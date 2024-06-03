Петржела про Соболева в «Зените»: «Он определенно лучше Артура и Изидора. Это ненормально, что в команде столько иностранцев»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Артур Гимараэс Александр Соболев Вильзон Изидор Футбол

Властимил Петржела высказался о возможном трансфере Александра Соболева в «Зенит».

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга проявляет интерес к 27-летнему нападающему. «Спартак» готов рассмотреть предложения на сумму около 20-22 млн евро.

«Честно говоря, я понятия не имею, как сейчас играет Соболев – давно не видел матчей с его участием. Но, думаю, он определенно лучше Артура и Изидора.

Да и вообще, чем больше россиян будет в команде, тем лучше. Это ненормально, что в «Зените» столько иностранцев вместо российских футболистов», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых. 

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20 комментариев
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А знаете как Карп доказывает свой инсайд про Соболева? Кидает ссылку на кб-телегу, где автор ссылаясь на Карпа пишет, что предложение со стороны Зенита действительно есть, потом рассуждает об уходе Соболева, а в последнем абзаце пишет, что предложения от Зенита нет(!), но Соболевым интересуются, потому что Зенит сейчас за всеми лимитчиками следит
Это уже не просто "сочные инсайды от Карпа", это какая-то журналистская бомба в самого себя!
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Если, они, кончено, не чехи или словаки, добавил пан Властимил
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Разве что Изидора. И то совсем не факт, а с точки зрения отсутствия скандалов и прочих репутационных проблем Изидор, безусловно, намного лучше.

А вот сравнивать это с Артуром - это просто оскорбление для последнего.
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Сказал тот, кто в своё время средних легов со всей бывшей Чехословакии пачками вёз 💁‍♂️
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Петержела: "Чем больше дров, тем дальше в лес... "
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Горак,Мареш,Ширл,Чонтафальский, Гартиг - сплошь русские ребята.Да,пан? И это только первый его заход.
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Чья бы корова мычала. Петржела в Зените за собой чехословацких футболистов приводил, прямо как Семак - бразильцев. Никакой разницы не было. Лицемерие чистой воды.
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Прекратите тревожить деда звонками!
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Все логично, чехи для него были не иностранцы.
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Такой токсичный челик нам не нужен...
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Ответ Фантом
Разве что Изидора. И то совсем не факт, а с точки зрения отсутствия скандалов и прочих репутационных проблем Изидор, безусловно, намного лучше. А вот сравнивать это с Артуром - это просто оскорбление для последнего.
А зачем их вообще сравнивать , совсем разные игроки и по амплуа и по качествам.
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Дед, пей таблетки.
Забыл как в свое время навез кучу ширпотреба чешского.
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Санька не иди тудой, они тебе припомнят прошлую драку
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"Чем больше будет россиян, тем лучше."

Не, ну, дельфин, конечно, тоже россиянин. Но в первую очередь он, все-таки, дельфин. Во вторую - вечно матерящийся и истерящий на поле дельфин. И уж только в третью очередь он - россиянин с "правильным паспортом".
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20-22 млн за дельфина???))) Я в голос смеюсь, он и 2-5 млн не стоит.
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Ответ Павел Ермаков
Мне всё равно кто играет у зенита.Хоть папуасы.Провести бы проверку на финансовый фейр плей.100% отобрали бы у них все чемпионства.Но в России зенит это священная корова.😁
А что не проводили проверку,когда УЕФА Егорку на бармантане поймали? Быстренько закрыли команду на базе и недельку прокалывали.
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