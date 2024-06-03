Винисиус – лучший игрок сезона в ЛЧ. Беллингем – лучший молодой игрок

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Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2023/24.

Группа технических наблюдателей УЕФА признала вингера «Реала» лучшим игроком завершившегося розыгрыша. В сезоне-2023/24 Винисиус сыграл в 10 матчах Лиги чемпионов, отметившись 6 голами и 5 ассистами.

«Винисиус Жуниор провел серию сенсационных матчей за «Реал» на протяжении всей победной кампании, забив в общей сложности шесть мячей, включая решающий гол в финале против дортмундской «Боруссии», – говорится в комментарии на официальном сайте УЕФА.

Лучшим молодым игроком Лиги чемпионов признан Джуд Беллингем – в сезоне-2023/24 хавбек «Реала» провел в турнире 11 матчей, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

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17 комментариев
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Ямаль лучший молодой зритель
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Тут без вариантов, Винисиус был лучшим игроком в самых сложных матчах плей-офф ЛЧ и в финале забил.
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Если Германия или Англия не возьмут как минимум бронзу на ЕВРО, то думаю ЗМ должен быть за Вини.

Хотя с недавних пор Копа котируется выше и ЛЧ, и Евро.
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Лучший бомбардир игрок Жироны.
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Лучший игрок реала это Давиде Масса, благодаря ему с трудом таки прошли великий Лейпциг
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если Германия выиграет евро ,золотой мяч вручат Кроосу
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Беллингем лучший молодой игрок?)))
Кто из адекватных расскажет почему?)
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абсолютно заслуженно!
И уровень Вини и Беллингема будет только расти с каждым новым сезоном!
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Кейн 8 голов 4 голевые, лучший бомбардир и ассистент .
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Ответ Ноу криминалити
Ямаль лучший молодой зритель
винисиус самый красивый игрок
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Ответ Pato07
Если Германия или Англия не возьмут как минимум бронзу на ЕВРО, то думаю ЗМ должен быть за Вини. Хотя с недавних пор Копа котируется выше и ЛЧ, и Евро.
пару пенок в бургер-лиге и зм уже определен будет)
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Ответ Pato07
Если Германия или Англия не возьмут как минимум бронзу на ЕВРО, то думаю ЗМ должен быть за Вини. Хотя с недавних пор Копа котируется выше и ЛЧ, и Евро.
Если Мэсси победит в самой сложной лиге МЛС, то все знают, к кому укатится Золотой мяч 😁
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