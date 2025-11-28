«Самсунспор» и «Страсбур» с 10 очками лидируют в таблице ЛК после 4 туров, «Шахтер» – 4-й, «Райо» – 12-й, «Фиорентина» -17-я, «Кристал Пэлас» – 18-й, «Динамо» Киев – 27-е
«Самсунспор» и «Страсбур» лидируют в таблице ЛК после 4 туров.
Турецкий «Самсунспор» с 10 очками возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги конференций после 4 туров, опережая «Страсбур» по дополнительным показателям.
На один балл от них отстают «Целе», «Шахтер» и «Майнц». Замыкают первую восьмерку польский «Ракув», кипрский АЕК и косовская «Дрита» соответственно (8 очков).
Греческий АЕК, «Спарта» и «Райо Вальекано» с 7 очками занимают 10-е, 11-е и 12-е места. «Фиорентина» – 17-я, «Кристал Пэлас» – 18-й, у них по шесть баллов.
Армянский «Ноа» – 23-й с 5 баллами. «Динамо» Киев в зоне вылета с 3 очками – на 27-м месте.
Полная таблица доступна по ссылке.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
