с 10 очками возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги конференций после 4 туров, опережая «Страсбур » по дополнительным показателям.

На один балл от них отстают «Целе », «Шахтер » и «Майнц ». Замыкают первую восьмерку польский «Ракув», кипрский АЕК и косовская «Дрита» соответственно (8 очков).

Греческий АЕК, «Спарта» и «Райо Вальекано» с 7 очками занимают 10-е, 11-е и 12-е места. «Фиорентина» – 17-я, «Кристал Пэлас» – 18-й, у них по шесть баллов.

Армянский «Ноа» – 23-й с 5 баллами. «Динамо» Киев в зоне вылета с 3 очками – на 27-м месте.

Полная таблица доступна по ссылке .