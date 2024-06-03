Винисиус – лучший игрок сезона в ЛЧ. Беллингем – лучший молодой игрок

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2023/24.

Группа технических наблюдателей УЕФА признала вингера « » лучшим игроком завершившегося розыгрыша. В сезоне-2023/24 Винисиус сыграл в 10 матчах Лиги чемпионов, отметившись 6 голами и 5 ассистами.

« провел серию сенсационных матчей за «Реал» на протяжении всей победной кампании, забив в общей сложности шесть мячей, включая решающий гол в финале против дортмундской «Боруссии», – говорится в комментарии на официальном сайте УЕФА.

Лучшим молодым игроком чемпионов признан – в сезоне-2023/24 хавбек «Реала» провел в турнире 11 матчей, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.