Петржела про Соболева в «Зените»: «Он определенно лучше Артура и Изидора. Это ненормально, что в команде столько иностранцев»

Властимил Петржела высказался о возможном трансфере Александра Соболева в «Зенит».

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга проявляет интерес к 27-летнему нападающему. « » готов рассмотреть предложения на сумму около 20-22 млн евро.

«Честно говоря, я понятия не имею, как сейчас играет – давно не видел матчей с его участием. Но, думаю, он определенно лучше и .

Да и вообще, чем больше россиян будет в команде, тем лучше. Это ненормально, что в « » столько иностранцев вместо российских футболистов», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.