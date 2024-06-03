Петржела про Соболева в «Зените»: «Он определенно лучше Артура и Изидора. Это ненормально, что в команде столько иностранцев»
Властимил Петржела высказался о возможном трансфере Александра Соболева в «Зенит».
Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга проявляет интерес к 27-летнему нападающему. «Спартак» готов рассмотреть предложения на сумму около 20-22 млн евро.
«Честно говоря, я понятия не имею, как сейчас играет Соболев – давно не видел матчей с его участием. Но, думаю, он определенно лучше Артура и Изидора.
Да и вообще, чем больше россиян будет в команде, тем лучше. Это ненормально, что в «Зените» столько иностранцев вместо российских футболистов», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.
Это уже не просто "сочные инсайды от Карпа", это какая-то журналистская бомба в самого себя!
А вот сравнивать это с Артуром - это просто оскорбление для последнего.
Забыл как в свое время навез кучу ширпотреба чешского.
Не, ну, дельфин, конечно, тоже россиянин. Но в первую очередь он, все-таки, дельфин. Во вторую - вечно матерящийся и истерящий на поле дельфин. И уж только в третью очередь он - россиянин с "правильным паспортом".