Ролан Гаррос. 4-й круг. Аванесян сыграет с Паолини, Мирра Андреева – с Грачевой, Рыбакина встретится со Свитолиной, Соболенко – с Наварро
Элина Аванесян сыграет с Жасмин Паолини в четвертом круге «Ролан Гаррос».
Мирра Андреева встретится с Варварой Грачевой.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Основная сетка
Четвертый круг
- Дата проведения
- 3 июня, 12.00
- Дата проведения
- 3 июня, 15.30
- Дата проведения
- 3 июня, 12.00
- Дата проведения
- 3 июня, 13.30
Наварро должна проходить Соболенко, опыт уже есть
Ну Элина вообще гроза топ 15, тут без вариантов