Ролан Гаррос. 4-й круг. Аванесян сыграет с Паолини, Мирра Андреева – с Грачевой, Рыбакина встретится со Свитолиной, Соболенко – с Наварро

Теги Ролан Гаррос результаты WTA Теннис

Элина Аванесян сыграет с Жасмин Паолини в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева встретится с Варварой Грачевой.

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«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Основная сетка

Четвертый круг

Элина Аванесян (Россия) Жасмин Паолини (Италия)
Дата проведения
3 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Варвара Грачева (Франция) Мирра Андреева (Россия)
Дата проведения
3 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Элина Свитолина (Украина) Елена Рыбакина (Казахстан)
Дата проведения
3 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Эмма Наварро (США) Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
3 июня, 13.30
Онлайн матча

 

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1 комментарий
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Посмотрим как у Мирры с нервишками , играть против публики, своего бывшего тренера и Лягушатницы будет нелегко...
Наварро должна проходить Соболенко, опыт уже есть
Ну Элина вообще гроза топ 15, тут без вариантов
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